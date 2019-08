Az RTL is beveti a nehéztüzérséget

Kedden megismertük a TV2 őszi műsorkínálatát, így különösen érdekes, hogy az RTL Klub mivel készül. Már csak azért is, mert míg a korábbi években a hétköznapokon főműsoridőben (19-23 óra között) rendre fölényesen nyert a csatorna, az utóbbi időben nagyon kiegyenlített lett a küzdelem. Arról nem is beszélve, hogy a teljes lakosságot tekintve, vagy az egész napot nézve az RTL Klub elvesztette a korábbi dominanciáját.

Most úgy tűnik, a csatorna igyekszik visszaszerezni a nézőket, ráadásul nem csak a hétköznapokon lesz erős a program, de a hétvégéken is nagyon készül az RTL. A szombati estéket eddig is látatlanba oda lehet nekik adni, de most vasárnap is olyan műsorokat kínálnak, amely alternatíva lehet a TV2 hétvégi nagy dobásával A Sztárban Sztár leszek! című showműsorral szemben.

Hétköznap vígjáték és valóságshow

Az RTL Klub rendhagyó módon augusztus közepén nekivágott az őszi szezonnak, hiszen elindították a Drága örökösök második évadát. Ha nem történik valami rendkívüli, akkor várhatóan ez a műsor uralni fogja a 7 óra utáni sávot. A nagy kérdés az volt, hogy utána milyen műsorral készül a csatorna, amely a megszerzett előnyt meg tudja tartani. Az egykor szebb napokat látott Barátok közt ugyanis nagyjából a csatorna átlagára volt képes tavasszal, ami a mostani éles versenyben kevésnek tűnik. A pontos műsorrend még nem ismert, de könnyen lehet, hogy 8 után az RTL Klub egy új valóságshow-val fog próbálkozni. Napi szinten jelentkezik ugyanis a csatorna új realityje, a Love Island. A műsorról korábban már beszámoltak az RTL vezetői, így azt lehetett tudni, hogy őszre tervezik, ahogy a műsorvezető személye sem meglepetés.

A szeptember elsején 21:05-kor induló Love Island párkereső show-t az Éjjel-Nappal Budapest sztárja és a Szenzációs Négyes győztese Lali vezeti, aki házigazdája lesz a műsorral párhuzamosan futó Love Story című online műsornak, a Love Islanddal kapcsolatos érdekességekről szóló napi műsornak is.

A hétvégén is erős lesz a kínálat

A szombati napot korábban is az RTL Klub uralta, elsősorban az utóbbi évek legsikeresebb sorozatának, A mi kis falunknak köszönhetően. Igaz próbálkoztak más sajátgyártású műsorokkal is, ám azok népszerűsége lemaradt a pajkaszegiek kalandjaitól. Nem mellesleg a tragikusan induló nyári időszakot is ez a műsor mentette meg az RTL Klub számára, hiszen az eredetileg tervezett, majd később más műsorokra lecserélt struktúra nem tudott lépést tartani a TV2-n adott Bezár a bazárral. A mi kis falunk ismétlése viszont mindent vitt. A csatorna úgy tűnik nem akar semmit a véletlenre bízni, így ismét a vígjáték lesz látható szombatonként, 2019. augusztus 31-én 20:00-kor elindul a negyedik évad az RTL Klubon.

Az elmúlt években úgy tűnt, a hét utolsó napját elengedik, és az RTL meg sem próbál a TV2 showműsoraival szemben költségesebb sajátgyártású műsorokat csatasorba állítani. Most viszont két új programot is gyárt, így a vasárnapokon is komoly kínálattal jelentkezik majd.

A szeptember elsején 19:00-kor induló Házasodna a gazda című dokureality-ben 1 hölgy és 4 férfi a kamerák előtt próbálja megtalálni élete párját. A műsor nem díszletek között zajlik, hanem a gazdák világában, ahol a ház, a kert, az állatok és a föld van középpontban. Ennek köszönhetően - ahogy az 2012-ban már látható volt a Házasodna a gazda első évadában - ez nem egy hagyományos párkereső műsor. Az évad júniusi bemutatkozó adása a 18-49-es korcsoportban erős számokat hozott, ha ezt hétről-hétre hozni tudja majd, akkor könnyen akár a vasárnapokon is nyerhet a csatorna.

Már csak azért is, mert egy vadonatúj vígjátéksorozat is elindul szeptember elsején 20:05-kor az RTL Klub műsorán. A Jófiúk című, fergeteges humorú széria egy csapat idétlen rendőrről szól, akik több bajt okoznak, mint amennyit megoldanak. A mi kis falunk rendezője, Kapitány Iván jegyzi ezt a sorozatot is, ami elég biztató előjel, arról nem is beszélve, hogy a „parasztok” mellett a rendőrökön is szívesen nevetnek a magyarok, így a magunk részéről előzetesen ennek a sorozatnak is jó esélyeket adnánk.

Mi lesz még?

Az X-Faktor 2018-ban is a nézők kedvence volt. Nem véltelen, hogy a csatorna folytatja a tehetségkutatót, így ősszel már kilencedik alkalommal keresik azokat a tehetségeket, akik a nézőket és a mentorokat is képesek elvarázsolni. A Válogató epizódok, a Tábor, majd a Mentorház adásaiból kiderül, hogy kik lesznek azok, akik az Élő show-k során bizonyíthatnak. Nem derült ki, hogy mikor indul az X-Faktor, de tavaly a szokásosnál rövidebb, de sokkal feszesebb volt az évad, ami hozzájárult ahhoz, hogy végig jó számokat hozzon. Így azt valószínűsítjük, hogy A mi kis falunkból 7-8 részt ad majd az RTL és után a válogatókkal és ha az élő műsorral együtt ezúttal is 8 adás lesz az X-faktorból, akkor október végén indulhat a tehetségkutató.

A Drága örökösök-Love Island kettőst előreláthatólag a Nyerő páros és a Konyhafőnök fogja majd váltani. A Nyerő páros első évada nagyon jól teljesített, így Sebestyén Balázs ismét próbára teszi az ismert párok szerelmét a sztárpárshowban. A játékok során pedig segéderő érkezik hozzá a játékmester, Kabát Peti személyében, aki közreműködésével még izgalmasabbá teszi a szerelmespárok próbatételeit. A nagysikerű sztárpárshow új évadában ezúttal nyolc pár költözik össze, hogy a hetekig tartó küzdelem végére eldöntsék: ki lesz az idei évad Nyerő Párosa!

A népszerű gasztroreality VIP kiadása új szériával és újabb izgalmas fordulatokkal jelentkezik. Nem csupán a Michelin-csillagos séfek hírességekből álló csapatai csapnak össze, hanem a séfek is komoly kihívásokkal készülnek egymás számára: a legváratlanabb pillanatokban állíthatják majd be egymást a versenyzők közé főzni, így nekik a hírességekkel együtt kell majd ugyanazokból az alapanyagokból minél különlegesebb fogásokat készíteniük.

A Válogató hét is átalakul. Fördős Zé, Sárközi Ákos és Rácz Jenő egy-egy napon felülbírálhatják zsűritársaik döntéseit, sőt a hírességekre talán a verseny történetének egyik legkegyetlenebb fordulata vár; hiába kapnak kötvényt az egyik séftől, a Válogató héten nem érezhetik magukat biztonságban az utolsó pillanatig, hiszen az új évadban a Séfek elvehetik tőlük a kötényt és átakaszthatják majd annak a versenyzőjelöltnek nyakába, akinek a teljesítményét jobbnak ítélik meg.

Online platformon erősít az RTL

Az tavasszal kiderült, hogy az RTL Magyarország komoly erőforrásokat fordít az online platformra, amelynek keretében megújult az RTL Most, és emellett a terjesztők számára létrehozták az RTL Most + platformot is.

Ennek jegyében további lépéseket tesz a médiavállalat. Most először az augusztus 20-i hosszú hétvégén két részt, az augusztus 19-it és 20-it Éjjel-Nappal Budapest epizódokat a nézők rendhagyó módon hamarabb láthatják az RTL Most-on mint a televízió képernyőjén. Az Éjjel-Nappal Budapest készítői ezzel is a fiatalok kedvében szeretnének járni, hogy nyaralás és bulizás közben se maradjanak le kedvenc sorozatukról.

2019 negyedik negyedévétől az egyedi tárgyalások függvényében a televízió, internet és mobilszolgáltatóknál lesz elérhető az RTL Most+ videós on demand platform, mely az ingyenesen elérhető RTL Most prémium változatát kínálja!

Az RTL Most+ felületen a használók még több tartalommal, hosszabb ideig visszanézhető sorozatokkal és filmekkel, valamint ezzel együtt az eddiginél is kevesebb reklámmal találkoznak majd.

Az elérhető programokat tovább színesíti egy új, kizárólag itt elérhető, fiatalos és modern magyar sorozat, a Nofilter. A Nofilter az első olyan sorozatunk, amely kizárólag digitális platformon, az RTL Most+-on lesz látható. Az epizódonként 15 perces vígjátéksorozat egy 4 fős lánycsapatból álló baráti társaság mindennapos boldogulását követi nyomon.