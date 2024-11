Bukta az RTL-nél: elképesztő összeget kell fizetniük

A magyar kormány fellépésére válhatott meg az RTL egyik vezetőjétől - erről tanúskodik egy most előkerült beszélgetés.

A Media1 összegzése szerint így a végső „számla” mindent egybevéve már meghaladja a 600 millió forintot is – ennyibe kerül az RTL részvényeseinek az, hogy nem jogszerűen bontott szerződést az RTL-t rengeteg stratégiai jelentőségű ügyben és perben képviselő Szepesi Ügyvédi Irodával, valamint a luxemburgi CLT-UFA-tól 2018-ban elbocsátott vezérigazgató-helyettes Kaszóval, az RTL volt jogi igazgatójával.

Az RTL Magyarország és az RTL Csoport cégeit képviselő ügyvédek a 2018 óta tartó jogvita során több mint 110 millió forint ügyvédi munkadíjról számláztak, így az RTL összköltségei e per kapcsán meghaladták a félmilliárd forintot. Az RTL-nek további közvetett költségei is keletkeztek, miután korábban 70 ezer eurót kellett kifizetnie Kaszó Klárának, az RTL 1998 és 2018 közötti jogi igazgatójának és a luxemburgi CLT-UFA volt vezérigazgató-helyettesének. Kaszó jogellenes elbocsátására hivatkozva munkaügyi bíróságon perelte a CLT-UFA-t, és hosszú pereskedés után végül peren kívüli megállapodással egyeztek meg.

A bíróság szerint az RTL jogszerűtlenül mondta fel a 1998-tól 2018-ig fennálló, hosszú távú szerződést a Szepesi Ügyvédi Irodával, és egyik napról a másikra átcsábította az iroda szinte minden jogászát – mintegy tíz főt –, saját jogi osztályára. Az átcsábítottak között volt Gonda Gáspár is, aki azóta az RTL Magyarország jogi igazgatója lett, és jelenleg is a cég legfelsőbb vezetésében dolgozik.

