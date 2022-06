Busás osztalék: 1,3 milliárd forintot fialt Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata bulvárlapja

Rogán-Gaál Cecíliának és Sarka Katának több közös üzleti érdekeltsége is van, ezek közül cikkünk írásakor még csak a Top News Hungary Kft. beszámolója érkezett be – a főtevékenysége szerint „világháló-portál szolgáltatással” foglalkozó cég miatt azonban nem lehet oka panaszra a barátnőknek. A 2018-as alapítású cég, amely a TWN.hu bulvárportált üzemelteti, a 2021-es évet óriási, 1,56 milliárd forintos értékesítésből származó nettó árbevétellel fejezte be, azaz a 2020-as 679,8 millió forinthoz képest is közel egymilliárd forinttal emelkedett a cég árbevétele.

Az üzletasszonyok cége által üzemeltetett TWN.hu portál címlapja 2022. június elsején. Az üzletasszonyok cége által üzemeltetett TWN.hu portál címlapja 2022. június elsején.

Ez az adózott eredményben is visszaköszönt, hiszen 2021-ben a Top News Hungary Kft. igencsak nyereséges lett: Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata közel 1,33 milliárd forintos nyereségnek örülhetett az év végén, ez szintén jelentős emelkedés a 2020-ban elért 561,47 millió forinthoz képest. Grafikonunkon a cég korábbi években mutatott teljesítményét is ábrázoltuk (a céget 2018 utolsó napjaiban jegyezték be, így a tört évet nem ábrázoltuk - a szerk.):

Hatalmas osztalék

A beszámolóhoz csatolt taggyűlési jegyzőkönyvből az derült ki, hogy a tulajdonosok igen jelentős osztalék kifizetése mellett döntöttek: a 2021-es teljes nyereség mellett a 27,4 millió forintos eredménytartalékból is kivettek 10,88 millió forintot.

Azaz Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata összesen valamivel több mint 1,34 milliárd forintnyi osztalékot vett ki a Top News Hungary-ból.

Kis tartozás, méretes követelés

A beszámoló szerint a cégnek a 2021-es évben csak minimális 19,85 millió forintos rövid lejárató kötelezettsége volt, hosszú lejáratú adóssága, így például banki hitele egyáltalán nem. A követelések oldalán már más a helyzet, a cég kintlévősége mintegy 1,36 milliárd forint – ennek mibenléte nem derült ki a beszámolóhoz kapcsolt kiegészítő mellékletből.

Személyi ráfordítás

A tárgyévben a Top News Hungary Kft. személyi jellegű ráfordítása 37,44 millió forint volt, azt azonban, hogy ennek pontosan mekkora részét jelentette a hat alkalmazott bérköltsége, nem közölték a kiegészítő mellékletben. Az azonban így is kiderült, hogy a cég vezető tisztviselői munkabérben nem részesültek.