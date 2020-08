Cikkeink nyomán tett feljelentést a párbeszédes képviselő Tiborcz István milliárdos szállodaügylete miatt

Lapunk elsőként számolt be a visegrádi üveghegy-hotelnek becézett félkész szálloda körüli fejleményekről. Arról, hogy Tiborcz István Szíjj Lászlónak adta el az ingatlant, és arról is, hogy ezen milliárdos hasznot nyerhetett a miniszterelnöki vő. Cikkeink nyomán az ügyben feljelentést tett Tordai Bence, párbeszédes képviselő.

Szintén elsőként számoltunk be arról, hogy a hotelt birtokló Hotel VSGRD Kft. 2019-es beszámolója szerint 3,65 milliárd forintot kaphatott az ingatlanért a cég, ami több mint a kétszerese annak az összegnek, amennyiért Tiborcz három évvel korábban megszerezhette a hotelt. Az értékesítés révén tetemes, 1,21 milliárdos nyereséget mutatott ki a cég, melyből 1,075 milliárdot fizetett ki a tulajdonos osztalékként. A cég csak közvetetten áll Tiborcz tulajdonában, de a láncolat végén a miniszterelnöki vő egyszemélyben található. A Hotel VSGRD tulajdonosa a Longoria Holding Zrt., melyen keresztül a BDPST Zrt.-hez vándorolt az osztalék. Tordai Bence a sajtótájékoztatóján hozzátette, az indokolatlan kétmilliárdos felárral a vevő, egy befektetési alapkezelő megkárosította saját cégét és részvényeseit.

Ez a szálloda nem más, mint az üveghegy-hotelként is ismertté vált Visegrád Hotel luxusszálloda, mely évek óta torzóként áll félkészen.

