Egyre hangosabban dübörög a koronavírus-korszak muszájslágere, és már sohasem lesz halkabb

Lassan közhelyszámba megy, de tényleg így van: a koronavírus-korszaknak kevés nyertese van, de az egyik legnagyobb mindenképpen a kiberbiztonsági szakma. A kényszerűen elrendelt home office korában ugyanis kilőttek az otthonról dolgozókat és a távoktatásban tanuló gyerekeket célzó támadások, és ezek mellé újabb riasztó fejleményként csatlakoztak a kimondottan az egészségügyi szektort érő hackelések is.

Az elmúlt néhány hónap emlékezetes fejleménye, hogy egy cseh kórház zsarolóvírus áldozata lett, az USA-ban a Universal Health Service (UHS) egészségügyi szolgáltató intézményei ellen összehangolt támadást indítottak, ami miatt 400 intézményük nem tudott működni, illetve szintén egy zsarolóvírus miatt nem tudtak fogadni egy beteget Düsseldorf egyetemi klinikáján, aki emiatt elhunyt. Itthon pedig szeptember végén arról tájékoztatott a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, hogy csalók az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nevében küldtek szét a pácienseknek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó e-maileket.

A kiberbűnözők persze rárepültek napjaink egyik legfontosabb, ezért legtöbb jövedelemmel kecsegtető területére is, és a támadások céltáblájává váltak a koronavírus-elleni vakcinát fejlesztő kutatólaborok, melyektől a legfrissebb, oltóanyaggal kapcsolatos eredményeket próbálják ellopni. Mindezen területeket tehát védeni kell, talán minden eddiginél jobban.

Az egyik legígéretesebb gurította az egyik legnagyobbat

Hogy a koronavírus szükségképpen helyzetbe hozta, azt a hazai kibervédelmi cégek közül talán a Debrecenből indult Bitninja használta ki a legjobban. A társaság október elején nem kisebb mint 2,5 millió dollár értékű tőkeemelést hajtott végre. A befektetők között pedig ott volt az OXO Technologies Holding Zrt. is. Az Oszkó Péter-vezette vállalat és a Bitninja között már eddig is megvolt a kapocs, tavaly a holding egyik igazgatósági tagja még magánbefektetőként segítette a céget, az ő részét vette most át az OXO, és bővítette még ki a hozzájárulását egy újabb összeggel.

Az OXO nem vaktában lövöldözött, a Bitninja értékét ugyanis még a tőkeemelés előtt 3,1 milliárd forintra becsülték a befektetők, ezzel pedig a cég több mint duplázni tudott tavaly októberhez képest, amikor még 1,2 milliárd forintról szólt a becslés. Nem véletlen a bizalom, a Bitninja-ügyfelek száma ugyanis a megelőző egy év alatt 800-ról 1100-ra nőtt, a bevételük közel a kétszeresére dagadt, és a csapatuk is 17-ről 36 fősre bővült.

A Bitninja ügyfelei többségében kis- és középvállalkozások weboldalait üzemeltető szerverhoszting cégek, jellemzően 10 és 100 darab közötti szerverparkkal, nekik szolgáltatnak biztonsági szoftvert előfizetéses rendszerben. A befektetéssel párhuzamosan az egyik OXO-portfóliócéggel már együttműködésre is lépett a Bitninja: most indítanak közös szolgáltatást a szerverhosztingot és felhő alapú szolgáltatásokat nyújtó Servergardennel.

A krízis-kovácsolta lehetőség

A Bitninja felfutásában is kétségtelenül szerepet játszott tehát az, hogy a pandémia miatt teljesen át kellett rendezni az életünket. És épp ez az áldatlan állapot hozhatja helyzetbe a kibervédelmi piacon frissen induló startupokat is, akik előtt az OXO Technologies Holding kiberbiztonsággal foglalkozó leánya, az OXO Cybersecurity Lab inkubációs programjának nemrég indult, második szezonja tárhat fel olyan ajtókat, melyek most még számukra talán zárva vannak. Ez alatt nem csak a konkrét üzleti lehetőségeket kell érteni, hanem az elsőre obskúrusabbnak tűnő fejlesztői irányokat is, az inkubációs program ugyanis a kibervédelem olyan területein is tárt karokkal várja a jelentkezőket, melyek egyelőre nincsenek benn a szakmai fősodorban.

"A kiberbiztonság területén számos olyan irány van, mely jelenleg nem lefedett. Aránylag kevesen foglalkoznak például a végfelhasználók vagy a KKV-k biztonsági kérdéseivel, holott ez a piac hatalmas és fejlődő. Izgalmas kihívás az állam által igényelt speciális területeken megjelenni, melyek a rend- és honvédelem területét erősítik. De a negyedik ipari forradalom következtében egyre több az olyan okoseszköz, hogy csak egy példát mondjak, a telemedicina területén, melyek adatvédelmi és információbiztonsági problémáira nincsenek univerzális megoldások. Végül meg kell említeni azokat a rendszereket, melyek igen hosszú életciklussal rendelkeznek, de akár évtizedekkel ezelőtt, nem arra tervezték őket, hogy a mai kor fenyegetéseit kezelni tudják. Ilyen rendszereket a gyártásban vagy a közműveknél nagy mennyiségben lehet találni. Ezek mind innováció után kiáltanak, ráadásul aránylag kevés versenytárssal kell jelenleg megküzdeni"

- mondta Krasznay Csaba, az OXO Cybersecurity Lab programvezetője.

Különböző elemzők előrejelzéseit figyelembe véve egyébként az információbiztonsági piac, mely egy részhalmaza a teljes kiberbiztonságnak, jelenleg nagyjából 150 milliárd dolláros. Ez évente 10-15 százalékkal nő, ahogy újabb és újabb fenyegetések, technológiák és szabályozások jelennek meg, vagyis valóban egy bővülő piaccal kell számolni, ahol az innovációnak bőven van tere.

Nem elég jónak lenni, annak is kell látszani

Szeptember 17-től lehet jelentkezni ismét az inkubálásra, egészen november végéig. Az Oxo idén 3-5 csapatot fog kiválasztani az inkubációra. Újdonság, hogy a program idén már nem csak a szűken vett szakmai részre koncentrál elsősorban.

„A tavalyihoz hasonlóan az idei jelentkezők esetében is azt tapasztaljuk, hogy a technológiai felkészültség jellemzően magas szintű, viszont a vállalkozáshoz és az üzleti tervezéshez szükséges kompetenciák kevésbé erősek. Ezért az inkubációs folyamat során a technológiai mellett idén nagyobb hangsúlyt fog kapni az üzleti terület. A mentoraink között üzletfejlesztési, sales és marketing területről is vannak szakemberek, akik jártasak a kiberbiztonsági területen és felkészülten várják a csapatokat”

- mondta Illés Gábor, az OXO Cybersecurity Lab ügyvezetője.

A sales, marketing területén a felkészítés egyébként a Bitninjának is jól jött volna még a cég történetének korai szakaszában. Hiába voltak már akkor is jók a szűkebben vett szakmájukban, ahhoz még egyáltalán nem értettek, hogyan kell „eladni önmagukat.” Nemrég arról meséltek, hogy az első kitörési próbálkozásaikkor vittek ugyan standot az amerikai, németországi expókra, rutint viszont nem, és amikor egy potenciális ügyfél megkérdezte tőlük, hogy mégis mivel foglalkoznak, frappáns, egyperces pitch helyett hosszú körmondatokban írták körül a tevékenységüket – elriasztva ezzel a partnereket. Ma már „jó kis tanulópénznek” írják le ezeket a tapasztalatokat, de az OXO marketinges mentorálásával a hátuk mögött a mostani startupok jó eséllyel már kedvezőbben fognak kikerülni ezekből a szituációkból, és később nem tanulópénzként fognak emlékezni ezekre a lehetőségekre, hanem inkább úgy, mint „gólra váltott helyzet.”

Perspektívák itthon és külföldön

Az OXO innovációs programja első, tavalyi évada során két startupot inkubált, az egyik az etikus hekkerekkel dolgozó Hackrate (egy bugbounty platform), a másik a biztonságos hostinggal foglalkozó MySec. Mindkét csapat sikeresen teljesítette az inkubációs folyamat kihívásait, és nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet. A Hackrate jelenleg a befektetési szerződés előkészítésén dolgozik egy intézményi és egy magánbefektetővel, a MySec már az inkubációs folyamat kezdetekor is rendelkezett egy szép számú ügyfélkörrel, így itt az üzleti életnél nagyobb hangsúlyt kapott a megfelelő technológiai irányok és a növekedés előkészítése.

„Befektetési lehetőségnek tekintünk minden olyan projektet, amely eredményesen zárta az inkubációs programunkat. Ezeket a projekteket akár most, akár egy későbbi körben is folyamatosan követjük, mint potenciális befektetési lehetőséget rendszeresen értékeljük és kellő érettség esetén akár magunk, akár más társbefektetőkkel közösen készek vagyunk finanszírozni is őket. Márpedig befektetőként elemi érdekünk, hogy adott területen a lehető legígéretesebb projektek közül tudjunk válogatni, az inkubációs program és az abban sikerrel szereplők közvetlen ismerete ebben számunkra egyedülálló lehetőséget biztosít”

- mondta a programról Oszkó Péter.