Elképesztő levélben számol be a szakszervezeti dolgozók kirúgásáról a Dunaferr egyik vezetője

Kemény és példátlan helyzet alakult ki a Dunaferrnél a Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a kormány beavatkozását szorgalmazza.

Spieglné Balogh Lívia, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke elmondta: elfogadhatatlannak tartja a cég szakszervezeti vezetőinek azonnali hatályú elbocsátását. A jogtalan intézkedések miatt a Vasas és az érintettek bírósághoz fordulnak.

Kiemelte, folyamatos kapcsolatban vannak a kollégáikkal, akiknek a munkáltatóval való írásos megállapodás ellenére telefonjaikat és internetelérését a gyár vezetése letiltotta.

Szavai szerint a szövetség elnöksége megdöbbenve értesült a dunaújvárosi kollégáktól, hogy pénteken reggel a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetését és egy tisztségviselőjét a biztonsági szolgálat nem engedte be a gyárba. Ezzel a cégvezetés akadályozza és ellehetetleníti az érdekképviseletek működését - mondta. Hozzátette, hogy az érintettek az azonnali elbocsátásukról szóló dokumentumokat nem kapták kézhez, de megfogalmazása szerint arrogáns a munkaadó fellépése. A helyi szakszervezeti vezetők szombat reggel sem léphettek be a gyárba, annak ellenére, hogy erre törvény biztosította joguk van - tette hozzá.

Pénteken reggel, munkakezdéskor nem engedték be a kapun a Dunaferr Vasas Szakszervezeti Szövetség elnökét, Molnár Lászlót és a szakszervezet két alelnökét, Hegedűs Lászlót és Győri Gábort, valamint Eszenyi Andrást a gyár területére. Ők hárman az ISD Dunaferr Zrt. munkavállalói delegáltjaként, a cég felügyelőbizottsága választott tisztségviselői is voltak egyben.

A Dunaferrnek szeptember 30-a óta nincs igazgatósága, illetve felügyelő bizottsága. November végén a cégszerű működés törvényes visszaállítására szólította fel a Dunaferr vezetését a területileg illetékes cégbíróság. December 11-én a Dunaferr Vasas Szakszervezet szövetségi tanácsülést akart tartani a gyárban, de mivel már a főportánál feltartóztatták őket a gyár biztonsági emberei, így az ülést kénytelenek voltak a főkapu előtt megtartani.

A szakszervezet honlapján közöltek szerint Evgeny Tankhlievich, legfőbb-, általános vezérigazgató-helyettesként írta alá a munkavállalóknak pénteken kiküldött levelét, amelyben közli, hogy a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetőinek munkaviszonyát a vállalat azonnali hatállyal felmondja. "Megelégeltük a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezet Szövetség vezetőinek áruló, kollaboráns magatartását is, és nem engedjük meg, hogy a továbbiakban bármiféle támogatást adjanak dunaferres munkavállalóként a zsákmányra éhes támadóknak. Éppen ezért a mai nappal az érintett szakszervezeti vezetők munkaviszonyát az ISD Dunaferr Zrt. azonnali hatállyal megszüntette" írta. A belépési korlátozásokra azért volt szükség szerinte, mert a "Dunaferrt jogtalanul elfoglalni akaró horda, a Dunaferr törvényes működésének helyreállítását akadályozni akaró személyek megkíséreltek volna jogtalanul behatolni a Dunaferr területére" - olvasható a levélben.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZSZ) az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményben követelte a szakszervezeti vezetők azonnali visszavételét. Kiemelték: elvárják a kormánytól, hogy kötelezze a Dunaferr menedzsmentjét is a törvényesség betartására. Tudatták azt is, hogy a történtekről tájékoztatják a szakhatóságot is.

Az ISD Dunaferr társaságcsoport Magyarország meghatározó jelentőségű acélgyártó komplexuma, az ország egyik legnagyobb termelő vállalategyüttese. Éves acéltermelő kapacitása mintegy 1,7 millió tonna. A nyilvános cégadatok szerint a 4500 munkavállalót foglalkoztató ISD Dunaferr Zrt. 2018-ban 368 milliárd forint nettó árbevétel mellett 10,6 milliárd forint korrigált adózott eredményt ért el.