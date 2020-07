Elrendelték a Malév földi kiszolgáló cégének felszámolását - máris megvan az utód?

A kormány döntése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) június 26-án kezdeményezte az állami tulajdonú Malév GH Zrt. jogutód nélküli megszüntetése érdekében a felszámolási eljárás megindítását a társaság gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetére tekintettel. Mint ahogy arról az Mfor.hu beszámolt, a koronavírus-járvány miatt jelentősen visszaesett repülőutak miatt a a földi kiszolgáló cég is tömeges elbocsátásokra kényszerült, mintegy 65 embert küldött el, ez a 400 fős létszámnak a 15 százaléka.

Kiszállnak. Fotó: Raimond Spekking Kiszállnak. Fotó: Raimond Spekking

A cégbíróság július 8-án rendelte el a felszámolási eljárás megindítását. Másnap a kormány a felszámolás alatt álló Malév GH Földi Kiszolgáló Zrt.-t a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette - olvasható a legfrissebb Magyar Közlönyben.

E körbe olyan cégek kerülhetnek, amelyek adósságainak rendezéséhez, hitelezőikkel való megegyezéséhez, reorganizációjához nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fűződik, vagy amelyek esetében - ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség előreláthatólag nem szüntethető meg - kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy a jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb, átláthatóbb és egységesített eljárásrend szerint történjék. Tíz nappal ezelőtt a kormány a COVID-19 miatti veszélyhelyzet március közepi kihirdetése után néhány nappal került felszámolási eljárás alá került TP Komplexet minősítette stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté, annak érdekében, hogy a veresegyházi Gyermekliget lakópark csaknem száz, részben vagy egészben megvásárolt lakásának a helyzete megnyugtatóan rendeződjön.

Az MNV június közepi közleményében arra emlékeztetett, hogy a Malév GH Zrt. 2012 – a Malév Zrt. felszámolásának kezdete – óta alapvető finanszírozási problémákkal küzdött. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér földi kiszolgálói piacán fennálló erős verseny nagyban hozzájárult a társaság veszteséges működéséhez és nehéz likviditási helyzetéhez. Közölték: a Malév GH-nak ugyan sikerült a 2017-ben megkezdődött reorganizáció eredményeként 2018-ban szerény mértékű nyereséget elérnie, azonban a korábbi években felhalmozott, jelentős veszteségét nem sikerült ledolgozni. Végül a koronavírus járvány hatására világszinten lebénult légi közlekedés miatt a Malév GH kritikus gazdasági helyzetbe került és 2020 júniusára fizetésképtelenné vált.

Mivel az Európai Bizottság (EB) a magyar állam által a Malév GH Zrt. részére nyújtott állami támogatás ügyében 2019. október 28-án hivatalos vizsgálatot indított, ezért a társaság pénzügyi, likviditási nehézségeinek kezelésére az állam további forrást nem biztosíthat – tette hozzá az MNV.

Korábbi közlés szerint az EB a vizsgálatot annak megállapítása érdekében indította, hogy megfelelnek-e a közösségi szabályoknak a Malév GH részére különböző magyar állami tulajdonú társaságok által körülbelül 21 millió euró értékben nyújtott támogatások. A Malév 2012-es csődje óta pénzügyi nehézségekkel küzdött, és több cég, az MNV mellett a Tiszavíz és a Magyar Fejlesztési Bank is számos intézkedéssel támogatta azóta a működését.

Három évvel ezelőtt a rivális Budport panaszt nyújtott be, rámutatva, ezen tőkeinjekciók, adósságelengedések és kölcsönök nem összeegyeztethetőek az európai uniós előírásokkal. Az EB akkori álláspontja szerint ezek az intézkedések állami támogatásnak minősülnek, így fennáll a versenyszabályok megsértésének veszélye, annak, hogy a vállalkozás tisztességtelen előnyhöz jutott a budapesti repülőtéren működő más földi kiszolgálókkal szemben.

A Malév GH legnagyobb ügyfele az utóbbi néhány évben a Wizz Air volt, de az állami cég szolgálta ki az Air China, az Air France, a Shanghai Airlines (China Eastern), az Egyptair, az Emirates, a Finnair, a KLM, a TAP Air Portugal, valamint a Tarom repülőgépeit és utasait is a budapesti repülőtéren.

A vállalat élén idén februárban történt vezetőváltás: a céget 2017 márciusa óta vezető Herczog Péter, leköszönő vezérigazgatót Sápi Tamás váltotta. Az állami földi kiszolgáló cég megszűnésével két nagyobb, teljes szolgáltatást nyújtó földi kiszolgáló cég marad Ferihegyen, a Celebi és a Menzies.

Érdekes egybeesés, hogy július 9-én jelentette be az Airport Service Budapest Zrt., hogy június 24-én kézhez kapta a kiterjesztett földi kiszolgálási engedélyét, amely fővállalkozóként is feljogosítja a teljeskörű földi kiszolgálási tevékenységre a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A vállalat korábban Demján Sándor érdekeltségeihez tartozott, a 2020. június 3-án benyújtott éves beszámolója szerint most a B+N Referencia Zrt., a Civil Zrt. és a Valton-Sec Zrt. tulajdonában van. A Civil Zrt. például Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, de a másik két cég is remek állami kapcsolatokkal rendelkezik.

A földi kiszolgálási tevékenység ellátásához szükséges csapat bővítését a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a társaság már megkezdte, zajlik az eszközpark bővítése is, így a pandémiás korlátozások megszűnésével az utasforgalom korábbi szintre való visszaállását az Airport Service Budapest Zrt. már felkészülten tudja fogadni - közölte a cég, amely az állami földi kiszolgáló cég eddigi alvállalkozója.