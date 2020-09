Ez sem tipikus: Mészáros Lőrinc gyerekei egy cégükből sem vettek fel osztalékot

Nem lehet magabiztosan kijelenteni, hogy Mészáros Lőrinc gyerekei maradéktalanul elégedettek lennének a tulajdonukban lévő cégek tavalyi évével. Bár a kisebb vállalkozások szép számokat hoztak 2019-ben és növekedni tudtak, a tervezőiroda is felívelőben van, addig a zászlóshajó cégnél megtört a korábbi szárnyaló lendület. És nem is kicsit. A Fejér-B.Á.L Zrt.-nél jócskán visszaestek a bevételek, aminek szinte törvényszerű következménye lett, hogy a profit is jóval alacsonyabban alakult a 2018-asnál. Igaz, ez is csak viszonyítás kérdése, hiszen még így is 1,5 milliárdos profitra tettek szert (ám ez az előző évi negyede).

Ami viszont a Nemzeti Együttműködés Rendszerében egész ritka jelenség: ezúttal egyetlen cégükből sem fizettek ki maguknak osztalékot, hiába lett volna rá lehetőség.

Negyedére zuhant a profit

Mészáros Lőrinc gyerekeinek legnagyobb és legjobban prosperáló cége az építőipari tevékenységgel foglalkozó Fejér-B.Á.L. Zrt., melynek szárnyalása tavaly mintha megbicsaklott volna. A 2018-as 23 milliárd forint után már "csak" 17 milliárd folyt be a kasszába árbevételként, igaz, ezt az értéket 1,8 milliárddal növelte az aktivált saját teljesítmény értéke is és több mint félmilliárd egyéb bevételt is elkönyvelhettek.

Mészáros Lőrinc gyerekei (Fotó: Átlátszó) Mészáros Lőrinc gyerekei (Fotó: Átlátszó)

A kiadások azonban a korábbinál magasabb szinten alakultak:

anyagjellegűként 14 milliárd után 15,8 milliárdot számoltak el,

személyi jellegűként pedig 921 millió után 1,2 milliárdot.

Utóbbi hátterében nem a létszám bővülése áll, hanem a bérek emelése. Az átlagos foglalkoztatotti létszám ugyanis 167 főről 166-ra mérséklődött tavaly. Az ez alapján számolt átlagbér viszont 355 ezer forintról 471 ezerre nőtt.

Szokatlan tétel a kiadások között A részletezett anyagjellegű ráfordítások között tűnt fel egy igazán szokatlan tétel: hirdetés, reklám, propaganda: 544 millió forint. A tétel jelentős, főleg annak fényében, hogy egy ekkora összegű kampány esetén számos helyen találkozni kellett volna, ámnem tudunk felidézni semmilyen Fejér-B.Á.L. reklámot. Az biztos, hogy jelentős kiadás volt ez, mivel a korábbi években ezen a címen ennek töredékét költötték el. 2017-ben 2 milliót, 2018-ban pedig 20 millió forintot. A megugrás hátterében véleményünk szerint két dolog állhat: vagy valamelyik focicsapatot szponzorálták meg ekkora összeggel (az eszéki vagy a felcsúti focicsapatot tartjuk erre esélyesnek, melyeknek a honlap szerint támogatói is), vagy pedig valamelyik KESMA-terméket "támogattak" meg ilyen formában ekkora összeggel.

Végeredményben 1,5 milliárd forint tisza nyereség maradt a vállalkozásban, ami alig több mint a negyede a 2018-as, 5,7 milliárdos profitnak. A nyereség osztalékfizetés nélkül teljes egészében a cégben maradt. Igaz, 2018-ban 5,6 milliárdot vettek ki a cégből (2017-ben pedig az első osztalékfizetéskor 750 milliót vettek ki).

A mostani tartalékolás érthetővé is válhat, ha azt nézzük, hogy a cég tartozásállománya egy év alatt több mint a háromszorosára nőtt, 14 milliárd forint szerepel ezen a soron a mérlegben. A növekedés hátterében a rövid lejáratú kötelezettségek, pontosabban a vevőktől kapott előlegek állnak. Itt 555 millió forint után 8,3 milliádot tartanak nyilván, ami azt sejteti, hogy valamelyik munkát előre kifizhette a megrendelő.

Felívelőben a tervezés

Saját alapítású cége még Mészáros Lőrinc gyerekeinek a Fejér Tervező Mérnökiroda Kft. Bár csak 2017-ben alapították, nem kellett három teljes év sem ahhoz, hogy az egymilliárdot is meghaladja a cég árbevétele. Ebben nagyon sokat számított a 2019-es év, hiszen több mint megtriplázták a befolyó forintokat. 318 millió forint után 1,1 milliárd érkezett a pénztárba. Igaz, a ráfordítások ebben az esetben is jócskán megnövekedtek:

anyagjellegűként 203 millió után 781 milliót könyveltek el,

személyi jellegűként pedig 79 millió forint után 111-et.

Utóbbi növekedéséhez azonban ezúttal a létszám bővítése is hozzájárult. Az átlagos statisztikai létszám 11 főről 13-ra nőtt tavaly. A számolt átlagos bruttó bér pedig 482 ezerről 567 ezerre emelkedett.

Végeredményben a cég nyeresége 42,7 millióról 165 millióra nőtt 2019-ben, amit ezúttal is az eredménytartalékban helyeztek el. Osztalékfizetés nem történt.

A vásárolt cégekre sem panaszkodhatnak

A Fejér-B.Á.L Zrt. még 2018 év elején szerezte meg a többségi tulajdonrészt a Fenstherm Future Zrt.-ben, és nem is lehet okuk panaszra a Mészáros-gyerekeknek a cég teljesítményére. Tavaly több mint harmadával növekedett a társaság árbevétele, 3,5 milliárd forint után 4,8 milliárd folyt be a kasszába, amiből a végén a korábbinál nagyobb nyereség, 283 millió forint maradt. Az összeget itt is az eredménytartalékba helyezték.

Mint arról lapunk elsőként beszámolt, tavaly novemberben újabb társaságot szerzett meg leánycének a Fejér-B.Á.L. A fő tevékenységként fémmegmunkálással foglalkozó, állami támogatással felpumpált Gerecse-Plusz Kft.-t. A tulajdonszerzés időpontjából kiindulva Mészáros Lőrinc gyerekeinek nem sok ráhatása lehetett a 2019-es év gazdasági teljesítményére, ám érdemes egy pillantást vetni a cég számaira. Ezek ugyanis kisebb bevételcsökkenésről, és drasztikus profitzuhanásról árulkodnak. Értékesítésből származó árbevélként a cég 973 millió forint után tavaly 889 milliót könyvelt el, ám a ráfordítások annyival magasabb szinten alakultak tavaly, hogy végeredményben az előző évi töredéke maradt meg tiszta nyereségként. 99 millió után mindössze 14,1 millió forint. A tétel nagyságát tekintve nem is meglepő, hogy ezt az összeget inkább bent hagyták a cégben és nem döntöttek osztalékfizetésről. A társaság egyébként stabil lábakon áll, hiszen 192 milliós saját tőkéje van, igaz, jócskán megugrott a kötelezettségek állománya, 162 millió forint után 426 millió szerepel ezen a soron.