Ezek a mai fiatalok tették tönkre a Thomas Cookot is

A Thomas Cook hétfői földbe állása jó ideje ott lógott a levegőben: a legpatinásabb brit utazási iroda a március 31-én zárult fél évről 1,5 milliárd font adózás előtti veszteséget jelentett, az elmúlt hetekben a saját legnagyobb részvényeseinek bevonásával felhajtott 900 millió fontos pénzügyi mentőcsomag pedig nem volt elég a cég banki hitelezőinek ahhoz, hogy ők is beszálljanak a mentőprogramba. A bedőlésnek számos belső oka van, de egy sor olyan, külső tényező is nagyban hozzájárult, melyekre a vállalatnak nem volt ráhatása, viszont alkalmazkodni sem tudott hozzájuk. Ilyenek például a nyaralni vágyó milleniálok, akik, úgy tűnik, a klasszikus utazásszervezést is tönkretették.

Megváltozott nyaralásszervezési szokások

A Thomas Cook 178 éves története java részében nagy sikernek örvendtek az utazási csomagok, vagyis azok az üdülések, melyekben egy összeg befizetése fejében a nyaralni vágyó megkapja a repülőjegyet, a hotelt, a bérautót, az ellátást - kis túlzással mindent, és neki már csak a bőrönd bepakolásával kell foglalkoznia. A Thomas Cooknak idővel saját hotellánca és légitársasága is lett, hogy az ügyfelek tényleg mindent tőlük vásárolhassanak meg A-tól Z-ig.

Eleve a cég az ilyen, az ügyfél válláról minden terhet levevő szolgáltatással vált sikeressé, és prosperálásában nagy szerepet játszott a brand értéke is - az emberek tudták, hogy minőséget kapnak a pénzükért, töretlen volt a Thomas Cook iránti bizalom. A szélessávú internet, a fapados légitársaságok és a csak online jelenléttel bíró utazási szolgáltatók elterjedésével azonban óriási ütést kapott a korábban bevált modell.

Fotó: AFP / Tolga Akmen Fotó: AFP / Tolga Akmen

Van iroda, van gond

A csak neten működő utazással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó cégekkel szemben a Thomas Cook azonnal hátrányba került: régivágású cégként rengeteg valós irodát működtettek, ahová az emberek besétálhattak ügyet intézni. Több mint 600 ilyen egységet működtettek világszerte, közülük többet a brit nagyvárosok sétálóutcáin, ahol értelemszerűen a bérleti díjak is magasabbak. Az emberek viszont kényelmesek, és miután az elmúlt nagyjából két évtizedben előbb az interneten, pár kattintással, majd később, az okostelefon kijelzőjének koppintgatásával is minden elintézhetővé vált, amit korábban odabuszozással, sorban állással lehetett csak intézni, az emberek jellemzően át is szoktak az időspórolósabb megoldásra. A Thomas Cook ráadásul soha nem is volt valami jó a digitális térben, nyilatkozta a New York Times-nak Rafat Ali, a Skift nevű amerikai cég vezetője, mely utazási ügynökségeknek biztosít kutatási- és marketingszolgáltatást. (Az USA-ban egyébként nem ennyire egyértelmű a klasszikus utazásiirodás turizmus hanyatlása. Ott ugyan 12 éve még 85 ezer utazási ügynököt foglalkoztattak az irodákban, de még most is 79 ezer ember keresi ezzel a kenyerét a Wall Street Journal által idézett adatok szerint. Az amerikai utazások körülbelül felét pedig még mindig offline intézik.)

Az irodák látogatottsága mellett maguk az utazási csomagok iránti kereslet is nagyot esett. Bár a Financial Times szerint ezt a terméket sem kell még temetni, a jelen állás az, hogy a saját kezűleg összelegózott utazások egyre több levegőt szívnak el előle, pusztán azzal, hogy nem kerülnek sokkal több melóba, viszont a repülőjegy-szállás-helyi transzport megfelelően kiválasztott kombinációjával nagyokat lehet spórolni a készen kapott csomagokhoz képest. Az elmúlt évtized során az Expedia és a Booking Holdings került domináns pozícióba a piacon részletes keresőmotoruknak, valamint annak köszönhetően, hogy náluk direktben lehetett repjegyet, szobát foglalni. A Thomas Cook eközben pont az ellenkező irányba haladt: a hotelek és a légitársaság elindításával nagyobb kontrollja lett ugyan a saját terepén, de ezzel nem tudták kifogni a szelet az új riválisok vitorlájából, ráadásul történt még valami, amire nem tudtak hatással lenni.

Már megint ezek a mai fiatalok

A milleniális generáció egyszerűen sokkal jobban szereti maga megszervezni az utazásának minden részletét, hogy ezzel is egyedibbé tegye a vakációt, mondta Scott Keyes, a Scott's Cheap Flights nevű légiutazás-weblap alapítója. "Találd meg a magad kalandját"-jellegű utak ezek, melyek jobban egybevágnak a mai fiatalok ízlésével, mint a mellettük kissé porosnak tűnő kész csomagok.

A csomagos termék emellett erősen szezonális, tehát nagyban kitett az előre nem látható tényezők alakulásának - például, amikor túl forró a nyár, mint mondjuk idén, akkor kevesebben utaznak a hűvösebb éghajlatú régiókból a déli tengerekhez, hiszen otthon is nagyon meleg van, délebbre meg potenciálisan elviselhetetlen a kánikula. De beleszólhatnak a csomagok kelendőségébe fegyveres konfliktusok is - az arab tavaszt és következményeit erősen megsínylette Egyiptom turizmusa.

Elszámolt stratégiák, kihagyott ziccerek

A Thomas Cook gondjait csak tetézte, hogy saját légitársaságot üzemeltetni nagyon költséges dolog. A Thomas Cook Airlines 2003-ban indult el, nagy-britanniai központtal, 34 repülőgéppel, 82 úticéllal. Több szakértő szerint ez a húzás volt az anyavállalat legtöbb bajának eredője. John Strickland aviációs tanácsadó azt nyilatkozta a Timesnak, hogy a Thomas Cookéhoz hasonló, további üzleti területekhez kapcsolt légitársaságok nem tudják ugyanazt a rugalmas menetrendet kínálni, mint a független vetélytársaik. Strickland rámutatott: a saját légitársaság legfőbb sebezhetőségét is a szezonális kitettség okozta. A Thomas Cook Airlines a cég további utazós szolgáltatásainak megfelelően szintén a nyári csúcsidőszakra hegyezte ki magát, a téli, csendesebb szezonban pedig hullámvölgyekre rendezkedett be - ha a te tulajdonodban vannak az üresen kongó gépek, és mellette még a többi üzletágat is vinni kell, akkor a légitársaságod igazi pénznyelővé változik, véli a szakember.

A Thomas Cook nagy német riválisa, a TUI Group szintén üzemeltet saját légitársaságot, mely szintén ugyanezekkel a kihívásokkal kell, hogy szembenézzen, ám ők meglépték azt, amit a TC elmulasztott: több lábra állították az utasszállítással foglalkozó üzletágukat is. A fiatal, dinamikus, internetes riválisok térnyerésére a TUI egyrészt szintén hotelek működtetésével válaszolt, másrészt viszont vásároltak egy sor nagy, óceánjáró hajót is, melyek luxus-körutazásaikkal az igazán pénzes réteget célozzák, akiknek kiemelten fontos a kényelem is. És az ő számításuk bejött: miközben 150 repülőgépük és 380 hoteljük mellett csak 17 hajójuk üzemel, a hajós utak, valamint a hotelek adják bevételük 70 százalékát, ebből csak a hajók hozták a tavalyi üzemi eredmény 28 százalékát. Kényelmes gazdagokat utaztatni tehát valóban megéri. Eközben a légitársaság és az utazásszervezés már csak a bevétel 30 százalékot adja nekik együttesen.

A Thomas Cook földbe állásával ráadásul duplán nyertek a németek: nem csak eltűnt legfőbb riválisuk, de a brit hatóságok őket is megkeresték, hogy gépeikkel segítsenek hazahozni a Thomas Cook külföldön rekedt brit utasait. A TUI-részvények árfolyama a Thomas Cook-végjáték miatt egyébként hétfőn 7 százalékot emelkedett.

És persze az elmaradhatatlan

Problémát jelentett a Brexit is: maga Peter Fankhauser, a Thomas Cook vezetője nyilatkozta még májusban, hogy a brit kiválás miatt számos ügyfél halasztotta el a nyaralását az Egyesült Királyságból. Zane Kerby, az Amerikai Utazásszervezok és Utazási Irodák Szövetségének (American Society of Travel Advisors, ASTA) elnöke pedig arra mutatott rá, hogy az Európában üzemeltetett légitársaságok számláinak javát dollárban kell kifizetni, így plusz nehézségeket okozott a Thomas Cook Airlinesnak a Brexit miatti font-értékvesztés.

(New York Times, Wall Street Journal, Financial Times)