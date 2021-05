Ezért esett vissza a Richter eredménye

A Richter árbevétele 140,9 milliárd forintot tett ki az első negyedévben, amely minimális, 0,4 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbiakhoz képest. Az adózott nyereség ennél kicsit jobban, 7,4 százalékkal esett vissza, az első három hónapban 26,9 milliárd forint volt. Mint arról a vállalat vezérigazgatója, Orbán Gábor beszélt, az üzemi eredményhányad és a fedezeti arány is elmaradt az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a vezető, ahogy a pozitív eredményeknél, úgy most is azt hangsúlyozta, hogy egyetlen negyedév számaiból nem szabad messzemenő következtetéseket levonni.

Az idei első három hónapban ugyanis a szokásosnál is több olyan rendkívüli tényező volt, ami befolyásolta a gazdasági- és a működési környezetet.

Orbán Gábor ennek kapcsán kifejtette: az előző év első negyedéve igen magas bázist képezett, a rubel veszített értékéből, elmaradt az influenzajárvány, és a beteg-orvos kapcsolatok is korlátozva voltak. Mindezek eredőjeként a disztribútori megrendelések alacsonyabb szinten alakultak az év első pár hónapjában. Hozzátette: továbbra is kiemelt termékkörükre, valamint az új, innovatív termékek törzskönyvezésére és a nőgyógyászati készítményeik idei piaci bevezetésére összpontosítják figyelmünket.

Elhangzott az eredmények taglalásakor, hogy a gyógyszergyártás 4 százalékkal maradt el a 2020-as első negyedévei szinttől, míg a nagykereskedelmi tevékenység némileg bővült. Az egyes termékcsoportokat tekintve a nőgyógyászat árbevétele is 5,8 százalékkal elmaradt a bázisidőszakban elérttől. Ugyanakkor ennél is nagyobb volt a visszaesés a hagyományos és az úgynevezett branded generikus készítmények esetében.

Az egyes földrajzi régiókat tekintve az USA-ban kimagasló jól teljesített a Richter. Az európai értékesítés stagnált, míg a FÁK régió visszaesés volt. Utóbbi területen különösen Ukrajnában volt igen jelentős a forgalom csökkenése, de a rubel gyengülése révén romló orosz bevételek is érzékenyen érintették a vállalatot. Magyarországon a teljes gyógyszerpiac 7,5 százalékkal csökkent, elsősorban a bázisidőszaki, világjárványhoz kapcsolódó felvásárlások következtében. A Richter termékek kiskereskedelmi forgalma jelentősen, 13,0 százalékkal csökkent a rendelkezésre álló adatok alapján. A cég a hazai piaci szereplők rangsorában 4,6 százalékos részesedéssel az 5. helyen áll. A vényköteles patikai piacot tekintve a Richter 7,3 százalékos piaci részesedéssel a második legnagyobb forgalmazó.

A termékportfólió teljesítménye kapcsán elhangzott, hogy a kiemelt specializált termékek közül a cariprazine (Vraylar, Reagila) kiemelkedően teljesített, hiszen 37 százalékkal nőtt az ebből származó árbevétel, de a nőgyógyászati készítmények közül a Bemfola is 10 százalék feletti bővülést ért el. A bioszimiláris (teriparatide) termék is jól teljesített (30 százalék feletti árbevétel növekedés). Megjelent továbbá a kínálatban az Evra fogamzásgátló tapasz, amely már hozott royalty bevételt.

Orbán Gábor hangoztatta, hogy a mostani válság a Richterre is hatott, noha akár a szállításokat, akár a termelést sikerült biztonságosan lebonyolítani.

A harmadik hullámban ugyan voltak a vállalaton belül betegek, de ez nem volt hatással a működésre. Az orvos-beteg kapcsolatok korlátozása, számos esetben (nőgyógyászati) kezelések felfüggesztése is nehezítette a vállalat működését. Előzetesen azzal számoltak, hogy a Covidon túl leszünk, és a sales és marketing költségek növelését tervezték. Ugyanakkor a gyakorlatban ez nem valósult meg. Ebben a helyzetben rövidtávú költségmegtakarítási intézkedésekkel próbálják a negatív folyamatokat ellensúlyozni, emellett folytatják belső hatékonyságnövelő programjaikat annak érdekében, hogy a szervezetben rejlő valamennyi lehetőséget kiaknázhassák – mondta a vezető.

A nehézségek ellenére a társaság idei évre vonatkozó várakozásait nem módosította. Összességében egy közepes, egyszámjegyű növekedésű évet várnak. Két új nőgyógyászati termékkel fognak megjelenni a piacon. Vannak ugyan lefele mutató kockázatok, de ezeket kezelhetőnek tartják.

Szóba került a tulajdonosi szerkezet várható változása is. Ebben jelenleg 67 százalékot tesznek ki a nemzetközi befektetők. Ez magasabb, mint a magyar tőzsdei vállalatoknál jellemző. Az MNV-nél lévő 5 százalékos tulajdonrész a Semmelweis Egyetem Alapítványhoz kerül hamarosan. Korábban az egy kézben lévő állami tulajdon hosszú ideig biztosította, hogy nem lehet ellenséges felvásárlást végrehajtani. A részvények átadása az egyetemi alapítványoknak, amelyek értékesíthetik is a papírokat, komoly kockázatokat rejt a Richter vezetése szerint, amiről korábban is említést tettek. A parlament végül azt a rendelkezést hozta, hogy ha az alapítványok el akarják adni a részvénycsomagot, akkor előbb az államnak, majd az érintett vállalatnak kell felajánlani, és ha egyik fél sem él a jogával, akkor lehet szabadpiacon értékesíteni. A vezérigazgató szerint ezek összességében már védelmet nyújthatnak a Richter számára, hogy ne kebelezze be egy szakmai befektető.

Orbán Gábor azt is hangsúlyozta, hogy a koronavírus-vakcina fejlesztésben és gyártásban nem kívánnak részt venni a jövőben sem.

Szerinte erre sem a szakmai hátterük, sem a kapacitásaik nem ad okot. Ugyanakkor azt is jelezték, hogy az oltási programban részt vesznek, és a vállalat munkatársai körében az országos átlagnál magasabb az, aki már legalább az első vakcinával be lett oltva.

A vállalat vezetői megemlítették azt is, hogy nagyon jelentősen emeltek a fizetendő osztalékon. Az egy évvel korábbi 63 forintos részvényenkénti összeg után, rekordot jelentő 225 forintot fognak fizetni. Ez a nyereséghányadot tekintve is meghalad minden korábbit, hiszen most az adózott eredmény 40 százalékát fizeti ki osztalékként.