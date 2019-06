Felcsúti utakon Mészáros eszéki focicsapata

Ömlenek a bevételek és már sok százmilliós nyereséget is sikerült kitermelnie az eszéki fociklubnak. Felcsútiasodás egy másik jele: rejtegetik a bevételek forrását.

Mészáros Lőrinc, a felcsúti milliárdos még 2016 elején lett az akkor komoly gazdasági problémákkal küzdő eszéki fociklub tulajdonosa. A vállalkozó felbukkanása a megmenekülést jelentette a cég számára, amit a gazdasági teljesítmény egyértelműen alátámaszt. Tulajdonlása első teljes évében megduplázódtak a bevételek, a szponzori támogatások pedig 6320 (!!!) százalékkal növekedtek, a bővülés tavaly pedig csak tovább folytatódott.

Mint az a közzétett céges beszámolóból kiderül, a bevételek újabb 55 százalékkal emelkedtek 2018-ban, így annak mértéke már meghaladta a 106 millió kunát, vagyis tavaly év végi árfolyamon átszámolva a 4,5 milliárd forintot. Ezzel egyébként az eszéki focicsapat lényegesen jobban teljesített felcsúti "testvérénél", a Puskás Akadémiához ugyanis "mindössze" 3,5 milliárd forint folyt be a kasszába.

Fotó: NK Osijek Fotó: NK Osijek

Eszéken viszont minden jel arra utal, hogy követik a felcsúti példát, már ami a bevételek részletezését illeti. Noha 2017-ben még részletesen feltüntették, mennyi érkezett a jegyekből, bérletekből, szponzoroktól, műsorszolgáltatásból és kereskedelmi tevékenységből, a 2018-as dokumentumban ilyen lebontást nem találtunk. A bevételek összetételét tekintve annyi tudható, hogy a 106 millió kunából 72,3 millió érkezett csoporton kívülről, ez átszámítva 3,1 milliárdot jelent.

Az NK Osijek támogatóinak listáját elnézve jó okkal feltételezhető, hogy a 106 millió kuna zöme a szponzoroktól érkezett. Ha a 2017-es arányt vesszük alapul, ami 72 százalék volt, akkor most 76 millió kuna lehetne ez az összeg. Ez átszámítva 3,3 milliárd forint. A szponzorok közé nemrég egyébként bekerültek Mészáros Lőrinc gyerekei is a Fejér-B.Á.L Zrt.-n keresztül. Mellettük közbeszerzéseken taroló cégeket találni: a Belfry, a Duna Aszfalt, a Pharos 95, a Strabag és a Mészáros és Mészáros Kft. is támogatja az eszéki focicsapatot.

A bevételekkel párhuzamosan kisebb mértékben, de emelkedtek a kiadások is. Anyagjellegű ráfordításként 37 millió kunát (1,6 milliárd forintot), személyi jellegűként pedig 42 milliót (1,8 milliárd forintot) számoltak el. A bevételek és a kiadások eredőjeként 2018-at már érdemi nyereséggel zárhatta az eszéki focicsapat, 17,6 millió kuna vagyis 763 millió forint maradt a kasszában.

Ebből a pénzből a tulajdonosok döntése értelmében a cég anyagi hátterét stabilizálják. Mint az a jegyzőkönyvi kivonatból kiderül:

közel 8 millió kunával az előző évek veszteségeit ellentételezik,

897 ezer a tartalékba kerül,

8,7 milliót pedig az eredménytartalékba helyeznek.

Az NK Osijek a bajnokságot a kupaindulást biztosító harmadik helyen zárta 62 ponttal, jelentősen lemaradva az bajnok Dinamo Zagrebtől. Egy évvel ezelőtt is sikerült nemzetközi porondra lépniük az Európa Ligában, ahol nem tartott sokáig a menetelésük, hiszen a második selejtezőkörben a skót Rangers búcsúztatta a horvátokat.