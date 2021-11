Fontos döntést hozott meg Orbán Ráhel

Lapunk számolt be elsőként arról, hogy a miniszterelnök, Orbán Viktor lánya, Orbán Ráhel saját vállalkozást indított a nyár folyamán. Utóbb az is kiderült, hogy az Odu Store Kft. babaruházati termékek forgalmazásával foglalkozik, a boltjukat pedig a Hegyvidék Bevásárlóközpontban tervezik megnyitni.

Kapcsolódó cikk Ilyen még nem volt: Orbán Ráhel cégalapító lett Odu Store néven hozott létre céget, amelyben Orbán Viktor lánya egyben az ügyvezető is.

Azóta az Odu Store felől nem sok információ érkezett, de most történt egy kevésbé feltűnő, ám a cég működése szempontjából nagyon is lényeges változás.

Orbán Ráhel az Úton egy erősebb Európa felé című konferencián a budapesti Marriott szállóban 2013. október 11-én. (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd) Orbán Ráhel az Úton egy erősebb Európa felé című konferencián a budapesti Marriott szállóban 2013. október 11-én. (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

A Cégközlöny szerint ugyanis az Orbán Ráhel egyszemélyes tulajdonában álló, általa ügyvezetett kft. közösségi adószámot igényelt.

Ez nélkülözhetetlen, ha a vállalkozás részt kíván venni a közösségi kereskedelemben, legyen szó termékről vagy szolgáltatásról. Magyarul ha más tagállammal áll üzleti kapcsolatban.

Tekintettel az Odu Store fő profiljára, a ruházati kereskedelemre, a közösségi adószám igénylése nélkülözhetetlen lépés volt, s azt jelzi, hogy a boltban importból származó termékeket is fognak árusítani.

hirdetés

Erre utalt a Linkedin bejegyzésében maga a tulajdonos is, amikor az Odu Store-t úgy márkázta, mint ahol környezetbarát, prémium termékeket vásárolhatnak a fenntarthatóságra odafigyelő szülők, s ahol a gyerekek figyelmének lekötésére játszósarkot is létesítenek, a szülők pedig egy jó kávét is kérhetnek vásárlás közben.

A közösségi adószámot egyébként a cég bejegyzésekor szokták igényelni a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól, ahol már a kezdetekkor tisztában vannak azzal, hogy ilyen jellegű tevékenységet fognak végezni. Erre az Odu Store esetében később került sor.

A bolttal kapcsolatban egyelőre nem érhető el információ a Hegyvidék Bevásárlóközpont holnapján, ahol az összes ott működő üzletet feltüntetik.

Kapcsolódó cikk Megnéztük, hol lesz Orbán Ráhel bababoltja Talán már karácsonykor megnyit a kormányfő lányának első üzlete, egy környezettudatos bababolt. Megnéztem a helyszínt és sok kérdésem támadt. Jegyzet.

Feltehetően az is késleteti a bolt üzembe helyezését, hogy a tulajdonos a családjával átmeneti időre Spanyolországba költözött. Orbán Ráhel férje, Tiborcz István ugyanis ott egyenget szállodabizniszt, amint arról a sajtó bőségesen beszámolt az elmúlt időszakban.