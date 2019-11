Forradalom a gyógyászatban: sci-finek tűnik, de az 5G valóra váltja

Diagnosztika

A gyógyítást megelőzi a diagnózis felállítása, ahhoz azonban, hogy valóban pontos információkkal rendelkezzünk a beteg állapotáról, néha komolyabb vizsgálatokra is szükség van. Ilyenkor azonban nem csak az jelenthet problémát, hogy nem egy helyen történik a vizsgálat elvégzése és az eredmények kiértékelése, majd pedig a gyógyítás, hanem az is, hogy a vizsgálat adatai az adatátvitel nehézségei miatt csak lassan, rosszabb esetben túl későn jutnak el az értékelést végző orvoshoz.

Az MRI-k és más képalkotó eszközök, így például a CT-k is általában nagyon nagy méretű fájlokat állítanak elő, ezeket pedig felülvizsgálat céljából gyakran át kell küldeni egy szakemberhez. Ha azonban a hálózat alacsony sávszélességgel rendelkezik, akkor az átvitel hosszú ideig is eltarthat, vagy éppen a küldés sikertelen lesz. Ez azt jelenti, hogy a beteg még hosszabb ideig fog várni arra, hogy a szükséges kezeléshez hozzájusson, a szolgáltatók és az orvosok pedig ugyanazon idő alatt jóval kevesebb pácienst tudnak ellátni.

A nagy sebességű 5G-hálózattal azonban gyorsan és megbízhatóan továbbíthatók a képi adatok hatalmas fájl adatai, ami meggyorsíthatja az ellátáshoz való hozzáférést, ugyanakkor a jobb képminőség miatt javulhat az ellátás minősége is.

Az egyesült államokbeli Austinban működő rákközpontban például az úgynevezett PET CT-k vizsgálatonként akár 1 gigabájtnyi információt is keletkeztethetnek a betegről. (A PET vizsgálat sajátossága, hogy nem az anatómiai viszonyokat, hanem a szervek működésbeli sajátosságait pl. a vérkeringést, az anyagcserét, stb. ábrázolja. A különböző betegségek mindig először a megbetegedett szerv működésében okoznak elváltozást, és ezt csak később kíséri az anatómiai elváltozás. Ily módon a PET vizsgálat már nagyon korán képes jelezni a daganatos megbetegedést.) Régebben akár órákba is beletellett, amíg ekkora adatmennyiséget eljuttattak egyik helyről a másikra - de még a 4G hálózatok esetében is percekig tarthat egy ilyen kép továbbítása. Az 5G-vel azonban szinte valós időben lehet továbbítani a képet - ez pedig azt jelenti, hogy maga a kezelés is azonnal megkezdődhet.

Az 5G által előidézett forradalom egy másik példája az, hogy az orvosok bármikor, és gyakorlatilag bárhol képesek lesznek arra, hogy speciális diagnosztikai szolgáltatásokat nyújtsanak betegeiknek.

Távorvoslás

A Market Research Future egy nemrégiben elvégzett felmérése azt mutatja, hogy a távorvoslás piaca az elkövetkező években gyakorlatilag exponenciális növekedést produkálhat majd. A tanulmány szerint a telemedicina piaca 2023-ig várhatóan 16,5 százalékkal bővülhet éves szinten a világon. A tanulmány szerint a várható növekedés oka legfőképpen az lehet, hogy a vidéki térségekben az egészségügyi ellátás iránti igény folyamatosan növekedni fog.

Nem kell tehát majd egy-egy betegség miatt a közeli, vagy éppen távolabbi városba utazni, ahol a kórházi ellátás keretében kezelnék a bajt, hanem akár helyben is megoldhatók lesznek a kisebb beavatkozások.

A távorvosláshoz ugyanakkor olyan hálózatra van szükség, amely támogatja a valós idejű kiváló minőségű képek, legfőképpen mozgó képek továbbítását, ami korábban vezetékes hálózatok kiépítését tette szükségessé. Az 5G-s mobilhálózattal áthidalhatóvá válik ez az akadály is.

Amikor az egészségügyi rendszerek ezt a technológiát alkalmazzák, a betegek a korábbiaknál hamarabb kaphatják meg a szükséges kezeléseket, és jóval hamarabb kerülhetnek ahhoz a szakemberhez, aki valóban az adott betegség specialistája.

Az alacsony késleltetéssel, nagy sebességgel és nagy megbízhatósággal működő 5G ugyanakkor lehetővé teszi a távsebészetet is, vagy akár azt, hogy a ma még inkább csak a sci-fik világában létező távvezérelt robotműtétetek mindennapjaink valóságává váljanak.

Ez a technológia arra is alkalmas lehet, hogy az orvosok és más egészségügyi alkalmazottak hatékonyabb módon működjenek együtt.

(Forrás: Depositphotos) (Forrás: Depositphotos)

Kiterjesztett valóság

Manapság a kiterjesztett valóság (AR), és a virtuális valóság (VR) eszközei még viszonylag korlátozott keretek között kerülnek alkalmazásra az általános orvoslásban, ám az 5G megjelenése ezen a területen is jelentős változásokat hozhat.

A technológia alkalmazásával lehetőség van arra, hogy az orvosok a kiterjesztett valósággal gyakorolják a műtéti képességeket és a még szokatlan, új műtéti eljárásokat.

Az 5G számos lehetséges alkalmazása közül az egyik legizgalmasabb talán a kritikus állapotú betegek alternatív kezelésében játszott szerepe lehet.

Jelenleg is folynak például olyan kutatások, melyek azt vizsgálják, hogy az 5G-kompatibilis AR és VR alkalmazása miként lenne képes a hospice osztályokon végstádiumban fekvő betegek fájdalmát és szorongását csökkenteni valamifajta nyugtató, stimuláló tartalom biztosításával.

Távfelügyelet

Az IoT eszközök használatával az egészségügyi szolgáltatók könnyebben figyelemmel kísérhetik betegeiket, gyűjthetnek róluk egészségükre vonatkozó adatokat, amelyek révén aztán személyre szabott, vagy éppen megelőző kezelésben részesíthetik azokat.

(IoT, azaz a dolgok internete, angolul Internet of Things - lényegében olyan különböző elektronikai eszközöket jelent, amelyek képesek felismerni valamilyen lényegi információt, és azt egy internet alapú hálózaton egy másik eszközzel kommunikálni. A fogalom hálózatba kötött „intelligens” eszközöket takar, amelyek a beépített szenzoroknak köszönhetően képesek adatot gyűjteni. Az intelligens eszközök esetünkben egészségügyi berendezéseket jelentik.)

A mindennapi gyakorlatban ez akár olyan szenzorokkal ellátott ruhadarabok viselését is jelentheti, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a betegről releváns egészségügyi adatokat küldjenek kezelőiknek.

Egy friss amerikai kutatás szerint az orvosok több mint nyolcvan százaléka szerint ennek a technológiának az alkalmazása növelheti a betegek elkötelezettségét saját egészségük iránt.

Ezenkívül a következő öt évben 16 százalékkal csökkentheti a kórházi költségeket is, hiszen nem igényli a korházban fekvést, gyakorlatilag járóbeteg ellátás keretében megoldható lesz sok minden.

Az előnyök ellenére a távfelügyeleti technológia használatát korlátozza a hálózat jelenleg még csekély mértékű képessége. A lassú hálózati sebesség és a megbízhatatlan kapcsolatok azt jelentik, hogy az orvosok nem jutnak időben hozzá a valós idejű adatokhoz, amelyekre szükségük lenne a gyors egészségügyi döntések meghozatalához.

Az 5G-s technológiával, amelynek alacsonyabb késleltetési ideje és nagyobb kapacitása van, az egészségügyi rendszerek távoli megfigyelést tesznek lehetővé a betegek számára.

A szolgáltatók ekkor biztosak lehetnek abban, hogy valós időben megkapják a szükséges adatokat, és biztosíthatják betegeik részére az elvárt és szükséges ellátást.

Mesterséges intelligencia

Számos kulcsfontosságú egészségügyi terület használja már a mesterséges intelligenciát (AI), felállítva a lehetséges diagnózist és meghatározva az adott beteg számára legjobb kezelési protokollt.

Ezenkívül az AI segít abban is, hogy meg lehessen jósolni, mely betegeknek vannak nagyobb esélyeik a műtét utáni szövődményekre, vagy, hogy éppen kinek lehet szüksége az orvosok által tervezettnél korábbi beavatkozásra.

A valós idejű nagy mennyiségű adat továbbításához és feldolgozásához azonban rendkívül megbízható és nagy sávszélességű hálózatokra van szükség.

A szolgáltatóknak pedig gyakran hozzá kell férniük a szükséges adatokhoz mobil eszközökről is. Az 5G hálózatokra költözve az egészségügyi ellátó személyzet már használhatja az AI eszközöket, bárhol is legyenek az adott egészségügyi intézményben.

A kórházi vezetők és az egészségügyi szakemberek szerint az 5G ötféle módon javíthatja a betegek ellátását.