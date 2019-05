Hamar visszatért az MKB Bankhoz a vezérigazgató-helyettese

Hetényi Márknak március 31-ei hatállyal szűnt meg közös megegyezéssel a munkaviszonya, ám már három nappal korábban az egyik nagytulajdonos jelölte őt az igazgatóságba, amit a cégbíróság most be is jegyzett.