Hatalmas sikert ért el két magyar startup az USA-ban

A 2021-es SelectUSA Investment Summiton több mint száz virtuális találkozás jöhetett létre, amelynek köszönhetően a világ legtávolabbi országaiból bejelentkező, több mint háromezer startupper ismerkedhetett meg jövendőbeli befektetőivel, partnereivel. Mintegy nyolcvan ország, több mint ezerkétszáz befektetője képviseltette magát a rendezvényen, amelyhez csatlakoztak az amerikai államok vezető gazdasági szakemberei is.

Rangos elismerés a Poliloop és a Haris Digital csapatának

A SelectUSA talán legnagyobb vonzereje abban rejlik, hogy naprakész információkkal, stratégiai tanácsokkal látja el a befektetésre érdemes vállalkozásokat, valamint megfelelő platformot biztosít számukra befektetési vonzerejük növelése érdekében. Ezt erősíti meg a Cleantech kategória idei második helyezettjének, a Poliloopnak az egyik alapítója, Madaras Liz is:

„Sok pozitív élménnyel, egyben fontos tapasztalatokkal gazdagodtunk a rendezvényen, amelyen túlzás nélkül az egész világ reprezentálta magát. Külön öröm, hogy egy olyan szektorban értünk el kiemelkedő helyezést, ahol a prezentáló csapatok mindegyike nagyon jó projekttel érkezett. A zsűri értékes meglátásait pedig igyekszünk beépíteni a jövőbeni terveinkbe.”

Mindkét startup műanyagokkal foglalkozik

A Poliloop innovációja egy olyan biotechnológiai eljárás, ami a könnyű szerkezetű, jellemzően egyszer használatos műanyagokat 6-8 hét alatt szerves iszappá, komposzttá bontja le. Ráadásul a folyamat során semmilyen káros anyag nem szabadul fel. Nem is gondolnánk, de a Poliloop és a másik díjnyertes startup, a Haris Digital között azon túl is van érdekes kapocs, hogy mindkét vállalkozás a Vespucci Partners portfóliójába tartozik, ugyanis mint azt Perecz Péter ügyvezető igazgató mondja: „A megoldásunk gyártás-digitalizációval foglalkozik. Elsődlegesen a műanyagfröccsöntő iparra koncentrálunk, és az ebben a szegmensben tevékenykedő vállalkozásoknak segítünk hatékonyabbnak lenni, ami a gazdaságin túl környezetvédelmi haszonnal is jár, hiszen ha az adott partnerünk magasabb hatékonysággal dolgozik, kevesebb erőforrást használ fel. Azonban előfordulhat, hogy a gyártás során mégis többlet halmozódik fel. Ekkor lép színre a Poliloop, amely segít azt elpusztítani.”

Hatalmas volt a túljelentkezés a Haris Digital kategóriájában

A Software kategóriában hatszoros túljelentkezéssel megbirkózó, végül a harmadik helyezést elérő Haris Digital csapata szerint azt is fontos megjegyezni, hogy Magyarország egy népességarányosan kisebb ország, mégis két csapatnak is sikerült előkelő helyezést elérnie.

„Alapvetően az amerikai piacra lépés az elsődleges célunk. Ehhez a mostani helyezésünk megfelelő hajtóerő, de már önmagában a konferencián való részvétel is nagy öröm volt számunkra, hiszen azon szép számmal képviseltették magukat az úgynevezett EDO-k (Economic Development Organization), akik közül sokakkal folytattunk megbeszéléseket, így reményeink szerint sikerült közvetett vagy akár közvetlen elérést szereznünk a célpiacunkhoz” – mondja Perecz Péter.

Óriási sikert ért el a Vespucci Partners két startupja Amerika egyik legrangosabb befektetési rendezvényén

A SelectUSA különböző méretű vállalatoknak kíván segítséget nyújtani ahhoz, hogy megtalálják a döntéshozatalhoz szükséges információkat, hogy kapcsolatba léphessenek a megfelelő emberekkel helyi szinten, de eligazítják a résztvevőket a szövetségi szabályozási rendszerben is. A rendezvény kiemelt szándéka segíteni az Egyesült Államok gazdasági fejlesztési szervezeteinek abban, hogy globálisan versenyezhessenek a befektetésekért, ezért a hasznos információkon túl nemzetközi marketing platformot és magas szintű érdekképviseletet is biztosít.

A 2019 őszén elstartolt Vespucci Partners budapesti székhelyű kockázati tőkealap-kezelő missziójaként jelölte ki, hogy hidat teremtsen a közép-kelet-európai régió és az Egyesült Államok között. Ezért is döntött úgy, hogy elindítja a megmérettetésen a portfóliójába tartozó két startupját.

A magyar-amerikai hibrid startupokat nevelő tőkealap egyik alapítója, Sohajda Júlia hangsúlyozza: „A startupokat kilenc kategóriában bírálták el. Mindent összevetve több száz sikeres, a világ minden tájáról érkező vállalkozás képviseltette magát, és nekünk, a Vespucci Partnersnek sikerült az a bravúr, hogy a portfóliónkban szereplő két startup is dobogós helyezést ért el a saját kategóriájában. Azt gondolom, nem túlzás kijelenteni, hogy ez a kimagasló eredmény a hibrid modellünk sikerességét validálja, mégpedig nemzetközi szinten. Egy magyar startup ma már minden szempontból képes felvenni a versenyt a világ startup piacával.”

