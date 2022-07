Helyreigazítás

"Az mfor.hu internetes portálon 2022. július 11. napján 17:37 órakor "Elhunyt az egyik leggazdagabb magyar" címmel közzétett cikkben valótlanul állítottuk, hogy adócsalás miatt a NAV is vizsgálatot folytatott ellene, gyanúsítottként megtörtént a kihallgatása is, de vádat nem emeltek ellene. A valóság ezzel szemben az, hogy a NAV semmilyen büntetőeljárást nem folytatott Claessens Peter üzletember ellen. A valótlan tények híreszteléséért a Claessens Családtól és az Érintettektől ezúton is elnézést kérünk."