Hírbe hozták az államot a Telenorral: készül a bevásárlás?

Régóta szeretne állami mobilszolgáltatót a kormány, most felröppent egy pletyka arról, hogy már tárgyalnak is a Telenorral a tulajdonszerzésről.

Bevásárolná magát az állam a Telenorba – értesült a Népszava két egymástól független forrásból. A lap úgy tudja, az Antenna Hungária Zrt.-n keresztül szerezne nagyságrendileg 25 százalékos részesedést az állam a Telenor Magyarország Zrt.-ben. Orbán Viktor kormányfő szeretné, ha még az idén létrejönne az akvizíció, az erről szóló tárgyalások pedig a lap szerint már folynak a vállalat felső vezetésével. A Telenor az értesülésre annyit jelzett a lapnak: a felvásárlásokkal kapcsolatos találgatásokat soha nem kommentálják.

Jó vétel lehetne



A lap azt is felidézi: nagyon jó évet zárt az új tulajdonosnál a Telenor, az árbevétel 170 milliárd forintra emelkedett, az adózás utáni profit pedig 31 milliárd forint volt. A miniszterelnöknek éppen ez lehet vonzó a cégben: a lap szerint jó példakánt tekint az Erste Bankban meglévő állami tulajdonra, és főként a nyereséges működés után fizetett osztalékra, így a jövőben akár további tulajdonszerzések is jöhetnek. Állami mobilszolgáltatót pedig már egyébként is nagyon régen szeretne a kormány, a saját cég létrehozásába azonban némi pénz elégetése után beletört a bicska.

Lesz még ebből Pannon?



2018 tavaszán vette meg 2,8 milliárd euróért a Telenor közép-kelet európai leánycégeit a cseh PPF-csoport, a magyarral együtt a bulgáriai, a montenegrói és szerbiai mobilszolgáltatók is a PPF-hez kerültek a Telenortól, ezzel egészült ki a meglévő cseh és szlovák mobilportfólió.

A Telenor brandet csak 3 évig használhatják; egy korábbi interjúban a csoport távközlésért felelős vezetője azt mondta a Forbes-nak, még nem döntöttek arról, mi lesz utána. Lehet, hogy az O2 brandet vezetik be az új piacon, de még az sem kizárt, hogy visszahozzák Magyarországon a Pannon márkanevet.

Mészáros Lőrinc köréből már nézegették a céget

A magyar Telenor-cégért az érdeklődők között korábban a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Konzum is bejelentkezett; miután a PPF lett a befutó, lapinformációk szerint a Konzum azonnal jelezte, hogy továbbra is érdeklődik a cég iránt. A Forbes az interjúban rákérdezett erre is: a PPF képviselője azt mondta, hosszú távra terveznek, és igazából nem is kaptak vételi ajánlatot vagy megkeresést.