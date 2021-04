Hónapok múlva derülhet ki, hány vendéglátós tudott talpon maradni

A cikk eredetileg laptársunk, a Piac&Profit oldalán jelent meg.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán jelentette be az újraindítás következő lépcsőfokaként, hogy miután a beoltottak száma eléri a 3,5 millió főt, kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai. A miniszterelnök szerint erre remélhetőleg a jövő hét közepén, szerda, csütörtök magasságba kerülhet sor. Orbán Viktor egyúttal közölte azt is, hogy vendéglátósoknak is könnyebb legyen, az őket terhelő teraszdíjat eltörlik.

Megkerestük a Magyar Vendéglátók Ipartestületét (MVI), miként fogadták a könnyítések bejelentését. Kovács László elnök mint elmondta, a zárás pillanatától, azaz tavaly november közepe óta azt várták, hogy mikor lehet újra nyitni.

„A reményeink tavaly is arra vonatkoztak, hogy 1-2 hónap, és utána újra teljes üzemben dolgozhatunk. Aztán jött egy tragikus ősz, utána még egy ennél is rosszabb tél, és mostanáig is vesztegzár alatt van a szakma. Ehhez képest öröm és megváltás lenne, ha elindulhatnánk. De nem vagyunk türelmetlenek, nem szeretnénk, ha elkapkodnák a nyitást. Gyakorlatilag egy éve a vendéglátás gödörbe került, most 1-2 nap vagy 1-2 hét igazán nem jelentene problémát. Alaposan fel kell készülni, mert innentől kezdve a felelősség nem csak élelmiszerbiztonsági, hanem járványügyi szempontból is van. Az átoltottság mindennél fontosabb. Ha ez nem emelkedik, senki se számítson arra, hogy a tavalyi nyárhoz hasonlóan ki lehet nyitni” – mondta lapunknak az ipartestület elnöke.

Mint hozzátette: abszolút mértékben támaszkodnak a szakemberek és a politikusok véleményére az újranyitásnál.

„Ha a mostani nyitást a szakemberek biztonságosnak tartják, és vélhetően több lépcsőben, pár héten, egy hónapon belül az éttermek is nyitnának, ez még örvendetesebb lenne. Tisztában vagyunk azzal, hogy az átoltottság után a vírus továbbra is velünk lesz. Az elővigyázatosság, a kézfertőtlenítés, a maszkviselés szabályai nem fognak változni egy jó darabig” – jegyezte meg Kovács László.

Sokan nyitnának

Az újranyitás technikai feltételeit nézve persze mindenképpen szükséges minden üzletnek, vendéglátóhelynek felkészülni. Például ellenőrizni az alapanyagkészletet, kiszelektálni a lejárt szavatosságú termékeket, feltölteni a raktárakat és a személyzeti állományt. Mindezek a feladatok legalább 1-2 hetet vesznek igénybe a szakember szerint. Meglátása szerint a jövő hét közepére még ha nem is teljes kapacitással, személyzettel és választékkal, de egészen biztosan sok vendéglátóhely ki fog tudni nyitni.

„Első időszakban eufórikus hangulat lesz” – véli Kovács László, mit hozhat a teraszok megnyitása.

Bár a pultosokat, pincéreket nem lehet kötelezni az oltásra, a pedagógusokhoz hasonlóan a vendéglátásban is különösen fontos lenne, hogy mindenki be legyen oltva.

„A vendéglátóhely tulajdonosának felelőssége, hogy a kollégáit rá tudja venni arra, hogy oltassák be magukat. De egy biztos: ha egy dolgozó nem oltatja be magát, kockáztatja az üzletmenetet is, mert az esetleges karantén miatt újra bezárhat az adott üzlet. A vendéglátósok szeretnék, hogy teljes nyitás legyen. Ez a mi elemi érdekünk, pláne fontos, hogy minden dolgozó be legyen oltva, ezzel biztonságot sugallva a betérő vendégeknek és biztonságot nyújtva a kollégáknak is” – jegyezte meg.

Hónapok múlva kell majd megnézni, hányan maradtak talpon

Kovács László szerint pislákoló lángot jelent, hogy a kiszállítás és az elvitel működik, de összességében az üzletek tömege számára nem jelentett gazdaságilag nyereséges lehetőséget, csak az életben maradást, a veszteségek csökkentését segítette. A nyitás utáni időszak tesztelése lesz az újonnan kialakuló piacnak, de csak pár hónap múlva dől el, hányan tudtak fennmaradni. Ennek oka, hogy jelenleg egyáltalán nem tudni, mekkora lesz a tartós kereslet. Az első pár hétben biztosan óriási, mint ahogy Angliában, miután kinyitottak a teraszok, a britek ellepték a kocsmákat, teraszokat.

„Azzal tisztában kell lenni, hogy az emberek óvatosabbak lettek, a megtakarítási szándékuk nőtt, miközben a költési kedvük csökkent. A külföldi vendégekre hosszú ideig még nem lehet számítani. Budapest belvárosában, a turistáknak kitett vendéglátóhelyek jó részének nem is biztos, hogy érdemes lesz újra kinyitni. Turisták hiányában, ha kinyitnak 1-2 hétre, lehet, hogy hamarosan bezárnak, mert nem fogják tudni magukat fenntartani” – mondta Kovács László.

Az MVI elnöke nem tartja lehetetlennek, hogy a vendéglátóhelyek 70-80 százaléka itt nem fog kinyitni. Hogy hány vendéglátós kényszerült végleg bezárni, hányan tudnak újra kinyitni, erre pontos adatok nincsenek, hiszen – ahogy az MVI elnöke is fogalmazott – tetszhalott állapotban van az egész szakma.

Maszk és 1 millió forintig terjedő bírság

A Kormany.hu-n csütörtök délután megjelent tájékoztató szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartókodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A szabályok be nem tartása esetén a vendéglátó üzlettel szemben 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírság szabható ki, de akár a vendéglátóhely bezáratása is elrendelhető. A szabályokat be nem tartó vendéggel szemben pedig szabálysértés esetén 5 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő pénzbírság is kiszabható. Minderről csütörtök este a kormányrendelet is megjelent a Magyar Közlönyben.