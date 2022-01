Így adózunk 2022-ben

Megszokhattuk, hogy Magyarországon az új év számos új adózási szabályt hoz, nincs ez másképp 2022-ben sem. A kata és a kisvállalati adózás terén lesznek talán a legfontosabb változások, de például a cafetéria esetén sem marad minden a régiben. Jellemzően az adózók szempontjából a lazítás irányába történnek a változások.

Szja

A személyi jövedelemadó esetén a legfontosabb módosítás, hogy a 25 év alattiak január 1-jétől a munkabérük, más nem önálló tevékenységből és egyes önálló tevékenységből származó, összevont adóalapba tartozó jövedelmük után az előző júliusi bruttó átlagkereset szintjéig nem fizet szja-t. Ez havi szinten a 433 700 forintos szintet jelenti, tehát ez alatt a jövedelem adómentes lesz.

Szintén az szja-t érinti, hogy minden gyermekes szülő, aki családi kedvezményre jogosult, február 15-ig adóvisszatérítést kap a 2021-ben megszerzett jövedelméből. Az adó-visszatérítés éves maximuma személyenként 809 ezer forint lesz, és csak a befizetett adót lehet visszaigényelni.

A kriptoeszközök kvázi egy kategóriába kerülnek magánszemélyek esetén a részvényekkel. Az ebből származó nyereség 2022-től külön adózó jövedelemnek számít, további könnyítés, hogy a veszteségeket is be lehet majd számítani, vagyis az adókiegyenlítés is alkalmazható. A kriptoeszközök után az adót évente az szja-bevallásban kell bevallani és megfizetni.

Járulékok

Év elejétől megszűnik a bérjövedelmek után fizetendő, 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás - emelte ki a munkáltatók számára kedvező intézkedések közül. A tanulókkal, hallgatókkal szakképzési munkaszerződést, illetve hallgatói munkaszerződést kötő munkáltatók számára a továbbiakban a szakképzési hozzájárulás helyett a szociális hozzájárulási adóból biztosítanak kedvezményt.

A szociális hozzájárulási adó (szocho) mértéke 2,5 százalékkal csökken, 13 százalékra, összhangban a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével. Szintén 13 százalékra mérséklődik a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke.

Jobban járnak a kkv-k

2022-ben 1 százalékponttal, 10 százalékra csökken a kisvállalati adó mértéke, így még többen választhatják a kivát, amellyel a pénzügyi tárca számításai szerint az áttérésre jogosult, foglalkoztatottal rendelkező cégeknek több mint a 80 százaléka jobban járna, és jelentősen spórolhatna a közterhein. A váltást célszerű a pénzügyi év (amely általában a naptárival megegyezik) fordulójára időzíteni, de elvileg kivára váltani év közben is lehet.

Ugyanez igaz a katára (kisadózó vállalkozások tételes adója) is: akik 2021 december 31-ig jelezték, azok az egész 2022-es évben így adózhatnak. Aki január 1-én vagy utána jelzi a katára váltás, annak számolnia kell azzal, hogy a bejelentkezés hónapjának utolsó napjáig egy külön - azt az időszakot felölelő, az eredeti adózási módjának megfelelő - bevallást is el kell készítenie.

Jövőre a kiva kulcsának csökkentése mellett teljesen megújul az átalányadó, amely nemcsak a legkisebb vállalkozásoknak, hanem sok mellékállásban vállalkozó, de főállásban dolgozónak is kedvez. Az átalányadózás esetén a bevételi értékhatár az eddigi általános 15 millió forintról a mindenkori éves minimálbér tízszereséig (ez jövőre 20 millió forint) emelkedik és az egyes tevékenységekre alkalmazható költséghányadok is kedvezőbbek lesznek.

A vállalkozások az otthoni munkavégzés elősegítésére költségtérítést számolhatnak el, amely legfeljebb a havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összegig adómentes.

2022-ben is érvényes, hogy a helyi adórendeletek vagy települési adórendeletek nem tartalmazhatnak adómérték-emelést vagy adókedvezmény-korlátozást a 2020. december 20-án fennálló szabályokhoz képest. Érvényben marad a helyi iparűzési adó alacsonyabb, maximum 1 százalékos adómértéke is - ezt azok a kis- és középvállalkozások vehetik igénybe, melyek árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

Cafetéria

Adómentessé válik a vállalkozás által magánszemélyeknek biztosított, kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 wattos teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár magáncélú használata.

A SZÉP-kártya esetén is lesz több fontos változás. Egyrészt, a rekreációs keret egységesen 450 ezer forint lesz. Amennyiben a munkaadó által biztosított juttatás ezt az összeget nem haladja meg, úgy a kifizetőnek 15 százalék szja-t és 13 százalék szochót kell fizetni. Ha ennél nagyobb mértékű a juttatás, akkor a 450 ezer forintot meghaladó rész után 33,04 százalék az adó mértéke.

Az év vége előtt derült ki, hogy miközben a Szép-kártya alszámlái továbbra is átjárhatóak lesznek, a vendéglátás alszámlára utalható 150 ezer forint 2022. február 1. és 2022. május 31. között élelmiszerre is fordíthatják a kedvezményezettek.