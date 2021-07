Ilyen még nem volt: Orbán Ráhel cégalapító lett

Orbán Viktor miniszterelnök lányáról, Orbán Ráhelről régóta tudni lehet, hogy érdeklődik a divat- és szállodaipar iránt, és az évek során fontos háttérpozíciókat szerzett meg ezekben az iparágakban. Eddig névvel nem vállalta fel tevékenységét, azonban az elmúlt hetekben nyíltan kezdte felvállalni munkásságát, előbb cégvezetőként, aztán tulajdonosként is beazonosítható szereplő lett.

Orbán Ráhel (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) Orbán Ráhel (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A friss fejlemény, hogy a saját tulajdonában és vezetése alatt álló cég került bejegyzésre, mégpedig nem is oly rég, június végén.

A 3 millió forintos jegyzett tőkével alapított Odu Store Kft. fő tevékenysége ipari jellegű bolti kiskereskedelem, vagyis lényegében mindennel foglalkozik, ami nem élelmiszer, ital vagy dohányáru. A cégnyilvántartás alapján azonban az a sejtésünk, hogy elsősorban az Orbán Ráhel fő profiljába tartozó ruha- illetve textilipari tevékenység lehet meghatározó, ezek dominálnak a cég teljes tevékenységi körén belül is.

Mint említettük, az Odu Store egyedülálló abban a tekintetben, hogy mind az alapító, mind a cégvezető Orbán Ráhel, és a hatályos dokumentumok szerint ebben az üzletben nincsenek társai. Mivel nagyon friss alapítású vállalkozásról van szó, egyelőre nem tudni, milyen kiterjedésű üzletkörrel fog rendelkezni. Az biztos, hogy az Odu Store-t a XII. kerületi Apor Vilmos téren jegyezték be, ahol a Hegyvidék Bevásárlóközpont is működik, ám az Odu Store-hoz köthető boltot nem találtunk a bevásárlóközpont által listázottak között.

Közkedvelt székhely

Ezt a címet egyébként más vállalkozások is székhelyként használják, illetve használták, közülük több is ismert a tőkebefektetési piacon, vagy kapcsolódással bír oda. Ilyen a bő egy éve alapított Z61 Vagyonkezelő Kft., amely mögött pedig a Közép-Európai V. Magántőkealap áll, de szintén itteni címet használt a Morando Kockázati Tőkealap.

Mondhatni tehát, hogy komoly vállalkozások is előszeretettel választják központnak az Apor Vilmos teret.

A férj is terjeszkedik

A kormányfő lánya ezt megelőzően férje érdekeltségében vállalt feladatot, a BDPST Koncept Kft. ügyvezetője lett. Lapunk írta meg, hogy a Marriott új budapesti szállodájának márkáját fogja tervezni a cég közlése szerint.

Mindeközben nem maradt tétlen a férj, Tiborcz István sem, aki a céghálóját igénybe véve - a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.-n keresztül - alapított egy újabb céget, a Leonstrella Kft.-t. A cég ügyvezetője Malik Zoltán, aki Tiborcz számos más érdekeltségében is fontos posztot tölt be. A 3 milliós jegyzett tőkével létrehozott vállalkozás fő tevékenysége a saját tulajdonú, bérelt ingaltan bérbeadása, üzemeltetése. A céget ugyanarra a címre - Pasaréti út 122-124 - jegyezték be, ahová a legtöbb Tiborcz-érdekeltséget.