Ingyenpénz állhat a kkv-khoz

A kölcsönkérelmek az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank és a Gránit Bank összesen 156 kijelölt bankfiókjában nyújthatók be országszerte. A programok részletes feltételeiről és kondícióiról a www.mfb.hu oldalon, illetve az MFB Pont Plusz fiókokban kaphatnak további tájékoztatást az érdeklődők – közölte az MFB.

A másik, DIMOP PLUSZ 1.2.3/B-24 hiteltermék keretösszege 6,95 milliárd forint, ebből 1 milliárd forint a főváros területén megvalósuló projektek, 5,92 milliárd forint pedig a Budapesten kívüli projektek megvalósítására fordítható. Az egyes fejlesztésekre 20 és 200 millió forint közötti kölcsönösszeg igényelhető. A hiteltermék a fejlettebb digitalizációs törekvéseket finanszírozza, többek között a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, a mesterséges intelligencián alapuló technológiák és szolgáltatások, a nagy adathalmazok elemzését szolgáló megoldások, illetve az Ipar 4.0-hoz és a vállalati Internet Of Things-hez (IoT) kapcsolódó megoldások bevezetésének elősegítésével – írták.

A közlemény szerint a két konstrukción keresztül összesen mintegy 34,7 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre mind az alacsonyabb digitális fejlettségi szintről induló, kisebb volumenű fejlesztésben gondolkozó vállalkozások, mind a digitálisan érettebb és nagyobb projekteket tervező cégek számára. Az igényelt összeg fele vissza nem térítendő támogatássá is válhat a nagyon alacsony digitális intenzitással rendelkező vállalkozásoknál.

