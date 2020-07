Jégkocka, jég, jegesember – egy ősi szakma visszatért, modern formában

Jóleső érzés egy fárasztó nap után betérni egy bárba. Bizonyára, veled is előfordult, hogy olyan fárasztó volt a napod, hogy már csak az lebegett a szemed előtt, hogy minél hamarabb beülj a kedvenc helyedre és élvezettel kortyolgass el egy remekül elkészített koktélt.

Az álomból, vagy inkább álmodozásból aztán valóság is lesz, és munka után ott is találod magad a kedvenc törzshelyeden. Elcsigázottan csusszansz az egyik bárszékre és hanyag eleganciával adod le a rendelésedet. Csodálattal figyeled, ahogy a koktélod készül, amit hamarosan eléd csúsztat a bártender. Mámorosan, és persze még mindig fáradtan emeled az ajkadhoz a koktélos poharat, hogy belekóstolj az ismerős ital ízébe. Az áttetsző, finoman, mesterien megmunkált kockajég darabok alig hallhatóan koccannak egymáshoz, mégis zene füleidnek ez a halk nesz. Az első kortyot ízlelgetve, visszahelyezed a poharadat a pultra, és nem gondolsz semmire. Csak a koktélodat fixírozod. Az alkoholos, vagy alkoholmentes italodban úszkáló jeget. A jeget, amely még mit sem veszített a tömegéből, és amelyen szinte át lehet látni, annyira nem hasonlít az otthon készített jéghez.

Ahogy lassanként kortyolgatod az aromás koktélt, azon morfondírozol, hogy hogy milyen jég is lebeg az italodban? És hogyan készülhet, hiszen ennyire szép, metszett jeget talán még soha nem láttál. Kifinomult érzékkel ismét az ajkadhoz emeled a poharat és boldogan konstatálod, hogy az italod semmit sem vesztett az értékéből, mert még mindig ugyanolyan nagyságban úszkál a szépséges jégdarab az esti koktélodban.

Egyes szállodákban, éttermekben és vendéglátóegységben találkozhatsz az Artificer jéggel. Az Artificer jég megálmodója Galambos Máté és Galambos Ádám. Ez a típusú jég egy hosszú folyamat eredményeként kerül a koktélos pohárba. Amikor az áttetsző jégcsodában gyönyörködsz, akkor voltaképpen kézműves jeget látsz, amely egy kristálytiszta jégtömbből készül. Az Artificer tulajdonosai egy speciális gép segítségével darabolják fel szabályos kockákra és hasábokra a jégtömböt.

Galambos Ádám és Galambos Máté

A cégvezetők mottójának – „A vendég, nem pusztán az italból, hanem az italba kerülő jégből is a legjobbat érdemli.”– ismeretében mindannyian elhisszük, hogy ez a mondat nem pusztán szavak sokasága, hanem maga a valóság. Hiszen a kézműves jég valóban olyan áttetsző, hogy szinte átlátni rajta. Azonban az előnyök között megtaláljuk a lassabb olvadást és a mesterien megmunkált, már-már geometriai formát. Ezek a tulajdonságok mindenképpen csodálatot váltanak ki a bárokba betérő vendégekből. De nem csak a bárokba, hanem az éttermekbe és más vendéglátóegységekbe betérő vendégekből is, hiszen a cég tulajdonosainak célja az, hogy minél több, italokat is felszolgáló hely szem előtt tartsa, hogy a jég akkor jó, ha minőségi. Márpedig a kézműves jég az.

