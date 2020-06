Jövő héten kulcsfontosságú pillanathoz érkezik a paksi atomerőmű bővítése

Arról lapunk számolt be elsőként , hogy a Paks II Zrt. 2018 után tavaly is veszteséges volt, de ez egy projektcég esetében, amelyik az építésre jött létre, kevésbé megrázó, hiszen érdemi bevétele nincs a társaságnak, a kivitelezés költségei viszont itt jelentkeznek.

Az eredeti tervek szerint 2024-2025 körül adták volna át az új blokkokat, de ma már az is eredmény lenne, ha erre 2030 előtt sor kerülne. Az OAH várhatóan jövő őszre hagyja jóvá a kérelmet , vagyis az építkezés érdemi része csak ezt követően, 2022-től indulhat el.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A tárca nélküli miniszter válaszában kitér arra is, hogy mely projektekben vesz részt magyar vállalkozás. Mint írja: "magyar alvállalkozó építi az első felvonulási épületeket, hazai vállalat volt a transzformátorállomás kivitelezője, és magyar cég fogja építeni az Erőmű-beruházási Központot is". Rövidesen megkezdődik szintén magyar cég kivitelezésében az új Duna-híd építése Foktőnél - tette hozzá.

Gulyás Gergely álláspontját erősítette meg most Süli János, aki szerint a térségben folyó beruházások - legyen szó a lakhatásról, az infrastruktúráról, vagy a blokkok építését közvetlenül szolgáló tevékenységekről - nem szenvedtek késedelmet a járvány miatt.

A beruházás előrehaladtáról Szél Bernadett független parlamenti képviselő érdeklődött. Lapunk nemrég Gulyás Gergelyt kérdezte meg egy Kormányinfón arról, hogy a járványhelyzet miatt csúszhat-e az új blokkok építése. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell változtatni az ütemterven, még úgy sem, hogy a járványra tekintettel végrehajtott költségvetési átcsoportosítások érintették a paksi beruházás keretét is. Az elvonást azonban a következő két évben visszapótolják - és valóban, a 2021-es költségvetési törvényjavaslat egy megemelt előirányzatot tartalmaz a paksi bővítésre.

Jövő kedden, azaz június 30-án nyújtja be az Országos Atomenergia Hivatalhoz a létesítési engedély megszerzéséhez szükséges kérelmet a Paks II Zrt. - derül ki Süli János tárca nélküli miniszter leveléből, amit egy parlamenti képviselői kérdésre válaszul írt. Az atomerőmű bővítéséért felelős kormánytag szerint "jó úton halad az évszázad beruházása, a telephely gazdasági környezetének gazdasági fellendülése".

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!