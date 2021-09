Kiderült, mely cégek építhetnek 35 éven át autópályát

Ahogy a Telex.hu cikke is kezdi: eddig is különös volt a Nemzeti Koncessziós Iroda 35 éves autópálya-koncessziója, most is az. Publikus lett ugyanis, hogy kik adhatnak be árajánlatot. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer honlapján megjelent adatok szerint az osztrák Strabag, a Themis Magántőkealap és a lábatlani Dömper Kft. vannak a listán.

Kapcsolódó cikk Az állam 35 évre magánkézbe adná az autópályák üzemeltetését 2000 kilométernyi útszakaszról van szó. Az indoklás szerint azért van erre szükség, mert az uniós források erre nem lesznek elegendőek.

A lap emlékeztet: egy olyan 35 éves feladatról van szó, amelyben a hazai, többségében meglevő és egyes létrejövő gyorsforgalmi úthálózattal (1662 km alaphálózat + 381 km kiegészítő hálózat) kapcsolatban kell a pályázónak tervezési, felújítási, építési, ennek ellenőrzési, továbbá üzemeltetési, karbantartási és e tevékenységek finanszírozására vonatkozó feladatokat ellátnia.

Illusztráció (Fotó: Pixabay) Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A Dömper Kft. egyedül indulna, de a Strabag egy olyan osztrák–francia konzorcium lenne, amelyben több Strabag- és Colas-vállalkozás is részt venne.

A Themis Magántőkealap több más, hazai magántőkealappal (Konzum PE, Opus Bridge, Opus New Way, Cronus; Vesta, Via), illetve a tőzsdén jegyzett Opus Global Nyrt.-vel indulna. A nevek egyértelműen utalnak arra, hogy a Mészáros-csoport itt erős szereplő lenne, de természetesen a titokzatos magántőkealapoknál azt nem lehet biztosan tudni, hogy ki mekkora súllyal lenne benne.

Kapcsolódó cikk Szíjj László nagyon beleáll az útépítésbe, az autópálya-koncesszió lehet a cél Két új céget is alapított a napokban a NER oszlopos tagja, Szíjj László. Ez lehet az újabb lépés afelé, hogy elnyerje a 35 éves autópálya-koncessziót.

A Telex.hu cikke egyúttal kitér arra: a magántőkealapok tulajdonosai nem nyilvánosak, így egy ilyen csapat indulása önmagában is problematikusnak, a hazai közbeszerzési szabályokkal ellentétesnek tűnik. Közbeszerzésen nem indulhat az, aki nem tudja megnevezni a tényleges tulajdonosát. Természetesen ahol ennyi pénzről van szó, az indulók majd biztosan körbejárják, hogy miképpen tudnak szabályosan részt venni a pályázaton - jegyzi meg a lap.

(Telex.hu)