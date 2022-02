Komoly vérfürdő jöhet a benzinkutakon

Ugyan az autósoknak és persze a benzinkutak tulajdonosainak is szerencsésen alakult az év vége, amikor az olaj árának egy komolyabb esése miatt a hónap nagy részében a hatósági árnál olcsóbban lehetett tankolni. Így ezt az időszakot mínusz nélkül vészelhették át a kutak, a november közepétől érvényes árszabályozás pedig két hét alatt (november 15-től a hónap végéig) aligha okozott kezelhetetlen veszteséget. Azt persze érdemes kiemelni, hogy a kormány más kontójára játssza a gavallért, hiszen míg Lengyelországban komolyabb áfacsökkentés révén vágták meg látványosan az üzemanyagok árát, addig Orbán Viktor a benzinkutak tulajdonosaira tolja az árcsökkentés költségét.

Az új évben azonban újra lendület vett az olaj, és a 90 dolláros szintet is meghaladta. Ráadásul a szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy a járványhelyzet javulása után ismét erősödhet a turizmus, ami a kereslet élénkülésével járhat. A kínálati oldalon ellenben a bizonytalanságokat hangsúlyozzák, a piaci szereplők komolyan aggódnak az egyre feszültebb orosz-ukrán konfliktus miatt. Így az előrejelzések általában inkább további áremelkedést vetítenek előre, mint jelentős csökkenést. Javít a helyzeten persze, hogy a tavaly őszi történelmi mélypontjához képest látványosan erősödött a forint, ám ez az utóbbi időben arra volt elég, hogy a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára ne emelkedjen tovább.

Az ugyanis függetlenül a rögzített kiskereskedelmi áraktól a piaci viszonyok függvényében mozog. Ez pedig azt jelenti, hogy az elmúlt hetekben a kutak minden egyes eladott liter benzin után a veszteségeiket növelték. Jellemző egyébként a helyzetre, hogy míg a tavaly novemberben bevezetett árstop idején a diszkont kutak még igyekeztek legalább néhány forinttal a hatósági ár alá menni, februárban már ezeknél a töltőállomásoknál is 480 volt a két legkeresettebb üzemanyag.

Ha pedig mindez nem lenne elég, beindult a benzinturizmus is, a hírek szerint nagyon sokan jöttek át azért Szlovákiából, hogy az ottaninál olcsóbb benzinből vagy gázolajból feltankoljanak. Az mfor.hu egyébként már tavaly, a hatósági ár bevezetése után mélyebben foglalkozott a témával, hiszen a lépés nemcsak a magyar, de értelemszerűen a külföldi autósok számára is olcsóbb üzemanyagárat biztosít. Ez pedig a hálózatok számára különösen fájó, hiszen a mínuszok ezáltal is növekednek.

Ha megnézzük, hogy a nagykereskedelmi árak mozgásának függvényében hogyan alakult az üzemanyagok ára, akkor azt láthatjuk, hogy az árstop lejárata esetén a benzin 510 fölé ugrott volna, míg a dízelt még drágábban 530 forintos literenkénti áron adnák a hét közepétől. Hiába szórja két kézzel a pénzt a kormány az embereknek, az áprilisi országgyűlési választások előtt vélhetőleg egy ilyen áremelkedést politikailag kockázatosnak véltek. Így megint a benzinkutakra tolják a politikai nyereség költségeit.

A korábbi évek fogyasztási adatait figyelembe véve novemberben a teljes hazai piacon 3-4 milliárdos bevételkiesése lehetett a cégeknek. Ez az az összeg, ami a hatósági ár és a nagykereskedelmi árakból számolt „elvi” fogyasztói árból, illetve a forgalomból adódik. Ez az idei év első 45 napjában nagyságrendileg 20 milliárd forinttal növekszik. Amennyiben pedig a következő hónapokban az olaj ára nem fog látványosan visszaesni, akkor ez a bevételkiesés a február 15. és május15. közötti időszakban elérheti a 70 milliárd forintot is.

Ez nem azt jelenti, hogy ekkora vesztesége lenne összességében a kúthálózatoknak, hiszen a kiskereskedelmi árrés (amiből a töltőállomások élnek) ezt csökkenti. Persze a kutak tulajdonosai értelemszerűen nem azt várják a vállalkozásuktól, hogy az csak „kisebb veszteséget” termeljen, hanem profitot szeretnének realizálni. Ez viszont most biztosan nem fog összejönni, hiszen a fenti bevételkiesés a teljes szektorra vetítve 25-30 milliárd forintos veszteséget vetít előre.

Nem véletlen például, hogy a holtankoljak.hu már a múlt héten arról számolt be, hogy három kút felfüggeszti a működését a veszteségek miatt. A portál ezúttal is elég borúlátó prognózist közölt, mint írták, a magas olajár miatti nagykereskedelmi árak teljesen kiélezik a helyzetet a hazai üzemanyag piacon. A kutak tulajdonosaitól nem várható el az, hogy folyamatosan veszteséggel értékesítsenek üzemanyagot. Így számítani kell felhasználói oldalról arra, hogy jó esetben mennyiség korlátozások lesznek, viszont az sem kizárt, hogy kényszerűségből jelentős számban fognak bezárni a kutak.

Noha az ITM korábban meghirdette, hogy a működésüket felfüggesztő kutakra üzemeltetők keresnek, és erre a Mol jelentkezett is - azzal, hogy a magyar olajmulti lépése mögött mi lehetett a logika, korábban foglalkoztunk. Forrásaink ugyanakkor úgy vélekednek, hogy egy ilyen kútátadás messze nem olyan egyszerű folyamat, és aligha képzelhető el, hogy az egyik nap még X cég által működtetett, de bezárásra ítélt töltőállomást néhány napon belül a Mol ismét meg tudja nyitni. Így könnyen előfordulhat, hogy azokon a területeken, ahol esetleg egyébként sem kecsegtet nagyon magas megtérüléssel a kutak üzemeltetése, időlegesen fennakadások lehetnek. A bezárások (értelemszerűen a kutak tulajdonosain túl) így paradox módon egyébként pont azokat a kevésbé tehetős régiókban élőket sújtanák, akiket a kormány a hatósági árral segíteni akart.