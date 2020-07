Lezárult a takarékszövetkezeti integráció

Az integráció befejezésével lezártunk egy jelentős fejezetet a takarékszövetkezetek közel 150 éves történetében. Ugyanakkor a Takarékbank létrehozása nem cél volt, hanem eszköz ahhoz, hogy 1,1 millió ügyfelünket, vidékieket és városiakat, magánembereket, vállalkozásokat és önkormányzatokat minél hatékonyabban szolgáljuk ki, korszerű és az igényeikhez leginkább igazodó termékeket kínáljunk nekik. Az integráció lezárása után tovább dolgozunk, hogy ügyfeleink hosszú távon is az ország egyik legnagyobb és legígéretesebb pénzintézeteként, megbízható pénzügyi partnerként támaszkodhassanak ránk – mondta Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

Az átalakítások során kiemelt figyelmet fordítottak a takarékszövetkezeti tradíciók és értékek megőrzésére is. A korábbi takarékszövetkezetek részjegytulajdonosai számára lehetővé tették, hogy az új Takarékbank közvetlen vagy – a Takarék Egyesült Szövetkezetbe belépve – közvetett tulajdonosaivá váljanak, illetve elszámoltak mindazokkal, akik egyik lehetőséggel sem kívántak élni. Korábbi tulajdonosok keresetét a napokban pedig elutasította az Emberi Jogok Európai Bírósága, kimondva, hogy az integráció nem ütközik az Emberi Jogok Európai Egyezményébe.

A párhuzamosságok megszüntetése és a tartósan veszteségesen működő egységek összevonása ellenére a Takarékbank még mindig az ország messze legnagyobb fiókhálózatát működteti. Emellett Magyarországon egyedüliként 15 Takarék Mobil Bankfiókot üzemeltet, amelyek olyan kistelepüléseket és területeket is kiszolgálnak, ahol egyetlen bankfiók sincs.

Magyarországon a 2013-ban meghozott szövetkezeti hitelintézetekről szóló törvény alapján gyorsult fel a takarékszövetkezetek integrációja. Az egymástól eltérő termékekkel és szolgáltatásokkal, saját értékesítési gyakorlat és szabályok mentén, különböző arculattal és informatikai rendszerekkel, sokszor egymással is versenyezve működő 122 takarékszövetkezet és három regionális bank 2016 végére 55, majd 2017 végére 15 regionális székhelyű szövetkezeti hitelintézetben egyesült. Közben 2015-ben a korábbi FHB Csoport is belépett az integrációba, amelynek kereskedelmi bankja 2019-ben a 15 másik hitelintézettel együtt az új Takarékbank Zrt.-ben fuzionált.

