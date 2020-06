Majdnem megnyolcszorozta a bevételét tavaly a trafikpályázatokat kiíró állami dohánycég

Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. így egy év alatt jókora buktából csinos nyereséget csinált.

Németh Lászlóné tényleg nem képes elszakadni a munka világától, tavaly márciusban ugyanis a trafikokat áruval ellátó Országos Dohányboltellátó felügyelőbizottságának tagja is lett. Nekik is jól telt az év, a 24.hu friss összesítése szerint a forgalmuk 598 milliárdról 671 milliárd forintra ugrott, és 4,3 milliárd forint adózott eredményt mutattak ki. A nyereségből a taggyűlésről készült jegyzőkönyv szerint 4,1 milliárd forint osztalékkivétet hagyták jóvá azzal, hogy áprilisban kell teljesíteni a kifizetést úgy, hogy levonják belőle az év közben átutalt előleget, ami összesen 2 milliárd forint volt.

Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. érdekessége, hogy 2018. decembere óta az a Németh Lászlóné vezeti az ellenőrző testületét, aki 2011 és 2014 között a fejlesztési tárcát vezette, felügyelve a trafikpályázatokat, majd 2016-ig a Miniszterelnökség pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára volt, amikor nyugdíjazását kérte. Visszatérő kanyarját a napi.hu írta meg.

Tavaly decemberben 641 kijelölt trafik volt, most már 655 ilyen dohánybolt van. Közülük feltűnően sok tartozik a Coop lánchoz. A kijelölés az NDN saját hatáskörében lezajló folyamat, csak semmire nem kötelező javaslatot kérhetnek az önkormányzatoktól a kijelölt személlyel kapcsolatban, de végül Esküdt Gábor vezérigazgató szava dönt.

Nagy botrány volt évekkel ezelőtt a trafikpályázatokból, ugyanakkor mára egyre kevesebb koncessziós nemzeti dohánybolt működik az országban. Tavaly decemberben 5273 trafik renelkezett a NAV vámhatósági engedélyével, mára ez a szám 5249-re csökkent , vagyis 24 nemzeti dohánybolt vesztette el az engedélyét. Ellenben az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (NDN) 2015. áprilisa óta nem írt ki új pályázatot, hanem azóta csak spontán kijelöléssel , pályázat nélkül ítéltek oda trafikokat a kiválasztottaknak.

A cég saját tőkéje 818 millióról 1,1 milliárdra nőtt, az eredménytartalék viszont 309 millióról 138 millióra csökkent a 2018-as veszteség elszámolása miatt - ezt most gyorsan fel is pumpálták, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter rendelete nyomán a teljes éves nyereséget oda pakolták, a vezetőség egy fillér osztalékot nem vett fel.

a 2018-as 840 millió után 2019-ben már 2,37 milliárd forint folyt be a kasszába.

A veszteségesre sikerült 2018 után tavaly már szép profitot ünnepelhetett az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a válallat éves beszámolója szerint.

