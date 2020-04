Szinte azonnal lecserélték az állami felügyelet alá került Kartonpack vezetőit

Mint arról lapunk is beszámolt, pénteken 11 órától azonnali hatállyal állami felügyelet alá vonta a kormány a debreceni székhelyű Kartonpack Nyrt.-t. Az állami tulajdonjogot gyakorlása Juhász Edit, kormánybiztos feladata lett, aki a cég számlái felett is átvette az irányítást, emellett a megjelent kormányrendelet lehetőséget biztosított arra is, hogy szükség esetén a cég vezetőségét visszahíja, a képviseletre jogosultak jogait felfüggessze vagy korlátozza.

Utóbbi lépések pedig már a felügyelet alá vonás után szinte azonnal megtörténhettek - derül ki a Kartonpack Budapesti Értéktőzsde oldalán közzétett tájékoztatásából.

Fotó: MTI Fotó: MTI

A magyar állam nevében a tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos határozatokat hozhat meg. Ezen jogkörével élve a kinevezett kormánybiztos a társaság valamennyi igazgatósági tagját, felügyelőbizottsági tagjait, valamint auditbizottsági tagjait azonnal hatállyal tisztségükből visszahívta.

A kormánybiztos

a társaság igazgatóságának elnökeként és vezérigazgatójaként határozatlan időtartamra Uszkay-Boiskó Sándort (aki Európa-jogi szakjogász, tavaly év végéig az MFB igazgatóságának tagja volt),

az Igazgatóság tagjaként pedig Hutiray Gyula Árpádot (korábban fideszes önkormányzati képviselő volt Erzsébetvárosban, volt önkormányzati főtanácsadó is)

Vass Viktóriát,

Jakab Lászlót,

Mancsinczky Lászlót (a Fidesz tagja, ügyvéd, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. felügyelőbizottsságának tagja) nevezte ki.

A társaság felügyelőbizottságának és auditbizottságának tagjai ugyanazok a személyek lettek: