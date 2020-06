Már le is mondott az Index egy hete kinevezett vezérigazgatója

Az Indamedia szállítja az Index hirdetési bevételeit is, ezért az Indamedián múlik, hogy mikorra tudja maga mögött hagyni adósságát az Index tulajdonosa, a Magyar Fejlődésért Alapítvány.

Mint arról a Media1 a múlt héten beszámolt, az Index.hu Zrt. olvasói és hirdetési bevételekből keletkező profitját osztalékát évek óta a Nemzeti Együttműködési Rendszeréhez (jelenleg 50%-ban Vaszily Miklóshoz) tartozó Indamedia Zrt.-nek mint hitelezőnek utalta el a Magyar Fejlődésért Alapítvány egy adósság miatt . Ez idén 40 millió forintot jelentett. A tartozásból még így is körülbelül 180 millió forint lehet hátra.

Bodolai a cég pénzügyi helyzetéről azt írta közleményében, hogy „igyekszünk minél hamarabb tartós megoldást találni a fennálló cash-flow problémára, ugyanakkor szeretném megjegyezni azt is, hogy ez nincs hatással az Index napi szintű működésére, a lap független tartalomgyártására”.

„Sajnálom, ha esetleg Bodolai László barátomat ezzel most nehéz helyzetbe hoztam” – tette hozzá Ződi.

„Vezérigazgatói tisztségemről lemondok, de továbbra is hű olvasója maradok az Indexnek, melynek független tartalmait napi szinten fogok követni”.

Bodolai László a tulajdonos Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnöke és egyben az Index.hu Zrt. igazgatósági elnöke a Kreatív című kommunikációs lapnak megküldött mai közleményében azt írja, hogy „vezérigazgató nélkül, de továbbra is zavartalanul működik az Index”.

