Máris reagáltak a bankok a második hullámra

„Szeptember 3-án tartjuk majd a pénzügyi eredményekről szóló sajtótájékoztatónkat és előzetesen szeretném kikérni a véleményét arról, hogy ezt online vagy hagyományos módon lenne érdemes szerveznünk? Ön melyiket preferálja?” E kérdéssel kereste meg az újságírókat a K&H Bank még az augusztus 20-ai négynapos ünnep előtt. Bár a koronavírus-járvány első, márciusi, áprilisi hullámát követően a nyár folyamán már egyre több bank visszatért a sajtótájékoztatók hagyományos formájához – jelesül a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az MKB és a Takarékbank –, az MNB alelnöke, Virág Barnabás a Monetáris Tanács augusztus 25-ei ülésének döntéseit már ismét online ismertette. S virtuálisan „találkozik” e hét csütörtökén a K&H is az újságírókkal – ez lett ugyanis az érintettek szavazásának az eredménye.

Szükség is van az óvintézkedésekre, hiszen még az első hullámban sem regisztráltak idehaza huszonnégy óra alatt annyi új esetet, mint vasárnap. Így indokoltnak tűnik a kormány pénteki döntése, miszerint szeptember 1-jétől ismét nem léphet be külföldi állampolgár Magyarország területére.

Ha már banki példával kezdtük a cikkünket, folytassuk is azzal: több aspektusból is megnéztük, vajon a hazai hitelintézetek hogyan állnak a most már vitathatatlanul elérkezett második hullámhoz.

Az ügyfelek védelmében

Több bank – Budapest Bank (BB), CIB, Erste, Gránit – is már korábban kötelezővé tette a maszk viselését nemcsak dolgozói, hanem ügyfelei számára is.

Ez az OTP Banknál korábban csak ajánlott volt, szeptember 1-jétől viszont már kötelező – mint lapunknak külön kihangsúlyozták – a 6 év feletti gyermekeknél is.

Az UniCreditnél, ahol a helyi szabályozás lehetővé teszi, ott csak maszkban lehet belépni a fiókokba és benntartózkodni.

A Takarékbank egységeiben vegyes megoldás dívik, a dolgozók maszkot viselnek, és erre kérik az ügyfeleket is.

A K&H-nál egyelőre még nem kötelező a maszk viselése.

Általános gyakorlat, hogy a hazai fiókokban:

plexivel vannak elválasztva egymástól az ügyintézők és az ügyfelek,

gyakrabban takarítanak,

kézfertőtlenítő folyadékok vannak kihelyezve,

érvényesülnek a legalább másfél méterre vonatkozó távolságtartási szabályok,

korlátozzák, hány ügyfél tartózkodhat egyszerre bent,

arra ösztönzik az ügyfeleket, hogy foglaljanak időpontot, hogy ennek nyomán is csökkenjen a fiókban töltött idő.

Az Erste épületeinek bejáratánál több helyen, valamint minden emeleten a lifteknél és a mosdókban kézfertőtlenítő folyadékot helyezett el. A maszk viselése kötelező a közös terekben, így például az aulában, folyosókon, liftek előtt és a liftekben, étteremben a sorban állás során. Az iroda fertőtlenítése során új protokollt vezettek be: annak egyes részeit naponta többször fertőtlenítik, és a kollégák számára fertőtlenítő kendőket is biztosítanak az asztalok, telefonok, billentyűzetek tisztántartásához. A munkaállomások között, valamint az étteremben, illetve a kantinokban nagyobb távolságot alakítottak ki az egyes ülőhelyek között, és kollégáikat is arra kérik, tartsanak egymástól legalább másfél méteres szociális távolságot. Az UniCredit székházaiban beléptetéskor testhőmérsékletet mérnek, kidolgozták és bevezették az irodák, liftek, közös helyiségek távolságtartási és egészségügyi szabályait, ezek betartásához védőfelszerelést adnak, és tájékoztató, emlékeztető eszközökkel is felhívják rájuk a figyelmet. Ugyanakkor kollégáik fizikai jelenlétét is korlátozzák, az egy szakterületen dolgozókat vezetőik csoportokba osztották, amelyek egymást váltva dolgoznak az irodában és az irodától távol (távoli munkavégzés keretében).

Banki dolgozók tesztelése

Az OTP az elsők között kezdte el az érintett kollégák tesztelését, eddig már több ezer ilyen vizsgálatot végeztek el.

Az UniCredit vírustesztet abban az esetében végeztet, amikor felmerül annak a gyanúja, hogy kollégái fertőzésgyanús vagy igazoltan fertőzött személlyel érintkeztek. Ilyenkor két tesztet végeztetnek az érintett kollégák körében, két nap különbséggel.

Az Ersténél amennyiben bárhol koronavírus-gyanú merül fel, ott az összes érintett kollégát azonnal teszteltetik az Erste saját szerződött partnerével, és természetesen csak azok dolgozhatnak tovább, akiknek negatív lett az eredménye.

A BB egyelőre nem tervezi a kollégák általános tesztelését koronavírusra. A vele – valamint a Takarékbankkal – nemsokára egyesülő MKB pedig azt válaszolta, hogy a munkavállalói tesztelés hazai és nemzetközi tapasztalatait folyamatosan nyomon követi, azt a saját szempontjából elemzi, és ha azt a körülmények indokolttá teszik, akkor dönt a tesztelésről.

A Gránit Bank a nem home office-ban dolgozó kollégáit tesztelte, illetve gyanús tünetek esetén természetesen végez tesztet.

Korlátozott üzleti utak

Az Erste és az UniCredit is korlátozza az üzleti utazásokat. Az Erste nem szervez külföldi utakat, illetve belföldön is túlnyomó többségében online tartja a képzéseket, megbeszéléseket és erre kéri a kollégákat is. A konferenciákon való részvételt augusztus végéig csak online módon engedték meg, azt követően szintén arra kéri majd a bank a kollégáit, hogy ha mód van rá, éljenek az online lehetőségekkel konferenciák és rendezvények esetében is. Az UniCredit is korlátozza a rendezvényeken való részvételt, és maga sem szervez eseményeket. Ezen felül alkalmazza az egyes országok kockázati besorolását, a kockázatosnak minősülő országokból visszatérő kollégák számára kéthetes távoli munkavégzést rendel el.

Védekezés elleni kiadások

A bankok többsége nem sajnálta a pénzt a koronavírus-járvány elleni védekezésre – és lapunknak néhány kivétellel közölték is, mennyit fordítottak e célra.

Az Erste például 50 millió forintot különített el, hogy segíteni tudja azokat, akik a frontvonalban küzdenek a vírus terjedése, illetve a járvány hatásai ellen: az egészségügyi dolgozókat, az egészségügyi intézményeket és a szociális szféra szervezeteit, a társadalmilag hasznos vállalkozásokat. Céljuk ezzel a kórházak életmentéssel és betegellátással összefüggő felszereltségének javítása, a szociális ellátást végző civil szervezetek támogatása. Az összegből eddig 43 millió forintot fordítottak orvosi eszközök beszerzésére, közel 5 millió forint ment társadalmi célokra (adományokra, támogatásokra). A fennmaradó valamivel több mint 2 millió forintot pedig szintén ez utóbbira, támogatásra fogja költeni. Az Erste a támogatások mellett saját kollégái egészségének védelmére, a vírus elleni védekezésre is jelentős összegeket költött és költ.

A 12 országban jelen lévő OTP Bank-csoport mindenütt kivette a részét a Covid-19 elleni harcból: a járványellenes védőeszközök, valamint az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése, illetve az adományok, támogatások összértéke 2020 június végéig csoportszinten meghaladta a 3 milliárd forintot (tőzsdei társaság lévén, az OTP ennél frissebb, szeptember végi adattal csak a harmadik negyedeves gyorsjelentésében fog szolgálni, amely várhatóan november elején jelenik meg).

A K&H-nál a vírusvédekezésre költött összeg nem publikus információ. Annyit azonban elárult a belga KBC száz százalékos tulajdonában lévő hitelintézet, hogy májusban támogatási programot indított, amelyben az online banki tranzakciók és bankkártyás fizetések után 50 millió forint értékben támogatta a járványkórházak védekezését. Az egyhónapos kampány emellett abban is segített, hogy a vírusjárvány okozta aggodalom enyhülni tudjon az ügyfelekkel közös adományozás által.

A CIB Csoport a társadalmi felelősségvállalás jegyében a járvány elleni küzdelem első vonalában dolgozó Szent László Kórház részére 20 millió forint azonnali támogatási keretet biztosított márciusban egészségügyi eszközök (többek között intenzív ágyak, fertőtlenítők) beszerzésére.

A Takarékbank több százmillió forintot költött a védekezésre tavasszal, augusztusban több tízmillió forint értékben utánrendelt eszközöket. Rendkívüli támogatást nyújtott a Heim Pál Gyermekkórháznak, hogy az intézményben biztonságos körülmények között, modern eszközökkel tudják gyógyítani a kisgyerekeket.

A Gránit Bank több millió forintot költött maszkokra, fertőtlenítőszerekre, légtisztító berendezésekre és egyéb higiéniai és védőeszközökre, illetve a levegő tisztaságát javító berendezésekre. Tavasszal gyűjtést szervezett az Ökumenikus Segélyszervezet számára azok megsegítésére, akiket különösen nehéz szituációban ért a járványhelyzet. A gyűjtés körülbelül 5 millió forinttal járult hozzá az átmeneti otthonokban élők ellátásához és digitális oktatásához.

Érdekes, hogy a BB-nél és az MKB-nél is üzleti titokra hivatkozva nem mondták meg, mennyit költöttek a vírusvédekezésre. Pedig a BB száz százalékban állami tulajdonban van, míg az MKB-t tavaly júniusban vezették be a tőzsdére, amely a parketten nem szereplő cégekhez képest elvileg nagyobb átláthatóságot kell, hogy jelentsen.

Home office

Az OTP-nél – ahogy lapunknak fogalmaztak – példátlanul rövid idő alatt álltak át a home office-ra a bank nagy része.

A pandémiás helyzet kialakulása után az Erste – nem fióki – dolgozóinak több mint 90 százaléka otthonról dolgozott. Majd a helyzet enyhülését követően, augusztustól kétheti rotációban, az egyik vagy másik csoport tagjai mehetnek be adott héten. A munkavállalók másik részének kötelező otthon maradni, ugyanakkor jelenleg továbbra sem kötelező bejárni az irodába. Szeptember 7-étől, amennyiben a pandémiás helyzet nem romlik, több és részben kötelező lesz az irodai jelenlét, ugyanakkor jelentős tér marad az otthoni munkavégzésre is.

Az Unicredit a járványhelyzetet megelőzően már szintén alkalmazta a távoli munkavégzést. A járvány kialakulásával azonban ugrásszerűen növelte az otthonról/távolról dolgozók létszámát, és azóta is alkalmazza minden olyan banki területen, ahol erre lehetőség van. Székházaiban a távoli munkavégzésben dolgozók aránya a tavaszi korlátozások idején elérte a 90 százalékot is. Jelenleg a bank munkatársainak mintegy fele dolgozik otthonról/távolról. Az aktív fertőzöttek és az új fertőzések alakulásában mutatkozó trend figyelembevételével folyamatosan monitorozzák, illetve, ha szükséges, változtatják az irodákban/fiókokban dolgozó kollégák létszámát.

A K&H-nál a központi irodai dolgozók osztott csoportban dolgoznak május közepe óta, heti váltásban. Továbbra is biztosított a folyamatos otthoni munkavégzés azon kollégák számára, akik magas rizikófaktorú csoportba tartoznak (60 év feletti munkatársak, a krónikus betegségben szenvedők és az állapotos kismamák). A fiókhálózat munkatársai a korábban is megszokott rendben végzik a munkájukat.

Bár augusztustól a BB visszaállt a „normális munkavégzésre” – azaz a budapesti és békéscsabai központokban is ismét száz százalékos létszámmal dolgoznak –, vezetői hozzájárulással számos területen lehetővé teszik munkatársaik számára, hogy továbbra is élhessenek az otthoni munkavégzés lehetőségével. Augusztustól a BB dolgozóinak 37 százaléka igényelte a home office lehetőségét. Az irodaházak telítettsége naponta körülbelül 60-70 százalék.

Az MKB Bank-csoport munkatársainak közel 70 százaléka dolgozott egyidejűleg home office-ban, ez a személyes ügyfélkiszolgálást nem igénylő és otthon hatékonyan végezhető munkakörökben továbbra is támogatást élvez.

A Takarékbanknál, ha a helyzet szükségessé teszi, akkor a járvány márciusi kitöréséhez hasonlóan újra átállnak nagyobb létszámban a távoli munkavégzésre, az ehhez szükséges eszközöket beszerezték. Jelenleg – a BB-hez hasonlóan – a közvetlen vezetővel egyeztetve lehet home office-ban dolgozni.

Március közepétől június közepéig a CIB központi épületeiben, illetve a telefonos ügyfélszolgálatán dolgozó kollégáinak 90 százaléka otthonról dolgozott. A fióki kollégáik számára pedig otthonról elvégezhető szakmai továbbképzéseket és tréningeket tartottak, amikor a rövidített nyitvatartás vagy a váltott műszakrend miatt éppen nem a fiókokban voltak. Bizonyos kiemelt fióki munkakörökben (például prémium banki tanácsadók, kisvállalati tanácsadók, jelzálogspecialisták) átmenetileg kialakították az otthoni munkavégzés feltételeit. Jelenleg a központi épületeikben dolgozó kollégáik számára továbbra is lehetőség van az otthoni munkavégzésre, önkéntes alapon lehet az irodákba bejárni úgy, hogy egyszerre az adott területen dolgozók maximum 40 százaléka lehet bent. A kollégák körülbelül 20-25 százaléka szokott egyszerre bent lenni. Szeptembertől a székházakban dolgozók számára heti 1 nap irodai munkavégzés lesz kötelező, a többi napon továbbra is lehetőségük van otthonról dolgozni.

A Gránit Banknál volt olyan időszak, amikor a dolgozók 80 százaléka dolgozott otthonról, ma ez az arány 60-65 százalék.