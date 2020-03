Koronavírus: a bankok is felkészülnek az esetleges krízishelyzetre, 17 oldalas ajánlást tettek közzé

Míg a bankok arról kapnak iránymutatást, mikor, milyen szakmai megbeszéléseket, konzultációkat indokolt elhalasztaniuk, illetve törölniük, melyek azok a területek, ahol a munkájuk rendkívüli helyzetben akár home office-ban is végezhető, úgy, hogy az ügyfélkiszolgálás elvárható szintje ne sérüljön, az ügyfelek pénzügyi biztonságát semmi se veszélyeztesse. Ezeket is tartalmazza az a 17 oldalas ajánlás, amelyet a Magyar Bankszövetség a hétvégén fogalmazott meg – a 35 hazai tagbank, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, valamint a Magyar Lízingszövetség szakértőinek közreműködésével –, s amelyet most hoztak nyilvánosságra. Az Mfor.hu-nak és a Privátbankár.hu-nak Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára foglalta össze az ajánlások lényegét.

A 17 oldalból álló ajánlás egyfajta szakmai sorvezető a koronavírus okozta aktuális helyzetben – tájékoztatott Kovács Levente. Amely ugyanakkor túlmutat a jelenlegi helyzeten, és általánosan segíti a pénzügyi szektor tagjait és az egyéb együttműködő szervezeteket, hogy egy krízishelyzetben összehangoltan cselekedjenek. A szakmai anyag elkészítése során a Bankszövetség munkatársai beépítették a több tucat hazai résztvevő intézmény szakmai ismeretanyagát, a már kidolgozott felkészülési terveiket, valamint az elérhető nemzetközi tapasztalatokat, így például az Egészségügyi Világszervezet (WHO) iránymutatásait, az olasz bankszövetség vonatkozó információit, továbbá a kínai bankszövetség tájékoztató anyagait. S természetesen figyelembe vették a hazai jogszabályokat és előírásokat, így például a készpénzellátás rendkívüli helyzetben való biztosítását szabályozó MNB-rendeletet.

A bankszektortól általánosan elvárt az előrelátó gondolkozás és felkészülés, hiszen a pénzforgalom folyamatosságának fenntartása – akár nem megszokott helyzetekben is - nemcsak a szektor, de a gazdaság érdeke is. Az ajánlások célja, hogy elősegítsék a piaci szereplők azonos módon történő, tudatos felkészülését, a lépéseik összehangoltságát, valamint az ügyfelek egységes alapokon nyugvó tájékoztatását. Így az ügyfelek azonos szolgáltatási színvonallal és tájékoztatási elvekkel találkozhatnak különféle pénzügyi és gazdasági szolgáltatóknál – közölte Kovács Levente. Aki egyúttal fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az ajánlásokat a jelenlegi ismeretek alapján fogalmazták meg, ami azt jelenti, hogy amennyiben új információk, szabályozási lépések történnek, azokat folyamatosan beépítik az ajánlások anyagába – fenntartva ezzel egy aktualizált tudástárat.

Készpénz nélküli készpénz

Az ajánlások egyszerre adnak instrukciókat az ügyfelek kiszolgálását végző bankoknak, a front és back office területen dolgozóiknak és vezetőiknek, illetve az ügyfeleknek. Az ajánlás figyelemmel van az adott helyzetben a banki munkafolyamatok kényszerű átalakítására (például szakmai megbeszélések, konzultációk elhalasztása, törlése, azon területek meghatározása, ahol a munka a rendkívüli helyzetben home office-ban is végezhető, stb.), ám azokat csak olyan szintig engedi változni, amely mellett az ügyfélkiszolgálásban elvárható szintje biztosított, és természetesen az ügyfelek pénzügyi biztonságát semmi sem veszélyezteti.

Krízishelyzetben a Magyar Bankszövetség az ügyfelek számára az elektronikus banki csatornák elsődleges használatát ajánlja – emelte ki a főtitkár. Mivel az internet- és mobilbanki szolgáltatások révén ma már fizikai kapcsolat nélkül van mód a mindennapi pénzügyek intézésére, a bankkártyás fizetés az elfogadóhelyeken zavartalan. Az azonnali átutalás március 2-ai sikeres indulásának köszönhetően pedig a "készpénz nélküli készpénz" használatára is lehetőség van, azaz a banki tranzakciók a nap 24 órájában, a hét minden napján teljesülnek.

Szabad a gazda

A Bankszövetség határozottan javasolja, hogy tagintézményei az ajánlásokban meghatározott lépéseket a ma délután esedékes kihirdetésüket követően a lehető leghamarabb ültessék át a gyakorlatba. Ugyanakkor szakmai anyagukat közhasználatra is felajánlja, hogy a gazdaság minél több érintett szereplője tudja átfogó felkészüléssel és megalapozottan biztosítani szolgáltatásai elérhetőségét.

„Munkánkkal egyaránt szolgálni kívántuk ügyfeleinket, munkatársainkat, a minél zavartalanabb működés biztosítását, amit az utóbbi időszak jelentős digitális fejlesztései is segítenek” – közölte Kovács Levente. Aki egyúttal köszönetét fejezte ki a Magyar Bankszövetség tagintézményeinek, valamint a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének és a Magyar Lízingszövetségnek az ajánlások kidolgozása során adott szakszerű és gyors közreműködésért.