Megtámadja a 20 milliós bírságot az RTL Klub

Az RTL Magyarország is csak a sajtóból értesült arról, hogy a GVH másodfokon is megállapította a 20 millió forint összegű eljárási bírságot, mivel az M-RTL Zrt. részére a végzést még nem küldték meg.

Az RTL Magyarország Marketing és Kommunikációs Igazgatósága a Media1 érdeklődésére közölte: a GVH elsőfokon már korábban kiszabta a bírságot, ami ellen fellebbezést nyújtott be a cég,

Az RTL Magyarország közölte: a sajtóban olvasottak alapján a mostani végzést valószínűleg bíróságon fogja megtámadni.

Hozzátették:

„Az ügy egy évek óta húzódó, összetett eljárás, így arról részletesen nem kívánunk nyilatkozni, de hangsúlyozzuk, hogy az azért van folyamatban jelenleg is, mert a Kúria a Versenyhivatal korábbi eljárását jogsértőnek találta. Az RTL Magyarország eddig is minden hatósági eljárásban és megkeresés során a legnagyobb együttműködéssel járt el és a jövőben is így fog eljárni” – húzták alá.