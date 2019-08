Mennyiért lehet most dinnyét kapni? Megnéztük

A néphagyomány szerint akkor romlik el a dinnye minősége, ha Lőrinc belepisil. A naptárban viszont volt egy Lőrinc-nap augusztus 10-én, és van egy másik Lőrinc-nap szeptember 5-én. A dinnyeszezon végét nézve utóbbi tűnik reálisabb dátumnak, így viszont van még három hetünk. A termelők is ezt az időpontot mondják most az idei szezon zárásának. Hiszen ha az időjárás is engedi, szeptember közepéig lesz magyar görögdinnye, szeptember végéig pedig biztosan lesz sárgadinnye is a boltokban. Míg Szabolcs megyében augusztusban indult jellemzően a betakarítás, addig Békésben a dinnyék javát mostanra már leszedték.

Hogy miként lehet értékelni a 2019-es dinnyeszezont, ennek összesítésével a Magyar Dinnyetermelők Egyesületénél meg szeretné várni a szezon végét. Az már most látszik, hogy idén a megszokotthoz képest magasabb árakkal indult mind a görögdinnye, mind pedig a sárgadinnye szezonja. Előbbihez július elején 150-200 forintos, utóbbi esetében 400-500 forintos kilónkénti termelői ár kapcsolódott. „Ahogy az várható volt, ahogy növekedett a termelési és betakarítási volumen, úgy csökkentek folyamatosan az árak is”–mondta el megkeresésünkre Horváth Vivien, a 173 tagot számláló egyesület szóvivője.

Szabadpiaci játékok rabjai a termelők



A magyar dinnye az utóbbi években a hazai kereskedelmi gyakorlat miatt rengeteget veszített a pozitív megítéléséből. A szóvivő a hazai termelők helyzetét részletesebben ismertetve elmondta, felvásárlók telepedtek meg a nagyobb termőkörzetekben, akik nagy haszon reményében alacsony árakkal „stresszelik” a termelőket. A termelők – csökkentve a veszteségüket, adósságaikat – kényszerből belemennek a szabadpiaci kereskedelmi játékokba, a felvásárlók pedig a hatalmas árrésből felépített infrastruktúrájuk segítségével beékelődtek a hazai áruházak és a termelők közé. A dinnyetermelők szóvivője szerint a felvásárlói beszállítás eredménye a ma a pultokon található dinnye - a munkatárs vélhetően a minőségi kritériumokra utalt.

A fenti felvásárlói magatartás főleg a békési térségre jellemző, bár a területnövekedés miatt Szabolcsban is egyre több kereskedő jelent meg augusztusra. Ezeken a térségeken a vásárlók által a pulton látott 150-300 forintos árakból a termelők eleinte 50-60 forintot, manapság 30 forintot kapnak kézhez.

Bezártak a kapuk a „kamionos minőségű” dinnyék előtt külföldön

Az egyesületnél úgy látják, a kisebb régiókra (például Tolna, Fejér, Heves, Jászság, Baranya) jellemzőbb a gondosabb piacszervezés, amely már az utóbbi évek árképzésében is megmutatkozik. Horváth ugyanakkor megjegyezte: a tisztességtelen hazai felvásárlói, kereskedelmi gyakorlat eredménye lett, hogy a nem megfelelő minőségben, termelői szlengben csak „kamionos minőségnek” emlegetett dinnyékkel árasztották el az export piacainkat. „Nem meglepő, hogy a kapuk bezárultak előttük” – mondja Horváth. Emellett egy másik negatív hullám, hogy az eddigi exportőrök kiesve az export piacokról, beférkőzve a belföldi piacokra, ma nagy számban és nagy mennyiségű ilyen dinnyével árasztják el az áruházakat.

„Ezen áraknak szintén csak töredékét kapja meg a termelő, nem beszélve arról, hogy sok esetben II. osztályú vagy >>hulladék<< dinnye kerül ki az áruházi polcokra. Még nagyobb bánatunk, hogy ezeket a dinnyéket valaki leszedi, átveszi, becsomagolja, minőségileg ellenőrzi, majd kihelyezi a pultra, de egyik állomáson sem akad fent, rontva ezzel a magyar dinnyével kapcsolatos összképet” – tette hozzá szóvivő.

240 forint a dinnye kilója egy angyalföldi zöldségesnél (Fotó: Privátbankár.hu) 240 forint a dinnye kilója egy angyalföldi zöldségesnél (Fotó: Privátbankár.hu)

150-200 forintos ár lenne az elfogadható

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint a szezonnak ebben a szakaszában reálisan, a bekerülési költségeket is figyelembe véve, 150-200 forint/kiló közötti fogyasztói áron lenne árusítható a gyümölcs. Az egyesület szerint is ez az ár lenne az elfogadható.

Mint ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, múlt héten óriási vihart vert, hogy a Lidl a szezon közepén 99 forintra vitte le a görögdinnye kilós árát. A NAK élesen bírálta a diszkontlánc „árletörő akcióját”. Szerintük ugyanis a piaci helyzet nem indokolta, hogy ennyire csökkentsék az árat. Egyúttal felszólították a Lidlt, hogy fejezze be a dinnyetermelést veszélyeztető akciót. A dinnyetermelők egyesülete is kiállt a NAK mellett, ők is úgy látták, a mostani dinnyepiaci helyzet nem indokolta „a felelőtlen áruházi akciókat”.

Akkor megkerestük az áruházláncot, hogy mondják el ők is véleményüket. A Lidl arra hivatkozott, hogy minden dinnyebeszállító partnerük azt kérte tőlük, hogy a földeken felhalmozódott dinnyefelesleg értékesítésében nyújtsanak támogatást, amelyhez az akciós és az exporttevékenységet egyaránt támogató átadási áraikat ajánlották fel. Ez alapján csökkentették a görögdinnye kilós árát 99 forintra.

Két napra rá a Lidl változtatott az áron. Ahogy elsőként megírtuk, múlt hét pénteken a görögdinnye árát felvitték 20 forinttal, 119 forintra. A lánc nem indokolta meg a lépést. Akkor szerettük volna azt is megtudni, hogy történt-e egyeztetés a termelőkkel, valamint hogyan alakul majd az ár a későbbiekben.

Most rákérdeztünk az egyesületnél, hogy volt-e bármilyen egyeztetés a Lidllel, esetleg a cég kereste-e őket, ugyanis miután levitték 99 forintra a dinnye árát, az egyesület kérte, ha valóban a magyar dinnyetermelők partnere kíván lenni az áruházlánc, a közreműködésünkkel egyeztessenek a termelőkkel. Horváth Vivien szerint a diszkontlánc nem egyeztetett velük sem korábban, sem a múlt heti akció után.

Úgy tűnik, a Lidl a héten sem változtatott a dinnye árán: 119 forintért hirdetik augusztus 15-től kezdődő akciójukban is a dinnyét.

A Spar már 109 forintos dinnyénél tart

Szerdán és csütörtökön körbenéztünk több budapesti üzletben és piacon, valamint az áruházláncok online shopjaiban, hogy megnézzük, máshol miként alakul most a görögdinnye fogyasztói ára. A Lidl mellett az Auchan és a Tesco webshopjában szintén 119 forintért található most görögdinnye. (A hónap elején az Auchan és a Tesco még 139-ért adta a magyar dinnye kilóját.)

Meglepetésre a legolcsóbb dinnyét a Spar webáruházában találtuk: a csíkos lédig dinnye 139 forintról 109 forintra lett leárazva.

20 forint árdifferenciát találtunk a CBA-nál árult dinnyék között attól függően, hogy az online vagy a bolti árat nézzük. Míg a webáruházukban 139 forintért van dinnye, egy belvárosi CBA Prímában már 159 forintért találtunk II. osztályú dinnyét.

Megnéztük két fővárosi piac dinnyekínálatát is. Elmondható, hogy a piacokon 10, de akár 150 forinttal drágábban is adhatják az árusok a dinnyét, mint a boltok; nagyjából azon az áron kezdődnek itt a dinnyék, amit az Agrárkamara is elfogadhatónak tartana.

Legolcsóbban, 148 forintért a Fővám téri vásárcsarnok egyik standjánál árulták a dinnyét, míg egy IX. kerületi piacon inkább 200 forintot kértek el kilónként. Volt olyan árus, aki a „mézédes” hevesi dinnyét 280 forintért hirdette.

280 forint a mézédes hevesi dinnye a Fővám téri vásárcsarnokban (Fotó: Privátbankár.hu) 280 forint a mézédes hevesi dinnye a Fővám téri vásárcsarnokban (Fotó: Privátbankár.hu)

A XI. kerületi Fehérvári úti vásárcsarnokban szintén hasonló árakkal találkoztunk: 190-198 forinttól indult a görögdinnye kilója, de akadt stand, ahol a fekete héjú dinnyét már 298 forintért adták.

Nem adják olcsóbban a dinnyét a kisközértek, zöldségesek sem. Míg egy XI. kerületi boltban 199 forintért vettünk a dinnyét, egy XIII. kerületi zöldséges már 240 forintnál húzta meg a kilós árat.

Legdrágább dinnyére a GRoby online szupermarketjében bukkantunk: az I. osztályú, átlag 6-10 kilós magyar dinnye kilóját 299 forint kínálják épp.