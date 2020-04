Mészáros Lőrinc az MKB-tól az idén nem kap osztalékot

Az MKB alkalmas arra, hogy döntés szülessen arról, milyen jellegű szintlépést hajtson végre a következő években – jelentette ki Balog Ádám. Ami egyértelmű utalás azokra a korábban lapunkban is többször és részletesen ismertetett és máig nem cáfolt piaci értesülést, miszerint a Budapest Bankkal és a Takarékbankkal alkotnának egyfajta szuperbankot. Ez most az elnök-vezérigazgató szerint a koronavírus-járvány miatt nem aktuális, de az MKB szabadon mozgó üzleti vállalkozássá vált – fogalmazott az elnök-vezérigazgató.

A sajtótájékoztatón az is kiderült egyébként, hogy az MKB-csoport 2015-ben kezdődött restrukturálási időszakának a végére ért, 2019. december 31-ére teljesítette az EU felé tett vállalásait, amely alapján várhatóan 2020 közepén lezáródhat az eljárás. Azt is megtudhattuk, hogy az MKB az idén 3,5 milliárd forint bankadót fizet.

A bankcsoport az EU-vállalások jelentette korlátok betartása mellett is 3,9 százalékkal, 930,3 milliárd forintra tudta növelni az ügyfélhitelei állományát 2019-ben. Portfoliójának minősége is folyamatosan javult, a nem teljesítő hitelek értéke 2019 végén 42,8 milliárdot tett ki, szemben a 2015-ös 263,2 milliárddal. Az MKB közel bruttó 41 milliárd forint nem teljesítő állományt értékesített 2019-ben, ami lehetővé tette mintegy 5 milliárd forintnyi kockázati költségének visszaírását. Eközben az összköltsége 2019-ben 17,6 milliárd forinttal lett alacsonyabb, 41,2 milliárd, mint 2018-ban.

