Mészáros Lőrinc már majdnem hófehér, de azért még él a régi, jól bevált módszerrel

Furcsa fejleményre lehettünk figyelmesek az Orbán-kormány 2018-as újabb választási győzelmét követően. Az addigi „fedezékéből” már 2017-ben is kibújt Mészáros Lőrinc úgymond elkezdett még jobban kijönni a fényre, ami ez esetben azt jelentette, hogy egyre több olyan céges tulajdoni részesedését hozta nyilvánosságra, amelyek mögött már amúgy is őt lehetett sejteni.

Ezek közül is talán a legfontosabb az a momentum volt, amikor 2018 nyarának végén kiderült, két magántőkealapon keresztül hivatalosan is Mészáros Lőrinc és akkori felesége kezébe került az MKB Bank csaknem ötven százalékos részvénycsomagja. Ma már tudjuk, mi volt a cél, méghozzá egy óriásbank összekalapálása, éppen az MKB vezérletével. Amely első fázisa, a Budapest Bank bekebelezése az idén tavasszal már meg is valósult, s a Takarékbank beapplikálásával jövő májusra készül el a mű, az MBH (és nem a vele beszédben azonosan csengő NBH, azaz Nemzetbiztonsági Hivatal!) lesz az ország OTP utáni második legnagyobb bankcsoportja – ahogy azt a szemét a bankszektoron is szorosan rajta tartó Orbán Viktor immár tíz éve kiötölte.

Már egy ideje egyáltalán nem kell elbújnia Mészárosnak, hiszen papíron évek óta ő a leggazdagabb hazai üzletember, vagyonát például a 100 Leggazdagabb 2022 című kiadvány 455 milliárd forintosra becsülte, köszönhetően annak, hogy tíz ágazatban több mint 3 ezer cégben van érdekeltsége. S e sornak még koránt sincs vége, hiszen szinte nem telik el hónap, hogy ne bukkannánk újabb, a „nemzet gázszerelőjéhez” köthető cégalapításra.

Annak, hogy most ezek közül mégis kiemelünk egyet, az az oka, hogy Mészáros nem közvetlenül, hanem csak több áttételen keresztül szerepel, ráadásul akkor sem a saját nevén, hanem az egyik magántőkealap mögé bújva. Azaz, a régi jól bevált módszert alkalmazva.

A New Vezigland Kft.-ről van szó, amely a nyilvánosan, azaz mindenki számára elérhető hivatalos adatok szerint idén július 28-án látta meg a napvilágot, s azt a cégbíróság villámgyorsan, alig hat nappal később már be is jegyezte. Törzstőkéje a kft-k gründolásánál minimálisan megkövetelt 3 millió forintnál jóval magasabb, 141 millió. Kellett is ennyi – következtethetünk abból, hogy a New Vezigland a főtevékenységeként a saját tulajdonú ingatlan adásvételét jelölte meg.

Székhelyeként pedig egy budapesti, VIII. kerületi címet. De csak átmenetileg. Három hónappal később, november 10-én – vagyis két hete – ugyanis a cég beköltözött a belvárosba, méghozzá olyan helyre, ami már árulkodik a valódi tulajdonosa személyéről. Az új cím ugyanis nem más, mint az V. kerület, Váci utca 38., amely történetesen az MKB Bank székhelye is.

Egyúttal a kft. ügyvezetőjének a személye is megváltozott, a fonyódi illetőségű Horváth Adrienn helyét a tatabányai lakcímmel rendelkező Machos Szilvia vette át. A szokatlanul gyors váltás – amelynek három hónapos tartama alapján jobb híján az új alkalmazottak próbaideje ugrik be – indoka nem ismert. Ám arra lehet következtetni, hogy Horváthtal szemben Machos bizalmi embernek számíthat a formálódó MBH-sok számára, hiszen ő a még a Takarékbank által alapított Takarékszövetkezeti Informatikai Kft.-nek (rövidített közismertebb nevén: a Takinfonak) is az ügyvezetője.

A tulajdonosi múltból azért annyi kiderül, hogy a Horváth által tulajdonolt Vezigland Kft. hozta létre a New Veziglandet, hogy aztán november 10-én kivásárolja őt a Mortgage Solutions Pénzügyi Zrt. Amelynek egyedüli tulajdonosa a Next Future Project Kft. Ez szintén az MKB székhelyére van bejegyezve, így hát ezzel el is érkeztünk a lényeghez, a New Vezigland valódi tulajdonosához. Legalábbis gondolhatnánk. Merthogy a Next Future gazdájaként a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealap szerepel a cégnyilvántartásban, amelyről azonban már korábban nyilvánosságra került, hogy azt a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. menedzseli, amelynek pedig szőröstül-bőröstül hivatalosan is Mészáros a tulajdonosa.

Az, hogy mi szükség volt arra, hogy ne ő alapítsa meg az amúgy immár sokadik ingatlanos cégét, majd azt miért csak több áttételen keresztül tulajdonolja, rejtély.