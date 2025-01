Mi történhetett? Orbán Viktor korábbi bizalmasától elkerült a Fidesz-közeli kutatóintézet

Már semmi köze Mráz Ágoston Sámuelnek a Nézőpont Intézet Kft.-hez, a vállalkozást ugyanis értékesítette Flick Lászlónak, aki ugyancsak a kormányközeli kutatóintézethez köthető politológus. Sőt, Flick az üzletrészek megvásárlása után a kft. nevét is megváltoztatta, a céget már Magyar Nézőpont Kft.-nek nevezik.

Lapunk az ősszel számolt be arról, Mráz Ágoston Sámuel cége, a Ceper Kutató, Médiafigyelő és Tanácsadó Zrt. vásárolta meg Győri Tibor korábbi miniszterelnökségi államtitkártól az Observer Budapest Médiafigyelő Kft.-t. Ezt a céget az Orbán Viktor bizalmasaként is emlegetett Győri saját zrt.-jéből, a Nézőpont Csoport Zrt.-ből vásárolta ki saját magának egy hónappal korábban. Mráz a Cepert az új év első napján át is nevezte Observer Csoport Zrt.-nek.

Mráz Ágoston Sámuel vitte a Nézőpont-csoport egyik felét, a másikat átpasszolta politológus társának

Mráz saját nevében ugyancsak szeptemberben vásárolta meg Győri Tibor Nézőpont Csoport Zrt.-jétől az év végén továbbadott, majd átnevezett Nézőpont Intézet Kft.-t. Érdekesség egyébként, hogy a Nézőpont Intézet honlapján cikkünk megjelenéséig még mindig a régi cégnév szerepel.

Úgy tűnik, ezzel végleg kiiktatták a kutatóintézet holdudvarából a Nézőpont Csoport Zrt.-ből évről évre 400-500 millió forintos osztalékokat felvevő Győri Tibort.

Orbán Viktor korábbi bizalmasának a kiüresített Nézőpont Csoport Zrt.-n kívül csak a szintén a korábbi Mahir-cégbirodalomhoz tartozó Media System Kft.-je maradt meg. Ebből a cégből 2023-as eredménye után Győri két fiával, mint tulajdonostársakkal közösen 1,8 millió forint osztalékot vett fel. Ez az összeg elenyészőnek tűnik annak fényében, hogy a Media System 2022 után 137 millió, 2021 után pedig 137,5 millió forint osztalékot fizetett a cégben 21 százalékban tulajdonos Győrinek, illetve a 39,5-39,5 százalékban tulajdonos két fiúnak.

A Győriékhez tartozó Media System Kft. 20 százalékban tulajdonos még az Archibald Ingatlanhasznosító Szabadidő, Sport Kft.-ben. A többségi tulajdonos ebben a cégben a Zétavár Szabadidő, Sport és Ingatlanhasznosító Kft., ennek üzletrészeit a Fidesz-közeli ügyvédi család, a Sárhegyi família családi vagyonkezelő alapítványa, az Imperium Galactica Group Vagyonkezelő Alapítvány birtokolja, amelyet az alábbi cikkünkben mutattuk be.

Az Archibald Kft. azonban 2020 óta, amióta kisebbségi tulajdonosként szerepel benne Győriék Media System Kft.-je, egy fillér osztalékot sem fizetett.

