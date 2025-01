Milyen bankkártyákat kaphatnak a vállalkozások?

A bankkártya a céges – azaz pénzforgalmi – bankszámlák esetében is lehet más, mint amit a bank ajánl. Erre főleg akkor kerülhet sor, ha a cég, vagy az egyéni vállalkozó kifejezetten vár valamilyen plusz szolgáltatást a bankkártyáktól.

Ilyen lehet például a nagyobb készpénzfelvételi limit kihasználása vagy a bankkártyához kapcsolódó egyéb szolgáltatások, mint például utasbiztosítás vagy prémium szolgáltatások igénybevétele. Külföldön sürgősségi kártyapótlás és soron kívüli készpénzfelvétel is segítheti a kártyáját elvesztett kártyabirtokost. A díjak tekintetében pedig a legjobb egy vállalkozói bankszámla kalkulátorban kiválasztani a legkedvezőbb díjú konstrukciókat.

Milyen típusú vállalkozói kártyák léteznek?

Sok banknál a legolcsóbb, vagy a csomagba foglalt ingyenes kártyát a dombornyomásmentes, más néven unembossed kártyák jelentik. Ez a szó általában a kártya nevében is benne van. Ezek a kártyák készpénzfelvételre és minden olyan elfogadási ponton vásárlásra is alkalmasak, ahol elektronikus kártyaelfogadás zajlik, mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Magyarországon és az Európai Unióban már szinte csak ilyen pontok léteznek, de az unión kívül még sok helyen olyan terminálba is belefuthat a vállalkozó, amely nincs elektronikus összeköttetés a bankkal. Ezért ilyen esetekben csak papír alapú elszámolás lehetséges. Ezeken az elfogadóhelyeken az unembossed típusú bankkártyák nem használhatók.

Ami használható helyette, az a klasszikus dombornyomású kártya, amelynek a számai kiemelkednek a kártya síkjából, megkönnyítve vele a papír alapú elfogadást. Ezek a Mastercard Standard vagy Visa Classic típusú bankkártyák. Ezekhez sok esetben már tartozhat utasbiztosítás is.

Végül, az üzleti kártyákon belül is létezik a prémium szegmens, ahol már fontosak a kártyához kapcsolódó extra szolgáltatások is.

Hol, milyen kártyákat lehet igényelni és mi a különbség közöttük?

A BinX pénzforgalmi számlájához igényelhető BinX Business Premium különlegessége, hogy a vállalkozás adószáma rákerül a bankkártyára, így nem kell mindig keresni az adószámot az áfás számlakészítések során. A kártya tartalmazza a Mastercard prémium szolgáltatásait is. A Számlázz.hu #profi díjcsomaggal rendelkező ügyfelek mindezt folyamatosan ingyenes havi díjért kapják meg.

A CIB Banknál az alapáras, dombornyomásmentes CIB Visa Kompakt bankkártya mellett igényelhető a CIB Visa Business dombornyomású kártya is, amely beépített utasbiztosítást tartalmaz.

Az Erste Banknál a vállalkozói számla mellé alapszinten kínált Vállalati VISA debit bankkártya mellé Mastercard vagy Visa dombornyomású bankkártya is választható, illetve létezik egy prémium szintű üzleti Mastercard kártyája is az Erste Banknak. A dombornyomású kártyák közül a Mastercard kártyát a legújabb, lézergravírozott technológiával személyesítik meg a hátoldalon, így intenzív használat mellett sem kopnak le róla az adatok. A kártyához díjmentes, külföldi utazások esetén érvényes baleset-, betegség és poggyászbiztosítás is kapcsolódik.

Választék az van, bőven

A Gránit Banknál egy dombornyomású Gránit Business Mastercard és egy Gránit Business Premium Mastercard bankkártya választható. Mindkettő tartalmaz utasbiztosítást, a prémium változat pedig a Mastercard prémium szolgáltatásait is kínálja.

A K&H Banknál az alapszintű K&H vállalkozói Mastercard alap bankkártyával elérhetők a Mastercard Business Bonus partnerkedvezmények. A következő, K&H Mastercard üzleti érintőkártya egy dombornyomású bankkártya, amellyel együtt egy betegség-, utas-, baleset- és poggyászbiztosítást is kap a kártya birtokosa. A kártyák alapesetben nem használhatók egyenleglekérdezésre és az egyenleget sem közli a bizonylat az ATM műveletek végén, így a vállalkozás munkatársai nem ismerhetik meg a számlaegyenleget. A cégvezetők külön egyenlegközlő bankkártyát igényelhetnek.

A MagNet Bank egyetlen bankkártyát kínál, a Mastercard Businesst, de azzal ugyancsak elérhetők a Mastercard Business Bonus ajánlatai.

Az MBH Bank a dombornyomásmentes Mastercard Business Unembossed és a dombornyomású Mastercard Business Silver kártya mellé egy Mastercard Business Gold kártyát is kínál az üzleti ügyfeleinek. Beépített utasbiztosítást a dombornyomású és a gold változat tartalmaz.

Pontosan ugyanez a választéka az OTP Banknak is, melyből a dombornyomású Mastercard Nemzetközi Üzleti kártyához és a VISA Arany Üzleti kártyához teljes körű utazási biztosítási csomag (betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, valamint személyi asszisztencia-szolgáltatás) tartozik. Az arany kártyához zöld számon elérhető 24 órás Aranykártya HelpDesk ügyfélszolgálat kapcsolódik, amely kiemelt ügyintézést biztosít. A kártya külföldön történő elvesztésekor vagy meghibásodásakor a kártyabirtokos sürgősségi készpénzfelvételt kérhet az Aranykártya ügyfélszolgálaton keresztül, díjmentesen.

A Raiffeisen Banknál szintén három szintű a kártyaszolgáltatás. Az alkalmazottaknak a Mastercard Businesst ajánlják, a középvezetők és a beszerzési területen dolgozók számára a Mastercard Business Silver kártyát, míg a felső vezetők részére a Mastercard Business Premium World kártyát. A két utolsó plasztik beépített utasbiztosítást tartalmaz, a prémium kártya pedig része a kedvezményeket nyújtó Business Bonus Programnak is.

Az UniCredit Banknál két dombornyomású (ezüst és arany) kártya igényelhető. A kártyákhoz utazási-, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás kapcsolódik, az arany kártyával pedig elérhetők a Mastercard prémium szolgáltatásai is.

A Mastercard prémium szolgáltatásai, melyet minden felsorolt hazai bank prémium Mastercard kártyája kínál, repülőtéri kedvezményeket (gyorsító sáv, exkluzív várókba történő belépés). ingyenesen használható PressReader szolgáltatást (magyar és külföldi újságok digitális kiadványait), a MÜPA Prémium szolgáltatásait, illetve a Mastercard Business Bonus program szolgáltatásait tartalmazzák. Utóbbi kedvezményes ajánlatokat és előnyöket kínál, melyek igénybevételével akár 5 és 40 százalék közötti kedvezményeket is el lehet elérni a felkínált szolgáltatások árából.

A Mastercard prémium szolgáltatások tartalmazzák még a FinalPrice platform elérését, mely összesíti a szállodák, légitársaságok és autókölcsönzők szolgáltatásait, miközben az elérhető legalacsonyabb árakat kínálja. A Mastercard prémium kártyái emellett online vásárlási biztosítási szolgáltatásokat is nyújtanak. Ezek kiterjesztett garanciát, legjobb ár garanciát és termékbiztosítást kínálnak.

Mennyibe kerülnek a Business és Business Premium kártyák?

A számlacsomagokba foglalt bankkártyák vagy ingyenesek, vagy ha kell is értük fizetni, általában az 5 000 és 10 000 forint közötti díjsávba esnek az éves díj tekintetében.

Ezek a kártyák gyakorlatilag nem foglalnak magukban semmilyen kiegészítő szolgáltatást. Gergely Péter szerint az alapfunkciókra, mint vásárlás és fizetés a boltokban és az interneten, tökéletesen alkalmasak, lehet továbbá digitalizálni őket egy mobiltelefonba vagy okosórába, így lehet velük fizetni a plasztik használata nélkül is. Ez tökéletes megoldás lehet például a vállalkozás alkalmazottainak.

A következő fokozat, a dombornyomású kártyák már jellemzően 10 000 és 20 000 forintba kerülnek éves szinten. Itt már érdemes megkérdezni a banktól, hogy tartalmaz-e beépített utasbiztosítást a bankkártya és ha igen, milyen feltételekkel.

Ezek az utasbiztosítások azonban csak Magyarországon kívüli események során biztosítják a kártyabirtokost, Európában, vagy azon túl is. A családtagokra vagy üzlettársakra jellemzően nem terjed ki a biztosítás, így csoportos biztosítást csak külön pénzért lehet bankkártyához kapcsolni, teszi hozzá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Végül, a prémium szegmens általában 20 000 forint feletti éves díjtól indul, felső határ pedig a csillagos ég. Léteznek már műanyag helyett fémből készült bankkártyák is, melyek háromszor olyan nehezek, de éves díj tekintetében akár még több is, mint háromszorosába kerülhetnek.

A BinX által alapáron, egy klasszikus dombornyomású bankkártya díjáért kínált prémium bankkártyája messze a legolcsóbb prémium bankkártya Magyarországon, hiszen havi szinten 1 300 forintba kerül, ami évente 15 600 forintot jelent. Így a prémium szolgáltatások egy olcsóbb kategóriájú bankkártya éves díjáért próbálhatók ki, illetve használhatók az első magyar neobanknál.