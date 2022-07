Nagyon jól jött Orbán Viktor török barátjának a magyar állam megbízása

A magyar miniszterelnök kifejezetten jó viszonyt ápol nemcsak Törökország vezetésével, de egyes török üzletemberekkel is, főként Adnan Polattal, akinek családtagjai közül már többen is megkapták a magyar állampolgárságot. A török üzletembernek pedig több gazdasági érdekeltsége is működik Magyarországon, ám a kormányfővel meglévő jó viszony az üzleti életben nem minden esetben gyümölcsöző. Az egyik legismertebb cége, a Polat Hungary Kft. ugyanis fennállása óta egyszer sem tudott még nyereséget termelni, ám a jelek szerint egy, a magyar államtól érkező megbízás hamarosan fordulatot eredményezhet.

Erre enged következtetni a cég tavalyi beszámolója is. A Polat Hungary 2021-ben ugyanis az előző évi triplájára növelte az értékesítésből származó bevételét, 282,8 millió forint után 982,6 milliót könyvelhetett el. A növekedés oka a csatolt kiegészítő mellékletből derül ki. Mint írják:

"a társaság belföldi vevőjének külföldön végzett (Ankara Nagykövetség) régi- és új épület építési-projekt szolgáltatásból származó árbevétele az összes belföldi értékesítés nettó árbevételéből 696 millió forintot tesz ki." Az már a dokumentum más részéből tudható, hogy "a társaság az Ankara Nagykövetség Épületének felújítási munkálatait , illetve új irodaépület kivitelezésért kapcsolt vállalkozása által (Polat Kentsel Gayrimenkül Gelistirme A.S.) valósítja meg".

Balra, az előtérben Adnan Polat török üzletember. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd Balra, az előtérben Adnan Polat török üzletember. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az indoklásban említett belföldi vevő pedig nem lehet más, mint a magyar állam, melynek módjában áll az ankarai követség épületével kapcsolatban megrendeléseket kiadni. Ráadásul év eleji hír volt, hogy a magyar állam új nagykövetségi épületet épít Ankarában - ezt maga Szijjártó Péter jelentette be, bár a kivitelező kiléte - vagyis, hogy Adnan Polat egyik cége a szerencsés - már a török sajtóból derült ki.

Mindebből feltételezhető, hogy már tavaly tudott volt, Polat érdekeltsége munkát kap az ankarai követséggel kapcsolatban. Ez a lehetőség pedig nemcsak a bevételeket, de a kiadásokat is felsrófolta. Anyagjellegűként 660,5 milliót könyveltek el a korábbi 141,3 millió után, a személyi jellegűek pedig csökkentek, dacára a dolgozói létszám növekedésének.

Az anyagjellegűek megugrását az igénybevett szolgáltatások nagyobb mennyisége eredményezte, melyre a 660,5 millió forintból 543,2 milliót költöttek el. Ezen belül is a legtöbb pénzt az előkészítő munkákra fordították: az "épület tervezés, felújítés, kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások (Ankara)" soron 446 milliós kiadás szerepel.

Személyi jellegű ráfordítás címén 190,5 milliót könyveltek el az előző évi 203,5 millió után úgy, hogy az átlagos dolgozói létszám 11 főről 14-re emelkedett tavaly. Újdonság, hogy tavaly már négyen dolgoztak az isztambuli fióktelepen, miközben 2020-ban még egy alkalmazott nem volt. A bérköltségből levezetve

a Polat Hungary Kft.-nél a havi átlagos bruttó bér 1,2 millió forintról 944 ezer forintra csökkent tavaly.

Mindezek eredményeként üzemi szinten már sikerült nyereségesen működnie a társaságnak, amelyen aztán a pénzügyi műveleteken elért veszteség rengeteget rontott. Igaz ugyan, hogy a devizás tételeken sikerült 174,3 millió forintos árfolyamnyereséget realizálni, ám ennél sokkal többet veszítettek ugyanezeken a tételeken, 189 millió forintot, amihez kiadásként még 71 millió forintos kamatjellegű ráfordítás is társult. Összességében 85 millió forintos pénzügyi veszteség halmozódott fel, ami mellett még a kicsivel több mint 2 millió forintos adófizetési kötelezettséget is el kellett számolni.

Így pedig hiába volt üzemi szinten már nyereséges a cég tevékenysége, végeredményben 1,1 millió forintos veszteséggel zárt a Polat Hungary - aminek némi túlzással élve örülhet a tulajdonos. A cég 2015-ös fennállása óta ugyanis soha nem volt ilyen közel a nullszaldóhoz. Csak a példa kedvéért, 2020-ban 356 milliós veszteséget kellett elkönyvelni.