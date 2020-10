Nagyot esett a TV2-tulajdonos cég nyeresége

Tavaly április közepén nyert hivatalosan megerősítést az addig csak pletykaszinten terjedő információ, miszerint Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója képviselői útján előrehaladott tárgyalásokat folytat a TV2 Média Csoport Zrt. megszerzésére. Másfél hónappal később aztán Vida maga tette közhírré, hogy az érdekeltségébe kerül a TV2 médiaportfóliója, amennyiben arra a Gazdasági Versenyhivatal az áldását adja.

Ez meg is történt, így augusztus közepén a cégbíróság be is jegyezte, hogy a BusinessHelp Szervező, Tervező és Tanácsadó Kft. lett a TV2-őt működtető zrt. 75 százalékos tulajdonosa, míg a tavaly januárban elhunyt Andy Vajna érdekeltségébe tartozott Magyar Broadcasting Co. Zrt. részesedése 25 százalékra csökkent.

Tavaly gyengébben muzsikált Vida József bizalmi vagyonkezelője. Fotó: Bánkuti András Tavaly gyengébben muzsikált Vida József bizalmi vagyonkezelője. Fotó: Bánkuti András

Vida úgy jön a képbe, hogy a BusinessHelp gazdája az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., amelyet a Takarékbank első embere 2017 februárjában alapított – az üzletszerűen működő bizalmi vagyonkezelőktől a Polgári Törvénykönyv által minimálisan előírt 70 millió forintos jegyzett tőkével.

Egyrészt Gál Miklóssal, az akkor még 3A Takarék Takarékszövetkezetként és önálló entitásként működő pénzintézet elnökével – aki később Mészáros Lőrinc cégcsoportjában jutott bizalmi pozíciókhoz. Másrészt a 2018 szeptembertől már csak Gál kisebbségi tulajdonában lévő Arthur Bergmann Jogi, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel.

Az Abraham Goldman jelenlegi tulajdonosi arányairól nincs hivatalos információ. A cég 2019-es évének tegnap közzétett kiegészítő beszámolójában csupán annyi szerepel, hogy a tulajdonosai belföldi magán- és jogi személyek. Az Opten céginformációs rendszerben pedig még ennyi sincs. Így a G7 egy évvel ezelőtti cikkéből lehet kiindulni, amely szerint a bizalmi vagyonkezelő 70 milliós jegyzett tőkéjén akkor immár négyen osztoztak meg testvériesen, azaz 25-25 százalékos arányban: Vida, Gál és az Arthur Bergmann Kft. mellett újként tűnt fel az Adam Goldenberg Kft. neve, amelynek tulajdonosaként a nadapi illetőségű Nagy Szilvia szerepel.

Mindenesetre abból, hogy a tegnap közzétett kiegészítő mellékletben még mindig Gál Miklós van megnevezve az Abraham Goldmann képviselőjeként és különösen amiatt, hogy Vida nem tette közzé a kiszállását, vagy a tulajdoni arányok megváltozását, arra lehet következtetni, hogy a status quo nem változott.

Ami a számokat illeti, Vidáék nem lehetnek teljesen elégedettek, miután az Abraham Goldmann a még koronavírus-járványmentes 2019-es évet közel 257 millió forintos adózott nyereséggel zárta, szemben a 2018-as csaknem 365 milliós profittal – ez mintegy 30 százalékos csökkenés.

Pedig közel 273 millió forintnyi osztalékot is kapott a cég. De nem a TV2 Média Csoport Zrt.-től, mivel az a közel 1,75 milliárd forintos adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékába helyezte.

Az Abraham Goldman csaknem 270 milliós tartozást görgetett maga előtt 2019 végén, amely az utolsó fillérig öt éven belül esedékes. Ebből 110 milliónyi volt banki hitel, jelzáloggal fedezett. A cég eszközein belül a tartósan befektetettek aránya jelentősen nőtt, a 2018-asról több mint 30 százalékkal, 58,76 százalékra, ezzel szemben a forgóeszközöké 39,91 százalékra csökkent.

Továbbra is nagy a saját tőke aránya a cég forrásai között, az 2019 végén megközelítette a 80 százalékot, hasonlóan 2018-hoz, miközben 2017-ben még az ötven százalékot sem érte el. Saját forrásból 370 millió forint értékű forgóeszközt finanszírozott az Abraham Goldmann BV.