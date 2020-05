Néhány hónap múlva magyar koronavírus elleni gyógyszer kerülhet forgalomba

Lezárult az új típusú koronavírus ellen Ázsiában már hatékonynak bizonyult gyógyszerhatóanyag, a favipiravir magyarországi fejlesztésének első fázisa. Az ITM szerint őszre lehetővé válhat a gyógyszer hazai engedélyezése és gyártása is.

A gyógyszer bevezetéséhez a most lezárult laboratóriumi fejlesztés után további három fázis szükséges, amelyek akár már nyáron lezárulhatnak. Ha a gyártókapacitás hamar kiépül, az nemcsak az itthoni védekezésben jelent majd gyors segítséget, hanem Magyarország egyik újabb sikeres exporttermékét adhatja.

Nemcsak a vírussal, hanem az idővel is versenyt futunk. Ilyenkor a leggyorsabb gyógyszer az, amit már ismert eredményekre támaszodva állítunk elő, hiszen egy teljesen új hatóanyag kifejlesztése és klinikai tesztelése sokkal hosszabb időt venne igénybe, mondta Keserű György akadémikus.

Schanda Tamás államtitkár szerint a koronavírus okozta világjárvány kihívásaira a tudomány és az innováció adhat válaszokat. „Jelenleg több tucat olyan projektet támogatunk, amelyek a gyors és hatékony gyógymódok, terápiák kifejlesztését, orvosi eszközök, felszerelések előállítását célozzák. Az eredményes kutatási és fejlesztési tevékenység ahhoz is hozzájárul, hogy – fokozatosan és szigorú menetrend mellett – újraindítsuk az életet Magyarországon. A favipiravir hatóanyag hazai előállítását, klinikai tesztelését és a gyógyszergyártás elindítását a magyar állam a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból összesen több mint 370 millió forinttal finanszírozza – tette hozzá.

A favipiravirt eredetileg influenzatünetek enyhítésére fejlesztették ki, generikus hatóanyagként bárki előállíthatja. Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírussal fertőzött betegeken is, bár hatékonyságát hagyományos klinikai vizsgálatokkal még nem igazolták, ezért egyelőre sem Európában, sem Amerikában nincs törzskönyvezve. A Magyarországon zajló fejlesztés így kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a gyártókapacitás gyors kiépítése nemcsak a járvány elleni hazai védekezést segítheti, hanem exportképes termék is nyerhető belőle, állítja közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

