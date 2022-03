Okos automatizálás és ami mögötte van

A tanácsadás folyamata

A vírusválság egyik legnagyobb inputja ezen a területen, hogy azt a tanácsadási folyamatot, ami korábban magába az automatizálási rendszerek felépítésébe, vagyis a tervezésbe és kivitelezésbe volt beépítve, szinte teljesen külön életet élő üzletággá alakította. Bár a megrendelők most is törekednek a „kulcsrakész” megoldások elérésére, de fontos számukra, hogy stratégiailag lássák előbb a folyamatot, és az kerüljön összehangolásra az üzleti célokkal, ne pedig a gyártósorok megvalósítására fókuszáljon. Ez az igény igen komoly mértékben megszűrte a piacot, hiszen gépet vásárolni, azoknak a működését, mennyiségét, implementálását megtervezni egy dolog, de stratégiai szinten áttekinteni a folyamatokat, az pedig egy merőben más történet. Stratégiai szinten ugyanis egyértelművé vált, hogy az automatizálás - ha valóban maximalizálni akarja egy cég az ebből adódó lehetőségeket - érinti az HR területet is, és valóban az üzleti metódus szerves része. Ennek is köszönhető az, hogy egy jó automatizálási módszer kialakítása, vagyis maga a tanácsadási folyamat alapesetben egy hónap, de egy komplex gyártással rendelkező cég esetében 4-5 hónapot is igénybe vehet. Ennek a tanácsadásnak fontos eleme kell legyen a technológia és a folyamatok átvizsgálása, az erről történő szakmai jelentés elkészítése, az automatizálási stratégia közös kialakítása (AS-IS, TO-BE, TO-DO), mely egyértelműen fókuszál a tulajdonosi elvárásokra. A fejlesztési tervek definiálása és versenyeztetése, a beszállítói lánc és hálózat tervezése, illetve a fejlesztési tervek projekt konverziója. Ezeket a szakmai folyamatokat viszont minden esetben meg kell előzze az első számú döntéshozókkal történő stratégia megbeszélés vagy interaktív műhelymunka, ahol egyértelműen bemutatásra kerülnek az automatizálási lehetőségek, az abból adódó előnyök, és a szakemberek megismerik a céges elvárásokat, terveket, stratégiai célokat. A tanácsadással nem érdemes sietni, mert az jelenti az alapot, melynek mentén történik az egész projekt megtervezése. Mondhatnánk azt is, hogy a későbbi költségmegtakarítások mértéke ezen a fázison áll vagy bukik.

Tervezés és kivitelezés

Ha a stratégiai alapok megvannak, akkor a folyamat tulajdonképpen már önjáró. Ez azt jelenti, hogy maguk az automatizálást végrehajtó szakemberek igen intenzíven dolgoznak, de ez a munka kevésbé látványos része. Információkérések, adatok, riportok érkeznek, melynek a lényege, hogy a tervezés valóban az előzőleg meghatározott célok mentén haladjon. Egy jó automatizálási folyamat során a tervezés a következő munkafázisokból áll: projektindítás, koncepció és engedélyeztetési tervek készítése (irányítástechnikai, műszeres, villamos, gépészeti, biztonsági tervek), beszerzési és minőségbiztosítási tervezés, részletes kiviteli és szoftveres tervek létrehozása, tervzsűri, „D” terv készítés (a beüzemelés befejezésekor). A tervezést követően elindulhat a kivitelezés, melynek fázisai: kiviteli projektindítás, beszerzés, programozás, gyári szerelés, FAT (Factory Acceptance Test), helyszíni szerelés, telepítés, SAT (Site Acceptance Test), funkció és automatika tesztekkel együtt, validálás, oktatás/szimuláció, átadás. A tervezés általában 1-3 hónap, az ezt követő kivitelezés pedig 3-9 hónapot is igénybe vehet a projekt komplexitásából adódóan. Összeségében tehát egy professzionális automatizálás egy egyszerűbb termelés esetén nagyjából 5 hónapot vesz igénybe, még egy komplexebben strukturált termelés nagyobb géppark esetén 1-1 ½ éves időszakra lehet számítani. Sokszor jelenik meg igényként pont ennek okán a folyamat gyorsítása, de ezt igazi szakember nem ajánlja, hiszen időt csak a szakmai, főként tanácsadási részeken lehetne nyerni, az viszont a projekt eredményességéből vesz el, erre nagyon érdemes odafigyelnünk.

Ügyfélgondozás

Az automatizálás tipikusan az a terület, ahol a folyamat elindítása, a géppark beállítása csak a kezdet, és nagyon fontos, hogy a kivitelező partnerünk folyamatos támogatást nyújtson számunkra, mely jelenti a karbantartást, a 7/24 online és offline szerviz biztosítását, az oktatást, és a fejlesztések visszamérését, követését, eredményellenőrzést. Egyre nagyobb igény a piacon, hogy a megbízók olyan partnert keresnek az automatizálásban, akik nem függenek egy gyártótól - hiszen ezek a cégek már a tanácsadás és a tervezés területén is komolyan be vannak korlátozva lehetőségeikben -, mivel a különböző gyártók, különböző gépparkok széles körű megoldásokhoz vezethetnek, tehát az egy gyártóhoz való kapcsolódás esetén nem minden esetben a legjobb termék kerül beépítésre a folyamatba. A másik komoly hátrányt pedig pont az utógondozásnál jelenti, hiszen nem tudnak megfelelő termékportfóliót biztosítani ügyfeleik számára. Ennek is köszönhető, hogy egyre több vállalkozás az új automatizálási fejlesztéseit a már meglévő folyamataik „márkafüggetlenségi vizsgálatával” kezdi, melynek során az egy gyártóhoz való kapcsolódás rizikóját méretik fel a szakemberekkel, hogy ezt a problémát is kiiktassák a fejlesztések során a későbbiekben.