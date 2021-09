Orbán Viktor kedvenc őrző-védő cége 330 millió forintot kap hostessekre

Újabb jelentős közbeszerzést nyert a kormány kedvenc biztonsági cége, a Valton-SEC Zrt. A társaság kizárólagos joga az állami tulajdonú budapesti Müpa Nonprofit Kft. szervezésében vagy közreműködésével - a Müpa épületében, vagy külső helyszínen - megvalósuló rendezvények jegyszedői, ültetői, hostess és rendezvénybiztosító, kiemelt hostess (VIP vendégek kísérése), valamint ruhatári, ad-hoc irodai adminisztratív szolgáltatások ellátása, a szolgáltatási keretszerződésben meghatározott specifikáció szerint. Ezért a munkáért nettó 330 millió forintot kap - derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből.

A szolgáltatónak a tevékenységet a Müpa programjaihoz igazodva, és igényeit szem előtt tartva, vele folyamatosan egyeztetve kell ellátnia. Előírás a segédszemélyzet számára az egyeztetett formaruha, igazodni kell a Müpa vagy - a Müpán kívüli rendezvény esetén - az adott helyszín és az érintett rendezvény adottságaihoz és előírásaihoz.

Mit is kell konkrétan tenni ezért a sokszáz millió forintért? Jöjjenek a feladatok: beléptetés és közönségirányítás, jegyszedés, ültetés, nézőtéri felügyelet, hostess szolgálat, ruhatár üzemeltetés, VIP vendégek kísérése, és egyéb ad-hoc jellegű adminisztratív feladatok, közreműködés irodai munkákban. A cég feladata továbbá a fentiekhez kapcsolódó teljes körű adminisztráció és koordináció ellátása is. Itt aktarendezés, iratjegyzékek készítése, borítékolás, szóróanyagok összekészítése, telefonon ügyintézés is lehetséges. Külön kitértek a kiírásban, hogy a VIP vendégeket és a külföldi művészeket csak felsőfokú idegennyelv tudással rendelkezők kísérhetik.

A Valtonnak arra kell készülnie, hogy évente várhatóan 700 db rendezvényhez lesz, ehhez kell megszerveznie a hostesseket és az egyéb kiszolgáló személyzetet. A Müpa évi 20 alkalmat jelölt meg, amikor VIP-szolgáltatást is kell nyújtani. Ruhatári szolgáltatást átlagosan 1500 rendezvényhez kapcsolódóan vesz igénybe.

A Covid 19 járványidőszakot megelőző három év (2019-2018-2017) adatait vizsgálva az éves átlagos rendezvényszám - kizárólag a Müpa alábbi termeiben a következőképpen alakult:

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem: átlagosan 230 rendezvény / év

Fesztivál Színház: átlagosan 270 rendezvény / év

Üvegterem: átlagosan 200 rendezvény / év

A Valtonnak nem volt versenytársa, csak ő adott be ajánlatot. Ebben nyilván közrejátszott az, hogy a kiírás szerint a jelentkezőnek az elmúlt három évben legalább 900 kulturális eseményen kellett hostesseket szervezni és 450 rendezvényen ruhatári szolgáltatást ellátni. Az értékelésnél a személyzet óradíját vették figyelembe a legnagyobb súllyal, 54 százalékos volt ez az arány.

A Valton csillaga egyre szebben ragyogott az elmúlt években, bevétele és nyeresége is hegymenetben volt. Tavaly azonban - nyilván a járvány következtében - sok rendezvény elmaradt, így kissé apadt az immár zrt-vé lett korábbi kft. bevétele és persze a nyeresége is. Ám ez vélhetően csak átmeneti jelenség a cégnél, s ha számára kedvezően alakulnak a jövő évi választások, akkor biztosak lehetnek a szép folytatásban is. A 2020-as beszámoló szerint a tulajdonosok 400 millió forintos osztalékot kaptak, az adózott eredmény 630 millió forint volt.

Korábban egyébként ez a cég nyerte el - sok más megbízás mellett - a Puskás Aréna őrzésének jogát évi 14,4 millió forintért. Két másik, kormányközeli céggel (ESG Holding, Novum Guard Kft.) együtt 13 állami intézményre is vigyázhatnak összesen 1,6 milliárd forintért.