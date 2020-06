Pandémiás modell a vállalatok újraindulásához - ne legyen járványgóc a munkahelyekből!

A Piac & Profit magazinban Dr. Balázs Annát, a CMC Déli Klinika vezérigazgatóját kérdeztük arról, hogyan indulhatnak újra a munkahelyekjárványügyi szempontból.

2019-ben kezdte el kialakítani azt a speciális infektológiai, diagnosztikai és immunológiai profilt a CMC Déli Klinika, amely szakmai irányelveinek összeállításában részt vett – többek között – Dr. Jankovics István nemzetközileg is elismert virológus főorvos. Ennek részeként a klinikán idén áprilisban indultak a COVID-19 tesztek. „Első körben egy olyan diagnosztikai rendszert fejlesztettünk ki, amelyet az európai és az amerikai hatóságok által is elfogadott reagensekkel, a hazai páciens adatokhoz validálva vezettünk be több pontos, rendszeres minőségbiztosítási kontrollal. Majd április közepén csatlakoztunk az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi kezdeményezéséhez, és azóta a szigorú protokolljuk alapján végezzük el a szakmailag indokolt COVID vizsgálatokat. Nyilván minden szolgáltatásunkat az aktuálisan érvényben lévő hatósági eljárásrend – triázs-rendszer – szerint biztosítjuk. A vizsgálataink előtt a nemzetközi protokoll alapján egy specializált állapotfelmérést is elvégzünk a megbízható diagnózis érdekében. Az állapotfelmérés során rögzített adatokat figyelembe vesszük a vizsgálatok kiértékelésénél. Amit a saját rendszerünk bevezetésével pontosan meg tudunk állapítani, az az ellenanyagok termelődésének minőségi és mennyiségi mutatói. Ami azért is fontos, mert azt látjuk, hogy vannak olyan ellenanyagszintek, amik bizonyos betegségekhez vagy gyógyszerekhez köthetők. Így nyilván ezeket a változókat fontos tekintetbe venni a pontos diagnózis megállapításához” – ismertette Balázs Anna.

Dr. Balázs Anna Dr. Balázs Anna

Eddig 1700 szűrést végeztek, többek között vállalatok megbízásából. A munkavállalók egyszeri alkalommal történő, víruskimutatásra irányuló vagy immunológiai tesztelése járványügyi szempontból azonban – a tesztek pontosságától függetlenül – nem nyújt megfelelő védelmet sem a vállalat gazdasági stabilitásának megőrzése, sem pedig a járvány megfékezése szempontjából. Ezért a klinika a vállalati partnerei számára kidolgozott egy speciális komplex pandémiás modellt, amelynek keretein belül járványügyi szakmai segítséget nyújtanak a munkafolyamatok újraindításához, valamint a megváltozott munkakörülmények kapcsán a Munkavédelmi Törvény által előírt kockázatértékeléshez.

„Első lépésben felmérést végzünk a vállalati munkafolyamatokról és a munkavállalói kockázatokról, majd ezek alapján teszünk javaslatot a fertőzésveszély, illetve a munkahelyi járványgócok kialakulási esélyeinek a minimalizálására. A feladat munkáltatóként bennünket is érint: nekem is át kellett gondolni, hogy a saját dolgozóinkkal, munkafolyamatainkkal kapcsolatban milyen kockázatok vannak. A WHO programhoz történő csatlakozás kapcsán is folyamatosan követjük az ezzel kapcsolatos nemzetközi irányelveket, publikációkat, amelyek megteremtik a program alapjait. Nyilván nagyon sok mindent figyelembe kell venni ahhoz, hogy ehhez a dinamikusan változó helyzethez úgy tudjon egy vállalat alkalmazkodni, hogy ne kerüljön azzal a címlapokra, hogy bizonyos egységét beszüntették egy fertőzött munkavállaló miatt” – válaszolta a magazin kérdésre a szakember.Persze fontos az is, hogy a cég minimalizálja a veszteségeit és minél előbb visszaálljon az üzembiztos, hatékony működése. Ráadásul várhatóan mindezt hosszabb távon szükséges biztosítani, hiszen lehet egy második, vagy akár harmadik hullám is, amíg a vakcina meg nem érkezik. A cikkből megismerheti Balázs Anna véleményét arról is, minek köszönhető, hogy egyelőre alulfertőzöttek a magyarok.

A Piac & Profit magazin írásából kiderül, hogyan vészelte át a fiatal, alig két éve indult magánegészségügyi szolgáltató a három hónapos leállást, mit jelent a precíziós orvoslás, amely a CMC Déli Klinika védjegye, és megtudhatja azt is, mekkora szeletet tud kihasítani egy új szolgáltató a hazai magánegészségügyi tortából. Fizessen elő vagy keresse a lapot az újságárusoknál június 26-tól!