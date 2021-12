Pulykapénzek: az év végi jutalmaknak is betett a járvány?

A cikk erdetileg a Piac&Profit magazin november-decemberi számában jelent meg.

A koronavírus okozta válság sok munkaadó jutalmazási rendszerére is hatással volt: a Profession.hu állásközvetítő portál felmérése szerint idén a dolgozók kisebb arányban részesülnek béren kívüli jutalomban, mint a járványhelyzet előtt.

Míg egy 2015-ben készült felmérés során a megkérdezett munkavállalók 47 százaléka, addig 2021-ben már 56 százaléka nyilatkozta, hogy nem jár nekik a fizetésen és a cafeterián felüli bónusz. A munkavállalók többségének (57 százalék) viszont jár valamilyen béren kívüli juttatás: 37 százalékuk kap SZÉP Kártyát, valamivel kevesebbeknek (25 százalék) támogatja a vállalat a munkába járás költségét, illetve a számítógép használatát (11 százalék).

A munkavállalók fele se kap jutalmat (Fotó: Pixabay) A munkavállalók fele se kap jutalmat (Fotó: Pixabay)

A Profession.hu adatai most azt mutatják, hogy a munkavállalók 44 százaléka kap valamilyen bónuszt, jutalmat, jutalékot a fizetése mellett, amelynek mértékét az esetek többségében (62 százalék) a teljesítménytől teszik függővé a munkáltatók. A foglalkoztatottak körében a béren kívüli juttatás legnépszerűbb formája továbbra is a SZÉP Kártya, a válaszadók 37 százaléka preferálja ezt a megoldást.

Azok a munkavállalók, akik valamilyen formában részesülnek bónuszban, általában csak extra teljesítmény mellett kapnak pénzt a jövedelmükön felül. A megkérdezettek 41 százaléka nyilatkozta, hogy magas, 21 százalékuk pedig, hogy kimagasló teljesítmény szükséges a többletjuttatáshoz; 38 százalékuk esetében ez a bérezés része. A jutalmazásban részesülő munkavállalók 39 százaléka egyhavi fizetésének megfelelő vagy annál magasabb, 36 százalékuk ennél alacsonyabb díjat, 8 százalékuk pedig valamilyen tárgyi juttatást vár éves prémiumként, 17 százalékuk viszont egyáltalán nem számít jutalomra idén.

Változás figyelhető meg a jutalmazott munkavállalók demográfiai jellemzőiben a hat évvel ezelőtti helyzethez képest. Amíg 2015-ben a férfiaknak és a fiatalabb dolgozóknak nagyobb arányban volt lehetőségük bónusz megszerzésére, az idei évre a kor és nem helyett sokkal inkább az iskolai végzettség vált meghatározóvá a jutalmazás tekintetében. A havonta biztosított bónuszban jellemzően az alapfokú végzettséggel rendelkezők részesülnek, míg a felsőfokú végzettségűeknél az évente kifizetett díj a megszokott jutalmazási forma.

Megkerestünk jó néhány céget, hogy megtudjuk, náluk lesz-e év végi jutalom, bónusz. Kevés helyről kaptunk visszajelzést.

A Molnál elmondták: bár a nagyobb személyes rendezvényeket sajnos a járványhelyzet miatt nem tudják megvalósítani, ösztönzik a közvetlenül együtt dolgozó kis csapatokat, hogy – ha az aktuális járványügyi szabályok lehetővé teszik – keressenek biztonságos módot arra, hogy szervezzenek közös programot, vacsorát, természetesen a munkatársaik egészségét teljes mértékig szem előtt tartva. Ennél a vállalatnál karácsony környékén jelentős juttatásokra számíthatnak a kollégák, például az éves kiemelkedő teljesítmény, illetve példaértékű munkavégzés elismeréseként emelt jutalomkeretből részesülhet nagy részük. Ezenfelül december elején érkezik egyhavi fizetésnek megfelelő összeg a munkavállalók számlájára, amit, ahogy a korábbi években is, a pandémia okozta nehézségek ellenére is kifizetnek. A karácsonyi felkészülést és az ünnepi ráhangolódást pedig különböző termékkedvezményekkel, wellbeing programokkal segítik.

Az egész éves munka elismeréseként 4 heti törzsbérnek megfelelő bértömeget fordít az évi végi rendkívüli jutalomra a Richter, amely összeg fele teljesítményarányos jutalmazási keretként használható fel, így lehetőséget ad arra, hogy az éves teljesítményt figyelembe vegyék a vezetők. Ezt a jutalmat november végén kapják meg a munkavállalók. Ezenfelül külön jutalomkeret áll ebben az időszakban a vezetők rendelkezésére ahhoz is, hogy az elvártnál jóval magasabb színvonalú munkát vagy a jelentős pluszfeladatokat vállaló és sikeresen elvégző kollégákat elismerjék. A Munkavállalói Értékpapír-juttatási Programjuk keretében a legalább két éve munkaviszonyban álló munkavállalók tevékenységét ismerik el többletjuttatásként adott törzsrészvényekkel. Ezeket decemberben helyezik el az érintettek számára letétbe, értékesítésükre két év elteltével lesz lehetőségük a dolgozóknak. Mindemellett december elején karácsonyi díszcsomaggal is kedveskednek a munkavállalóknak.

A Magyar Telekomnál úgy érzik, fontos év végén visszatekinteni az elmúlt időszakra, és elismerni a kollégák erőfeszítéseit. Szerintük biztonságos keretek között mindenképpen helye van a vállalati karácsonyi rendezvényeknek. Amellett, hogy a vállalat egésze számára, több ezer kolléga részvételével terveznek közös évértékelést és ünneplést az online térben, az egyes csapatok, szervezeti egységek is szerveznek hasonló digitális találkozókat. A Magyar Telekom a vállalatnál működő érdekképviseletekkel történt megállapodás értelmében többletforrást biztosított a 2021-ben kimagasló teljesítményt nyújtó munkavállalók egyszeri jutalmazására.

A Telenor Magyarország bónuszrendszere egy, az adott évre előre meghatározott, a cég-, valamint az egyéni teljesítmény alapján kidolgozott KPI-rendszer szerint működik. A bónusz az éves eredményhez kötött, és általában nem év végén, hanem március magasságában fizeti a cég. A pandémia idején a cafeteria esetében kisebb, 2020 során sávosan bevezetett változások történtek, az év végére azonban ezeket részben kompenzálták. Más érdemi változás a COVID miatt nem volt a vállalatnál. A béren kívüli juttatások keretében minden dolgozónak, a hosszú távolléten lévő kollégáknak, azaz a kismamáknak is jár élet-, baleset- és egészségbiztosítási csomag, a cafeteriajuttatásokat pedig a munkavállalók például SZÉP Kártyára, sportolási lehetőségekre fordíthatják. A Telenor emellett heti két nap fix home office-t biztosít.

Áprilisban a telekommunikációs vállalat is csatlakozott azokhoz a vállalatokhoz, amelyek a koronavírus elleni oltásért szabadnapot adnak munkavállalóiknak az átoltottság növelése és az oltási kedv támogatása érdekében. Ennek keretében a vállalatnál plusz egy fizetett szabadnap jár minden kollégának, aki az oltás beadatása mellett dönt, vagy már döntött. Az oltásért járó szabadnapot a munkatársak az év végéig, 2021. december 31-ig vehetik ki. Július 1-től a törvényileg biztosított öt napon felül, további négy hét fizetett szabadságot biztosít a Telenor azoknak a munkavállalóknak, akiknek partnere gyermekvállalás miatt szülési szabadságra megy.

A Vodafone sajtóosztályán elmondták, hogy a vállalatnál nem a naptári év végén, hanem a pénzügyi év végét követően, azaz kora nyáron történik a bónuszosztás. Kiemelték továbbá, hogy a COVID-19 járvány ellenére az éves bónuszokat a tavalyi évhez hasonlóan idén is változatlan elvek mentén adják. Az extra juttatásokhoz tartozik továbbá a Vodafone törzsgárdaprogramja is, melynek keretében a jubileumi munkaviszonyukat ünneplő kollégákat juttatásban részesítik. Az extra szabadnapok kapcsán elmondták, hogy tavaly egy, míg idén a jogszabályban foglaltakon felül további két szabadnapot biztosítanak a kollégáknak. Emellett idén októberben indult el a Vodafone Spirit Days kezdeményezése, melynek értelmében a kollégák negyedévente egy napot fordíthatnak személyes fejlődésükre, így tanulásra, kikapcsolódásra, feltöltődésre, melyhez a vállalat tippeket és lehetőségeket (például közös faültetés, learning videotéka stb.) is kínál. Utóbbiak mellett a Vodafone minden kolléga számára évi négy, önkéntes munkára fordítható napot biztosít. A juttatási rendszer része továbbá a szülési szabadságra vonatkozó irányelv, melynek értelmében a vállalat 16 hetes fizetett szabadságot ad a nem szülő szülők (kispapák, örökbefogadó partnerek) számára is.

A Magyarország legnagyobb nem állami foglalkoztatójának számító Mészáros Csoportnál karácsony közeledtével immár hagyományosan ajándékcsomagot kap valamennyi munkavállaló. Emellett prémium illeti a csoporthoz tartozó cégek „Év Dolgozóit” és „Év vezetőit”, illetve a jubiláló munkavállalókat, amelyet minden év végén ünnepélyes keretek között, személyesen nyújt át Mészáros Lőrinc tulajdonos, megköszönve ezzel egész éves, értékteremtő munkájukat. A csoportszintű elismerések mellett a vállalatcsoporthoz tartozó egyes cégek egyedi juttatási politikájuk szerint is elismerik a legkiválóbb kollégáikat.