Roham a 480 forintos üzemanyagért: megszólalt a Mol vezére

Magyarország kőolajellátása zavartalan, a Mol készletei és finomítói kapacitása elegendő ahhoz, hogy az ország üzemanyagigényét lefedje - közölte a Mol szerda este az MTI-vel. A társaság közleménye szerint a vállalat nyomon követi a világpiaci folyamatokat és folyamatosan vizsgálja, milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy biztosítsa az egyenletes, országos ellátást.

A Mol a megnövekedett fogyasztói igények ellenére is ki tudja szolgálni a hazai autósokat, hiszen jelenleg is teljes kapacitással, a szokásos mennyiségben állítja elő az üzemanyagot. A vállalat készletei és termelése stabil bázist ad ahhoz, hogy zavartalan legyen az ellátás - tették hozzá.

Mindenki a magyar benzinkutakon akar tankolni

"Szeretném hangsúlyozni, hogy a Mol a jelenlegi helyzetben is képes ellátni az országot üzemanyaggal. Viszont szükséges kiemelni, hogy a töltőállomások leterheltségét a korábbihoz közeli szintre kell visszaállítanunk. Ez a legfontosabb lépés, mivel jelentősen megnőtt a kereslet az üzemanyagok iránt: egyrészt a Magyarországon áthaladó tranzitforgalom, másrészt a megnövekedett benzinturizmus miatt. A környező országokban ugyanis 100-150 forinttal magasabb az üzemanyag literenkénti ára, nyilván minden fuvarozó, átutazó, aki teheti, Magyarországon tankol" - idézte a közlemény Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója egy korábbi rendezvényen. Fotó: MTI/Kovács Tamás Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója egy korábbi rendezvényen. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az elmúlt hetekben komoly változások történtek a világpiacon: soha nem látott szintre emelkedtek a kőolaj jegyzésárai, emellett sok európai ország, az orosz-ukrán háború következményeként, nem vesz át orosz kőolajat, emiatt nehézkesebbé válhat a finomítóik ellátása. Időbe telik, amíg más forrásból pótolni tudják a kieső orosz olajat. A Mol esetében nincs ilyen probléma: jelenleg is teljes kapacitással, a szokásos mennyiségben állítja elő az üzemanyagot és biztosítja a fogyasztói igényeket - ismerteti a közlemény.

Hernádi: A Mol stabil cég, az árstop nem rendíti meg

Hernádi Zsolt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is beszélt szerdán, ott azt mondta, csak átmeneti üzemanyaghiány léphet fel egy-egy kútnál, amíg a tanker oda nem ér, hogy újra feltöltse. Úgy fogalmazott: nincsen ellátási probléma, csak logisztikai. Az árstoppal kapcsolatban elmondta, a május 15-i határidő továbbra is áll, a rendelkezés eltörlésére pedig akkor kerül sor, ha lentebb mennek az üzemanyagárak, ám álláspontja szerint a közeljövőben ez nem valószínű, hogy bekövetkezik. Hernádi Zsolt hangsúlyozta: a Mol egy pénzügyileg stabil cég, az árstop nem fogja megrendíteni.

Előre szóltak, hogy ez lesz - valakinek ki kell fizetni az igazi árat

A kormány novemberben maximálta 480 forintban a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árát a benzinkutakon. Az intézkedést egyszer már meghosszabbították, egyelőre májusig van érvényben. Miután az olajár az égbe szökött, sok benzinkutas jelezte, hogy nem képesek ilyen hosszú időn keresztül ekkora veszteséggel üzemeltetni a kutakat. A kormány nemrég a nagykereskedelmi árakat is 480 forintban maximálta - viszont a nagykereskedők sem akarják az immár literenként 100 forintra duzzadt veszteséget benyelni.

Így gyakorlatilag a Mol maradt az egyetlen nagykereskedő, akinek az összes benzinkút keresletét ki kell elégítenie - márpedig a kereslet még a szokásosnál is nagyobb, miután - ahogy Hernádi Zsolt is jelezte - az árstop miatt a külföldiek is nálunk tankolnak, emellett a hiány híre szokás szerint azokat is a benzinkútra tereli, akiknek egyébként nem lenne sürgős a tankolás. Szakértők már az árstop bejelentésekor jelezték, hogy a hatósági ár a piaci árak elszabadulása esetén törvényszerűen ellátási zavarokhoz fog vezetni - ez pedig úgy látszik, nem meglepő módon be is következett.

