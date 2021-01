Szóviccel kormányozná a világot egy új korszak felé a Bosch

Idén a pandémia miatt virtuálisan tartják meg az amúgy hagyományosan Las Vegasban megrendezett CES-t, azaz Consumer Electronics Show-t, a világ legnagyobb elektronikai expóját. Az öthetes nemzetközi techvásár kedden indul, de a Bosch már hétfő délután levetítette a nyitó prezentációját, melyet Michael Bolle, a Bosch igazgatótanácsának tagja, valamint digitális és technológiai igazgatója és Mike Mansuetti, a Bosch észak-amerikai régiójáért felelős elnöke vezényelt le - előbbi Stuttgartban rögzítette a maga részét, utóbbi Detroitban. A kettős beszámolt a vállalat tavaly elért klímavédelmi eredményeiről, valamint a következő évek klímavédelmi vállalásairól, melyet egy új imázskampányba csomagolva akarnak követendő példaként a többi vállalat elé állítani.

Fenntartható #LikeABosch – a Bosch a klímavédelem úttörője

A Bosch mottója az idei CES-en a „Fenntartható #LikeABosch”. A szóviccel operáló digitális imázskampány azt igyekszik megmutatni, hogy a fenntartható termékek használatával hogyan tehetünk még többet a klímavédelemért. A Bosch csoport ebben úttörő szerepet vállalt, hiszen a számítások szerint mind a 400 telephelye világszerte már 2020 óta szén-dioxid-semlegesen működik. A Bosch így az első globális iparvállalat, amely már nem hagy szén-dioxid lábnyomot saját energiaelőállítása során. „Következő lépésként a Bosch a teljes értékláncában, a beszerzéstől egészen a termékek felhasználásáig figyelni fogja a károsanyag-kibocsátást” – fejtette ki Michael Bolle. Ennek jegyében a Bosch az első autóipari beszállítóként csatlakozott a Science-Based Targets kezdeményezéshez, azzal a konkrét céllal, hogy 2030-ig 15 százalékkal mérsékelje az upstream- és downstream kibocsátásokat. A Bosch klímavédelmi eredményeit külső szervezetek is elismerik, a nonprofit Carbon Disclosure Project (CDP) például már felvette „A-listájára” a vállalatot.

Szóvicc és fontos misszió (Kép: Bosch / YouTube) Szóvicc és fontos misszió (Kép: Bosch / YouTube)

AI + IoT a koronavírus ellen

A tavaly alapított Bosch Climate Solutions tanácsadó cégén keresztül a Bosch csoport az éghajlatvédelmi intézkedések kapcsán más társaságokkal is megosztja tapasztalatait. A Bosch startup vállalkozása többek között a vállalat saját, felhőalapú energiaplatformját is értékesíti, amely intelligens algoritmusokkal csökkenti a gépek energiafelhasználását, növelve a gyártási folyamatok hatékonyságát. A platformot már a Bosch több mint száz telephelyén alkalmazzák, jelentős mértékben hozzájárulva a vállalat szén-dioxid kibocsátás törekvéseihez.

Az emberek egészsége és a bolygónk védelme érdekében a Bosch számos AIoT-megoldást is alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy a vállalatcsoport a mesterséges intelligencia (artificial intelligence, MI) és a dolgok internete (IoT) által kínált lehetőségeket ötvözi, hogy technikai újdonságaival segítse az embert és a környezetet. „Az AIoT alkalmazásával növeljük az energiahatékonyságot és felvesszük a küzdelmet a koronavírussal szemben” – hangsúlyozta Michael Bolle, a Bosch igazgatótanácsának tagja. „Az AIoT számos új lehetőséget kínál, amelyeket már jelenleg is használunk, de a jövőben további más területeken is szeretnénk alkalmazni. A „Fenntartható #LikeABosch” mottó jegyében a vállalat a 2021-es CES virtuális technológiai kiállításon és vásáronii újabb fenntartható megoldásokat mutat be az egészségvédelem, az otthon használható eszközök és a mobilitás területén.



A Bosch újdonságai között szerepel a világ első, a testen és a fülön viselhető okoseszközök számára fejlesztett, öntanuló, mesterségesintelligencia-alapú érzékelője, amellyel testre szabható az edzéskövetés. A mesterséges intelligencia ez esetben az érzékelőn fut, így edzés közben nincs szükség internetkapcsolatra, ez pedig növeli az energiahatékonyságot és az adatbiztonságot is. A vállalatcsoport emellett bemutatja egy másik érzékelőjét is, amely többek között a levegő minőségét és a relatív páratartalmat is méri, vagyis megmutatja a levegő aeroszolkoncentrációját. Ez olyan adat, amely a koronavírus elleni küzdelem során különösen fontos manapság.



Szintén hatékonyan segíthetik a vírus elleni küzdelmet a Bosch biztonsági kamerái, amelyek a mesterséges intelligenciának köszönhetően számos ügyfélspecifikus alkalmazást kínálnak. Egy új kamerarendszer például integrált intelligens videóelemzéssel, érintés nélkül, anonim módon és legfeljebb fél fok eltéréssel méri a testhőmérsékletet. Ezek a kamerák a Bosch Security and Safety Things start-up vállalkozásának nyílt kameraplatformjához fejlesztett szoftveres megoldás segítségével – az aktuális koronavírus-szabályozásnak megfelelően – ellenőrizni tudják az üzletek eladóterében egyszerre tartózkodó személyek számát. Ezt a platformot – négy, az idei évben elismert Bosch-megoldás egyikeként – a 2021-es CES Innovációs Díjjal is jutalmazták. Szintén most debütál a vállalat új hordozható hemoglobinmérő eszköze, amely ujjszkenneléssel állapítja meg a vérszegénységet. Ez a készülék azokban a régiókban lehet különösen hasznos, ahol az orvosi ellátás gondot jelenthet. A mesterséges intelligenciával rendelkező hemoglobin-monitor 30 másodpercen belül ad eredményt, laborvizsgálat és vérvétel nélkül.



A Bosch Vivalytic készülék koronavírus PCR-tesztje az egyik legjobb példa arra, hogyan segíti az innovatív Bosch-technológia az egészségügyet. A készülék gyors eredményt képes adni: a laboratóriumok, orvosi rendelők, idősotthonok és kórházak egyidejűleg akár öt mintát is kiértékelhetnek, – a technológia ékes példájaként, a vállalatcsoport szlogenjének: „Életre tervezve”. A továbbfejlesztett szoftvernek köszönhetően a készülék kevesebb, mint 30 perc alatt megmutatja a koronavírus PCR-tesztjének pozitív eredményét. Az elemzőkészülékből és tesztkazettákból álló Vivalytic-rendszer a Bosch kutatás-fejlesztéssel foglalkozó mérnökeinek, a Bosch Healthcare Solutions szakértőinek és a Robert Bosch Kórház hosszú távú és kiváló együttműködésének eredménye.

AI az ipari gyártásban

„Minden területünkön vezető AIoT-vállalattá kívánunk válni” – jelentette ki Michael Bolle. Ennek a legfontosabb előfeltétele a mesterséges intelligenciába vetett bizalom megteremtése, azért, hogy javíthassuk az emberek életminőségét és klímabarát megoldásokat használhassunk. A Bosch csoport etikai határvonalakat húzott a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatban. Belső etikai kódexet fogalmazott meg, amelynek alapelve, hogy a mesterségesintelligencia-alapú döntéseket mindig az emberek ellenőrzik.



A Bosch hálózatba kapcsolja épületgépészeti és mobilitási termékeit is, hogy növeljük a termelés energiahatékonyságátA vállalatcsoport háztartások számára is kínál olyan rendszert, amely hőszivattyúval és napelem-rendszerrel kombinálva akár 60 százalékos elektromosáram-megtakarítást biztosít. Az elektromos gépjárművek tulajdonosai pedig olyan mobilitásalapú szolgáltatásokat érnek el, mint például az „akkumulátor a felhőben”, amely intelligens szoftverelemzés segítségével akár 20 százalékkal is mérsékelheti az akkumulátorok elhasználódását.



Az elektromossá alakított hajtásrendszerek és az automatizált vezetés, valamint a személyre szabott és hálózatba kapcsolt szolgáltatások kombinációja a szoftveralkalmazásokat is bővíti. A járműszámítógépek központi szerepet töltenek be, erősítve a vállalatcsoport vezető szerepét a szoftveres elektronikai rendszerek területén. Az év elején 17 ezer munkatárssal kezdte meg tevékenységét az új Cross-Domain Computing Solutions üzletág, amely a Bosch minden járművel kapcsolatos szakterület számítógépeinek, érzékelőinek és szabályzóegységeinek hardver- és szoftverfejlesztését egyesíti. Ezzel csökken a járműfejlesztés komplexitása, így az új funkciók a jövőben gyorsabban juthatnak el a felhasználókhoz.

Utazás a Holdba

A tavalyi CES-en a vállalat bemutatta a Nemzetközi Űrállomás (ISS) számára készített SoundSee mesterségesintelligencia- szenzorrendszerét, az új fejlesztés pedig a Hold felszínén zajló kutatásokat segíti. A NASA Tipping Point projektjében a Bosch az Astrobotic és a WiBotic vállalatokkal, valamint a Washingtoni Egyetemmel közösen dolgozik egy olyan technológia fejlesztésén, amely kisebb robotok Holdon történő működését intelligens navigálással és vezeték nélküli töltéssel segíti. A Bosch Pittsburghben és a Szilícium-völgyben dolgozó kutatói a mesterségesintelligencia- alapú, intelligens adatelemzés és a vezeték nélküli hálózati megoldások szakterületein szerzett tapasztalataikkal vesznek részt a projektben, és a projektben szerzett ismereteiket a Bosch „földi” AIoT-megoldásainak további fejlesztésében is használják majd.



Mindez jól mutatja, hogy mennyi lehetőséget kínál az AIoT és ebben a fenntarthatóságnak milyen fontos szerepe van. „Csak azok a vállalatok lehetnek sikeresek a jövőben, amelyek már ma a fenntarthatóságra összpontosítanak és használják az AIoT-t” – hangsúlyozta Michael Bolle, a Bosch igazgatótanácsának tagja.