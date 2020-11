Távozik az MKB Bank elnök-vezérigazgatója

Bombaként robbant a mai tőzsdezárás után a hír: Balog Ádám 2020. december 31-ei hatállyal lemondott az MKB Banknál betöltött igazgatósági tagságáról és az elnöki tisztségéről - tette közzé a hitelintézet a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Egyúttal távozik a vezérigazgatói posztról is.

Az MKB december 14-ére össze is hívta a bank rendkívüli közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:

1. Vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntések

2. Döntés felmentvény adásáról

3. Vezető tisztségviselők megválasztása, döntés az igazgatóság elnökének személyéről

4. Döntés az új vezérigazgató megválasztásáról (kinevezéséről), munkaszerződésének létrehozásáról és javadalmazásáról

Amennyiben a távozó első számú vezető helyére megválasztatandó új igazgatósági elnök kinevezése nem hatályosul 2020. december 31-éig - mert nem zárul le a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélyezési eljárása -, akkor Balog megbízatása az új elnök tisztsége kezdő napján, de legkésőbb 2021. március 1-jén szűnik meg.

Balog Ádám 2015 óta irányítja elnök-vezérigazgatóként az MKB Bankot. Azt megelőzően, 2013. március 6-ától az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnöke és a Monetáris Tanács tagja volt. 2014. december 18-án kérte fel a magyar állam az MKB tulajdonosi jogainak gyakorlására az MNB-t, Balog Ádám jegybanki alelnökként felügyelte az MKB Bank átalakítását és újjászervezését.

A távozó bankvezető 2002-ben a GE Tungsram Lighting Zrt.-nél kontrolling területen dolgozott, majd 2003-tól 2010-ig a Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló és Gazdasági tanácsadó Kft-nél adó területen üzleti és tanácsadói tapasztalatokra tett szert. 2003-ban szerezte meg okleveles közgazdász diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Karán. 2005-ben a Community of European Management Schools International Management mesterszakán diplomázott. 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett jogi diplomát.

A Balog Ádám vezetett MKB a Takarékbankkal és a Budapest Bankkal (BB) éppen arra készül, hogy egymással egyesülve létrehozzák Magyarország második legnagyobb, 744 milliárd forint értékű bankcsoportját, amely az OTP Bank fő vetélytársává válhat. Balog az oszlopos tagja a fúziót előkészítő Magyar Bankholding Zrt. nevű társaságnak, annak ötfős igazgatóságába nemrég választották be. Ezért is tűnik meglepőnek a mostani bejelentése. Nehéz elképzelni, hogy emögött az áll, Balog több időt szeretne fordítani az új óriásbank kialakítására, hiszen például a Takarékbank és a BB vezére, Vida József és Lélfai Koppány is megtartják mostani pozíciójukat.

A lapunk által megkérdezett, a bankok belső ügyeit jól ismerők azonban emlékeztettek arra, hogy Balog arra számított, az egyesült hitelintézetben majd nagyobb szerepet kap, Vida mellett ő lesz majd "a második legerősebb ember". Ám amikor az OTP Bank általános vezérigazgató-helyettesi posztjáról július 20-án Balog mostani lemondásához hasonlóan váratlanul távozott Barna Zsolt szeptember 1-jén a Magyar Bankholdinghoz igazolt, majd ő lett annak igazgatóságának az elnöke - míg Vida a vezérigazgató -, forrásaink szerint Balog csalódott. Ez lehetett (is) lehetett oka a távozásának.

Balog a Promid Finance Zrt. nevű cégen keresztül az MKB-részvények 2,56 százalékát birtokolja, egyelőre ennek sorsáról nincs hír.