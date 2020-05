Trump a SpaceX-kilövésről: nem lehetsz első a Földön, ha második vagy az űrben

Az amerikai elnök a sikeres felbocsátásra azt is elmondta, hogy az USA márpedig semmilyen területen nem lesz második.

Az ünnepségen Trump mellett jelen volt Elon Musk is, akinek egyébként a sikeres szombati felbocsátás előtti napon indításkor felrobbant az egyik kísérleti rakétája egy dél-texasi telepen. A detonációban senki sem sérült meg.

Trump emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok a Marsra készül expedíciót küldeni, a Holdra indítandó űrhajón pedig női asztronauta is helyet kap. Hangsúlyozta, hogy országa a világűrbe soha nem látott fejlettségű fegyverrendszereket telepít majd, amelyek tervezése már folyamatban van.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy a modern világot azok az emberek építették fel, akik mertek kockázatot vállalni. Közéjük sorolta Elon Muskot, a SpaceX magánvállalat alapítóját és vezetőjét is, majd leszögezte, hogy a kreatív magánszektorral történő együttműködés lesz az amerikai űrkutatás és űrhajózás jövője.

