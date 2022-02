Tulajdonost vált az RTL Horvátországban, mi lesz a magyar RTL Csoporttal?

Az elmúlt hónapokban a Media1 több, a televíziós szakmában kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező személytől is hallotta informális beszélgetések keretében azokat a pletykákat, amelyek arról szólnak, hogy az RTL Group (RTL Csoport) eladná horvátországi leányvállalatát, az RTL Croatiát. Egyesek azt is állítják, hogy akár nem is csak a déli szomszédunknál működő RTL Horvátország kerülhet eladósorba, hanem akár a régió több országában is átadná helyi tévés leányvállalatát az RTL / Bertelsmann médiaóriás valaki másnak.

Bővítési lehetőségek vannak. Bővítési lehetőségek vannak.

A Media1 megkereste Oliver Fahlbuscht, az RTL Group kommunikációs igazgatóját, mi igaz abból, hogy eladósorba került az RTL Horvátország, másrészt kérdeztük azt is, igaz-e, hogy akár más, a régióban érintett leányvállalatok eladása is felmerült.

A kommunikációs igazgató válaszában kifejtette: "Az RTL Horvátország esetében 2021 őszén elindítottuk a stratégiai lehetőségek felülvizsgálatát, és nyitottak vagyunk a konszolidációs lehetőségek feltárására. Erős piaci érdeklődést látunk az RTL Horvátország iránt, illetve az RTL-lel közösen kínált lehetőségek feltárása iránt."

Az RTL Magyarországgal kapcsolatban elmondta, jelentős növekedési lehetőségeket azonosítottunk a leányvállalat számára, különösen az RTL Most streaming szolgáltatásunk bővítésében. Mérlegelni fogjuk az M&A lehetőségeket is az RTL Magyarország további növekedésére.