Új vezetőt igazolt Mészáros Lőrinc 750 milliárdos munkára szerződött vasúti cége

A közelmúltban újabb változás történt a Mészáros-cégbirodalomba tartozó vasútépítő vállalat, az RM International Zrt. életében. A 750 milliárd forintos Budapest-Belgrád vasútfejlesztési projektben kivitelezőnek választott kínai-magyar konzorcium hazai tulajdonban lévő tagjánál ügyvezetőt váltottak: Szigeti Ferenc Miklóst a poszton Sallai Attila követte.

Sallai 2017-ig a hazai építőipar egyik zászlóshajójának számító, osztrák Swietelsky-csoport vasútépítéssel foglalkozó részlegénél, a Vasúttechnika Kft.-nél dolgozott, nem lehet tehát azt állítani, hogy ismeretlen terep számára az RM International fő profilja. Anno Sallaira bízták projektvezetőként például a Gyoma-Békéscsaba vasúti szakasz korszerűsítését.

Ezt követően a V-Híd Építő Zrt.-hez került, ahol a cégpapírok szerint egészen tavaly nyárig rendelkezett cégjegyzési joggal. S ha az előbb megjegyeztük, hogy szakmai előélete indokolttá teszi a szerepvállalását az RM International Zrt.-nél (bár elődje, Szigeti Ferenc Miklós is erős referenciát tudott felmutatni a Közgép-csoporton belül), akkor most azt kell megjegyeznünk, hogy a V-Híd pedig a kapcsolati tőkét teremtette meg számára, hogy más feladatokat is kapjon a Mészáros-világban: a V-Híd tulajdonosa ugyanis maga Mészáros Lőrinc. De a kettőt össze is lehet kötni: a swietelskys időkben szintén annál a cégnél dolgozott Homlok Zsolt, aki nem mellesleg Mészáros Lőrinc veje, továbbá az RM Internationalban is kapott feladatot, igaz, időközben elkerült onnan.

Mint tavalyi cikkeinkben jeleztük, sokéves előkészület után mozgásba lendült a Budapest-Belgrád vasútvonal gigantikus projektje. Ennek egyik jele az RM Internationalnál végrehajtott 1 millió forintos tőkeemelés volt, amellyel a jegyzett tőke 6 millió forintra nőtt. A másik pedig, hogy a cégben Mészáros Lőrinc cégcsoportjának fontos emberei jelentek meg, akik máshol már bizonyítottak.

A projektcég amilyen kicsi, olyan bátor: 6 milliós jegyzett tőkével vágnak neki a 750 milliárdos beruházás kivitelezésének.

A tavalyi, zaklatott évben, amikor a koronavírus-járvány mindent háttérbe szorított, az sem kapott hírt, hogy az RM International leadott beszámolója szerint 2019-ben 7,4 millió forint veszteséggel zárt. Ez azonban fényévekkel jobb, mint az egy évvel korábbi 178,1 milliós mínusz, igaz, a 2017-ben alapított projektcég eddig malmozva várta, hogy elinduljon végre a munka.

Van még egy aprócska jele annak, hogy a beruházás túllépett az előkészítési fázison. A kivitelezői konzorciumban az RM International mellett két kínai gyökerű, de itthon bejegyzett cég vesz még részt. Közülük az egyiknél – a China Railway Electrificaiton Engineering Group (Magyarország) Kft.-nél – a közelmúltban szintén 1 millió forintos tőkeemelést hajtottak végre, amivel múlt év decembere óta már 4 millió forintosra hízott a jegyzett tőkéje. E cég is csak tengődik, amíg el nem kezdődik az érdemi munka: a 2019-es évről szóló beszámolójuk 110,4 milliós negatív eredményről tanúskodik.

A másik kínai cég, a China Tiejiuju Engineering & Construction Kft. viszont változatlan felállásban, és az induláskori 5 milliós jegyzett tőkével áll készen a feladatra. A 2019-es évük még biztos ennek a jegyében telt, akkor ugyanis 217,6 milliós veszteséggel zártak.

Mindkét cégben közös, hogy a China Bank itteni fiókjában vezetik a számláikat, továbbá az, hogy a tulajdonosok és cégvezetők itteni kézbesítési megbízottja a Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie ügyvédi iroda.